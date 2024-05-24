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В Екатеринбурге грабитель сбежал от силовиков и спрятался в мусорном баке

В Екатеринбурге грабитель сбежал от силовиков и спрятался в мусорном баке

Автор:
24 мая 2024 16:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   грабитель   екатеринбург   мусорный бак   побег   
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Так что его задержание было «с душком».

Суд Свердловской области приговорил преступника с 1 году и 10 месяцам исправительных работ за грабёж. Парня это наказание не устроило и он сбежал в Екатеринбург.

Там укрылся в квартире приятеля, но его всё равно быстро вычислили. Когда за беглецом пришли, он отказался открывать дверь, так что её пришлось взламывать. Пока специалисты экстренных служб этим занимались, горе-грабитель сидел на кухне и обдумывал план нового побега.

Вскоре силовики вошли в квартиру - сначала парень сопротивлялся аресту, а потом сиганул в окно. Он добежал со скованными за спиной руками до мусорного бака и хотел отсидеться среди мешков с помоями. На этом побег и закончился.

После таких приключений, его ждёт уже реальный срок в колонии. Раз уж не захотел работать на воле - будет трудиться за решёткой. Многих также интересует, как это один парень смог вырваться и сбежать от нескольких силовиков - то ли он действительно Человек-паук, то ли кто-то потерял бдительность.

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Метки: Видео   СУД   грабитель   екатеринбург   мусорный бак   побег   
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Ультратрахуил Час назад
В клетку с медведем его перепрятать!
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АнтонПолднев Час назад
Не первый такой находчивый. У нас тоже подобный мегамозг был. Зарезал двоих парней и не нашёл ничего умнее, чем за соседним зданием в мусорном баке схорониться. Нашли конечно. Что называется по горячим следам. По горячим вонючим следам.
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