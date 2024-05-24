В Екатеринбурге грабитель сбежал от силовиков и спрятался в мусорном баке

Суд Свердловской области приговорил преступника с 1 году и 10 месяцам исправительных работ за грабёж. Парня это наказание не устроило и он сбежал в Екатеринбург.

Там укрылся в квартире приятеля, но его всё равно быстро вычислили. Когда за беглецом пришли, он отказался открывать дверь, так что её пришлось взламывать. Пока специалисты экстренных служб этим занимались, горе-грабитель сидел на кухне и обдумывал план нового побега.

Вскоре силовики вошли в квартиру - сначала парень сопротивлялся аресту, а потом сиганул в окно. Он добежал со скованными за спиной руками до мусорного бака и хотел отсидеться среди мешков с помоями. На этом побег и закончился.