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Дедушка повалил грабителя, забравшего у него смартфон

Дедушка повалил грабителя, забравшего у него смартфон

Автор:
20 декабря 2023 07:44
Метки: Бразилия   Видео   грабитель   дедушка   люди   пенсионер   
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Камера наблюдения, установленная в аптечном пункте бразильском городе Гояния, запечатлела попытку ограбления 81-летнего пенсионера. Злоумышленник быстро понял, что выбрал неправильную жертву.

Парень решил вытащить мобильный телефон из заднего кармана джинсов пожилого мужчины. Дедушка не растерялся и повалил замешкавшегося злоумышленника на пол.

По информации СМИ, грабитель смог вырваться и схватить смартфон фармацевта, а затем попытался скрыться. Прибывшие стражи порядка арестовали преступника и доставили в отделение полиции.

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   грабитель   дедушка   люди   пенсионер   
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4  комментария
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10k
МихА 41 минуту назад
Браво деду
и как уронил технично
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725
GregVor 16 минут назад
Дед красава!
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267
bambooworm 18 минут назад
Лютый дед! Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить. (С)
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213k
Игорь Полчаса назад
Скорее всего в молодсти греко-римская борьба. Атака верхнего этажа.
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