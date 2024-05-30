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Полтора миллиона за книгу

Полтора миллиона за книгу

Автор:
30 мая 2024 09:16
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: в мире   книга   люди   новости   покупка   редкая книга   фото   
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Когда друзья и клиенты будут читать советы из книги за миллион долларов, то они к ним лучше прислушиваться, уверен покупатель раритета. Его жену такие покупки несколько напрягают.

Миллионер приобрел редкое первое издание книги Наполеона Хилла "Законы успеха", заплатив за него 1,5 млн долл. Чтобы доставить покупку домой, он нанял самолет, а затем поместил ее в собственный частный музей книжных раритетов. Жена миллионера, узнав о прихоти мужа, запретила дальнейшие драгоценные покупки. О последствиях траты значительной суммы денег на книгу.


Мужчину, который потратил 1,5 млн долл. на раритет, зовут Рассел Брансон. Раритет приобрели на электронной платформе eBay в комплекте с другими старыми вещами общей стоимостью около 2,2 млн долл. Самая драгоценная часть покупки — это первое издание "Законов успеха" Наполеона Хилла с его автографом, выпущенное в 1925 году, рассказали журналисты. Жена миллионера, Коллетт, узнав об этом, была недовольна и запретила так поступать.

44-летний мужчина назвал книгу "Святым Граалем" и радовался, когда ее приобрел. На портале опубликовали фотографию покупки, которая состоит из 50 томов в потертых темно-синих переплетах, хранящихся в специальном футляре. Каждый том — это новый урок "законов успеха", написано на обложке.


Тем временем жена Коллетт отреагировала на покупку "закатыванием глаз", назвала это "безумием", не испытала энтузиазма, рассказали журналисты. Она просила мужа больше не совершать подобных поступков — "не тратить так много на книгу". Однако он уверен, что это не навредит семейной жизни.

"Она думает, что я сумасшедший от большинства вещей, которые я делаю, но она также доверяет мне, и это не навредит нашей семье, нашим финансам или чему-то подобному. Она в шутку предупредила меня: крупные покупки ее немного напрягают", — привели журналисты слова Рассела.

Брансон объяснил, что его друзья-предприниматели не поняли бы, если бы он потратил на eBay 500 долл. Другое дело, когда они узнают о расходовании более 1 млн долл. — уроки будут больше цениться, если за них заплатили такие деньги. Раритетное издание теперь "поселится" в его частном музее, который он наполнил вещами на сумму 25 млн долл.

"Мне нравится запах старых книг, поэтому я понюхал их, открыл и увидел его подпись внутри, было невероятно. Я подумал: "Надеюсь, через 100 лет кто-то будет смотреть на мою работу так же, как я смотрю на эту", — заявил бизнесмен.

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Метки: в мире   книга   люди   новости   покупка   редкая книга   фото   
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3  комментария
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60k
zloykoyot Час назад
Ну да. Сам Наполеон Хилл добился успеха продавая книги про то, как добиться успеха. Блиновская начала ХХ века.
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72
Bubat Час назад
И снова баба сует свой нос не в свои дела и дает "очень важные" советы
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40k
Андрей Иванов Час назад
Я люблю книги, но вот такие траты не одобряю. На эти бабки он мог купить нормальную библиотеку, причём с хорошими книгами, а не вот с этим вот говном
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

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