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Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы

Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы

Автор:
22 мая 2024 09:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   бездомный   в мире   история   люди   новости   фото   
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Мужчина по имени Сяо решил бросить жену и 11-летнего ребенка и пуститься в бега, но правосудие настигло его спустя два десятилетия.

Мужчине по имени Сяо из Китая, разыскиваемому за убийство, более 20 лет удавалось скрываться от полиции, притворяясь глухонемым мусорщиком в горах.


Вечером 22 мая 2004 года молодой и вспыльчивый мужчина вступил в жаркий спор с соседом в своей родной деревне Оумио Даин. В какой-то момент Сяо якобы взял лопату и ударил ею своего соседа по голове, убив его на месте. В ту ночь, зная, что рискует провести остаток жизни за решеткой или, что еще хуже, получить смертную казнь, он решил бросить жену и 11-летнего ребенка и пуститься в бега. Мужчина скрылся в горах и решил притвориться бездомным. Чтобы ничего не выдать о своей прошлой жизни, Сяо следующие 20 лет притворялся глухонемым, лишь улыбаясь людям и общаясь с ними с помощью жестов.


Время шло, но полиция не сдавалась, пытаясь найти убийцу и привлечь его к ответственности за совершенное преступление. И хотя беглец вел себя очень сдержанно, ни разу не связавшись со своей семьей за последние несколько десятилетий, его все же удалось разыскать. В прошлом месяце глухонемого мусорщика взяли под стражу за драку с местными жителями, и хотя вскоре его отпустили, его фотографии все же попали в общенациональную базу данных.

В начале этого месяца сотрудники полиция обнаружила неожиданное совпадение. Найдя подозреваемого, они в лоб спросили его: "Вы из района Сянчэн в Сяньяне?", на что он мгновенно ответил: "Да".

"Я сдерживал свои слова в течение 20 лет, и мне казалось, что я схожу с ума. Когда я уезжал, моему сыну было 11 лет, а теперь прошло 20 лет, и мне интересно, как поживает моя семья?", — рассказал полицейским облегченный Сяо.

После этого Сяо вернули в родную деревню, и, несмотря на долгое отсутствие, он показал, где именно у него произошла стычка с соседями в тот роковой вечер. Теперь ему предстоит отбыть тюремный срок, от которого он так долго бежал. Люди, знавшие его как глухонемого мусорщика, рассказали сотрудникам полиции, что никогда не подозревали в нем преступника, находящегося в бегах. Он держался особняком и ни с кем не общался, поэтому никто ничего о нем не знал.

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Метки: Видео   бездомный   в мире   история   люди   новости   фото   
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