«Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция

Они решили устроить «перформанс», но всё пошло не так.
Хасбулла Магомедович Магомедов, более известный как «Хасбик» - популярный видеоблогер, человек, у которого многомиллионный, пятилетний контракт с UFC и друг Хабиб Нурмагомедов. Договор с крупнейшей ассоциацией ММА не подразумевает участия Хасбика в боях - он должен пиарить их мероприятия у присутствовать на турнирах.
У Хасбика неустановленная генетическая аномалия: в 20 лет его рост менее метра, необычная внешность и довольно неразборчивая речь. Тем не менее, это не мешает ему прилично зарабатывать и периодически попадать в разные интересные истории. Например, вчера он с товарищами праздновал свадьбу друга и устроил суровый дагестанский дрифт. Несколько машин, от ВАЗ-2107 до Mercedes, остановили движение и стали показывать «финты» на дороге: авто крутились на месте, жгли покрышки и бились друг о друга.
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Это не понравилось участникам движения и они вызвали полицию. Как заявили в местном МВД:
Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей.
Полицейские задержали шестерых лихачей и Хасбика.
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На них составили административные протоколы, выписали штрафы и отпустили. То ли праздновать дальше свадьбу, то ли лихачить.
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Вариантов дохрена. Просто для примитивных мозгов доступен самый дикий и тупой способ развлечений.