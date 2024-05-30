Полтора миллиона за книгу

Тем временем жена Коллетт отреагировала на покупку "закатыванием глаз", назвала это "безумием", не испытала энтузиазма, рассказали журналисты. Она просила мужа больше не совершать подобных поступков — "не тратить так много на книгу". Однако он уверен, что это не навредит семейной жизни.

"Она думает, что я сумасшедший от большинства вещей, которые я делаю, но она также доверяет мне, и это не навредит нашей семье, нашим финансам или чему-то подобному. Она в шутку предупредила меня: крупные покупки ее немного напрягают", — привели журналисты слова Рассела.

Брансон объяснил, что его друзья-предприниматели не поняли бы, если бы он потратил на eBay 500 долл. Другое дело, когда они узнают о расходовании более 1 млн долл. — уроки будут больше цениться, если за них заплатили такие деньги. Раритетное издание теперь "поселится" в его частном музее, который он наполнил вещами на сумму 25 млн долл.