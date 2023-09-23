Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины

В Лондоне мужчина средь бела дня отобрал телефон у женщины, идущей по своим делам. Участник дорожного движения запечатлел момент налёта.
Кажется, что когда мы идём в светлое время суток по городскому центру, мы в безопасности. Но не тут-то было. В этом убедилась женщина, к которой неожиданно подкатил незнакомец на электрическом велосипеде.
Преступник отобрал у жертвы телефон и стремительно скрылся.
Вывод можно сделать лишь один: всех нас спасёт только бдительность. Причём не только нас, но и наши телефоны.
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