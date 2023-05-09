«Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция

У Хасбика неустановленная генетическая аномалия: в 20 лет его рост менее метра, необычная внешность и довольно неразборчивая речь. Тем не менее, это не мешает ему прилично зарабатывать и периодически попадать в разные интересные истории. Например, вчера он с товарищами праздновал свадьбу друга и устроил суровый дагестанский дрифт. Несколько машин, от ВАЗ-2107 до Mercedes, остановили движение и стали показывать «финты» на дороге: авто крутились на месте, жгли покрышки и бились друг о друга.