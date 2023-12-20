Дедушка повалил грабителя, забравшего у него смартфон

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Камера наблюдения, установленная в аптечном пункте бразильском городе Гояния, запечатлела попытку ограбления 81-летнего пенсионера. Злоумышленник быстро понял, что выбрал неправильную жертву.
Парень решил вытащить мобильный телефон из заднего кармана джинсов пожилого мужчины. Дедушка не растерялся и повалил замешкавшегося злоумышленника на пол.
По информации СМИ, грабитель смог вырваться и схватить смартфон фармацевта, а затем попытался скрыться. Прибывшие стражи порядка арестовали преступника и доставили в отделение полиции.
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