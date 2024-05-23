Мужчину, которого разыскивала полиция, нашли "сложенным" в стиральной машинке

По словам помощников шерифа, выражение лица предполагаемого преступника представляло собой сочетание вины и смущения.
31-летний Дэвид Джером Джексон, который два месяца находился в бегах во Флориде (США), был обнаружен сотрудниками полиции скрюченным внутри стиральной машины.
Мужчина был объявлен в розыск по обвинению в инциденте, произошедшем 14 марта, когда он якобы выстрелил из пистолета в доме. Среди обвинений — стрельба из пистолета в жилище, нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, нанесение ущерба имуществу и владение огнестрельным оружием осужденным преступником.
Помощники шерифа заявили, что получили информацию о том, что Джексон находится в доме. После того, что они назвали обширным обыском помещения, полицейские направились в прачечную, где наконец обнаружили Джексона, зажатого в стиральной машине.
Сотрудники полиции извлекли "сложенное" тело Джексона из "удивительно маленького барабана стиралки". По словам помощников шерифа, выражение лица предполагаемого преступника представляло собой сочетание вины и смущения.
"Его вытаскивали из сушилки по одной конечности, пока он цеплялся за свое укрытие", — сообщили в офисе шерифа.
Джексон был взят под стражу.
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А того кто помог ему упаковаться упаковали?))))