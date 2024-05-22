Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы

Мужчине по имени Сяо из Китая, разыскиваемому за убийство, более 20 лет удавалось скрываться от полиции, притворяясь глухонемым мусорщиком в горах.

Вечером 22 мая 2004 года молодой и вспыльчивый мужчина вступил в жаркий спор с соседом в своей родной деревне Оумио Даин. В какой-то момент Сяо якобы взял лопату и ударил ею своего соседа по голове, убив его на месте. В ту ночь, зная, что рискует провести остаток жизни за решеткой или, что еще хуже, получить смертную казнь, он решил бросить жену и 11-летнего ребенка и пуститься в бега. Мужчина скрылся в горах и решил притвориться бездомным. Чтобы ничего не выдать о своей прошлой жизни, Сяо следующие 20 лет притворялся глухонемым, лишь улыбаясь людям и общаясь с ними с помощью жестов.

Время шло, но полиция не сдавалась, пытаясь найти убийцу и привлечь его к ответственности за совершенное преступление. И хотя беглец вел себя очень сдержанно, ни разу не связавшись со своей семьей за последние несколько десятилетий, его все же удалось разыскать. В прошлом месяце глухонемого мусорщика взяли под стражу за драку с местными жителями, и хотя вскоре его отпустили, его фотографии все же попали в общенациональную базу данных.