В Екатеринбурге грабитель сбежал от силовиков и спрятался в мусорном баке

Так что его задержание было «с душком».
Суд Свердловской области приговорил преступника с 1 году и 10 месяцам исправительных работ за грабёж. Парня это наказание не устроило и он сбежал в Екатеринбург.
Там укрылся в квартире приятеля, но его всё равно быстро вычислили. Когда за беглецом пришли, он отказался открывать дверь, так что её пришлось взламывать. Пока специалисты экстренных служб этим занимались, горе-грабитель сидел на кухне и обдумывал план нового побега.
Вскоре силовики вошли в квартиру - сначала парень сопротивлялся аресту, а потом сиганул в окно. Он добежал со скованными за спиной руками до мусорного бака и хотел отсидеться среди мешков с помоями. На этом побег и закончился.
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После таких приключений, его ждёт уже реальный срок в колонии. Раз уж не захотел работать на воле - будет трудиться за решёткой. Многих также интересует, как это один парень смог вырваться и сбежать от нескольких силовиков - то ли он действительно Человек-паук, то ли кто-то потерял бдительность.
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