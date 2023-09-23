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Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины

Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины

Автор:
23 сентября 2023 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   грабитель   грабёж   лондон   люди   смартфон   
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В Лондоне мужчина средь бела дня отобрал телефон у женщины, идущей по своим делам. Участник дорожного движения запечатлел момент налёта.

Кажется, что когда мы идём в светлое время суток по городскому центру, мы в безопасности. Но не тут-то было. В этом убедилась женщина, к которой неожиданно подкатил незнакомец на электрическом велосипеде.

Преступник отобрал у жертвы телефон и стремительно скрылся.

Вывод можно сделать лишь один: всех нас спасёт только бдительность. Причём не только нас, но и наши телефоны.

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Метки: Видео   грабитель   грабёж   лондон   люди   смартфон   
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3  комментария
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7k
Echo 2 часа назад
афроафриканский бибизьян ?
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118k
parallax 5 минут назад
Какой загорелый англичанин.
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6k
Кистень Час назад
Нигга?
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Себастьян Перейра

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