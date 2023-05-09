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«Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция

«Поехали на свадьбу к другу и стали крутить машины»: известного дагестанского блогера и его приятелей-лихачей задержала полиция

Автор:
09 мая 2023 16:35
Сообщество : Автомир
Метки: ufc   Хабиб Нурмагомедов   блогер   дагестан   дрифт   контракт   лихачи   полиция   свадьба   хасбик   
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Они решили устроить «перформанс», но всё пошло не так.

Хасбулла Магомедович Магомедов, более известный как «Хасбик» - популярный видеоблогер, человек, у которого многомиллионный, пятилетний  контракт с UFC и друг Хабиб Нурмагомедов. Договор с крупнейшей ассоциацией ММА не подразумевает участия Хасбика в боях - он должен пиарить их мероприятия у присутствовать на турнирах.

У Хасбика неустановленная генетическая аномалия: в 20 лет его рост менее метра, необычная внешность и довольно неразборчивая речь. Тем не менее, это не мешает ему прилично зарабатывать и периодически попадать в разные интересные истории. Например, вчера он с товарищами праздновал свадьбу друга и устроил суровый дагестанский дрифт. Несколько машин, от ВАЗ-2107 до Mercedes, остановили движение и стали показывать «финты» на дороге: авто крутились на месте, жгли покрышки и бились друг о друга.

Это не понравилось участникам движения и они вызвали полицию. Как заявили в местном МВД:

Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг об друга и много других особенностей.

Полицейские задержали шестерых лихачей и Хасбика.

На них составили административные протоколы, выписали штрафы и отпустили. То ли праздновать дальше свадьбу, то ли лихачить.


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Метки: ufc   Хабиб Нурмагомедов   блогер   дагестан   дрифт   контракт   лихачи   полиция   свадьба   хасбик   
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22  комментария
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9k
Billi_Bons 54 минуты назад
Да уберите отсюда этого злобного, мерзкого карлика.
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29k
Ваня 3 минуты назад
вижу хасбика - минус автоматом...
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74k
Viktor 5 минут назад
Уж точнее и не скажешь!

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1k
Николай 8 минут назад
Мне теперь что, темно-синие футболки не покупать? Что это блин за набор одежки у всех одинаковый?
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580
Александр 12 минут назад
Какое мерзкое животное...
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14k
a_komolow 15 минут назад
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4k
Трям 15 минут назад
Почему тачка не перевернулась и не придавила этот мерзкий пробник черножопого?
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17k
Toxictofa 22 минуты назад
...В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант...

Вариантов дохрена. Просто для примитивных мозгов доступен самый дикий и тупой способ развлечений.
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22
Игорь Петрович 24 минуты назад
Задержали лиХАЧЕЙ
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2k
Alex Полчаса назад
Эта гнида котов мучает.
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10k
Copycat Полчаса назад
козел он этот ваш блогер, кошку мучал
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1k
Максим Макашев 36 минут назад
"... альпийское нищенство. Дети гор..."(С)
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91k
sapér Vodička 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа 46 минут назад
Когда уже он сдохнет, это мерзкое нечто? Есть нормальные карлики, Люди, а это дермище полное.
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32k
АнтонПолднев 47 минут назад
Вот я бы реально удививился, если бы ДАГЕСТАНЦЕВ в ДАГЕСТАНЕ за это наказали.
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8k
Алексей 51 минуту назад
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7k
sedoisever 52 минуты назад
Какой он, нахрен, блогер? Он ведёт блог? Что-то огранизовал? Он просто экзотическая игрушка, которую распиарили.
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22k
ЦСКА 53 минуты назад
Здать в зоопарк всех, включая пи.з.д.ю.ка!
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25k
Volga_34 53 минуты назад
Эта гнида ещё за котика ответит...
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August

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