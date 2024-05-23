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Мужчину, которого разыскивала полиция, нашли "сложенным" в стиральной машинке

Мужчину, которого разыскивала полиция, нашли "сложенным" в стиральной машинке

Автор:
23 мая 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   в стиральной машине   забавно   задержание   люди   новости   фото   
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По словам помощников шерифа, выражение лица предполагаемого преступника представляло собой сочетание вины и смущения.

31-летний Дэвид Джером Джексон, который два месяца находился в бегах во Флориде (США), был обнаружен сотрудниками полиции скрюченным внутри стиральной машины.


Мужчина был объявлен в розыск по обвинению в инциденте, произошедшем 14 марта, когда он якобы выстрелил из пистолета в доме. Среди обвинений — стрельба из пистолета в жилище, нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, нанесение ущерба имуществу и владение огнестрельным оружием осужденным преступником.

Помощники шерифа заявили, что получили информацию о том, что Джексон находится в доме. После того, что они назвали обширным обыском помещения, полицейские направились в прачечную, где наконец обнаружили Джексона, зажатого в стиральной машине.


Сотрудники полиции извлекли "сложенное" тело Джексона из "удивительно маленького барабана стиралки". По словам помощников шерифа, выражение лица предполагаемого преступника представляло собой сочетание вины и смущения.

"Его вытаскивали из сушилки по одной конечности, пока он цеплялся за свое укрытие", — сообщили в офисе шерифа.

Джексон был взят под стражу.

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Метки: в мире   в стиральной машине   забавно   задержание   люди   новости   фото   
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7  комментариев
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79k
Viktor 53 минуты назад
Дык эта, надо было просто включить стиралку!
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3k
Duke_kir 6 минут назад
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7k
мемфрид Полчаса назад
Макак
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Клёст 2 часа назад
Гуттаперчевый мальчик)
А того кто помог ему упаковаться упаковали?))))
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3016 постов (2933 в горячем)

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