Мужчину, которого разыскивала полиция, нашли "сложенным" в стиральной машинке

31-летний Дэвид Джером Джексон, который два месяца находился в бегах во Флориде (США), был обнаружен сотрудниками полиции скрюченным внутри стиральной машины.





Мужчина был объявлен в розыск по обвинению в инциденте, произошедшем 14 марта, когда он якобы выстрелил из пистолета в доме. Среди обвинений — стрельба из пистолета в жилище, нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, нанесение ущерба имуществу и владение огнестрельным оружием осужденным преступником.