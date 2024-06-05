Владелец обеспечил себя до конца жизни: редкая игрушка продана за 525 000 долларов

Чрезвычайно редкую фигурку Боба Фетта из известного фильма "Звездные войны" высотой всего 9,5 см продали на аукционе за рекордные $525 000.

Сотрудники аукциона Heritage Auctions объявили, что этот экспонат стал самой ценной винтажной игрушкой в мире после того, как 31 мая за нее выручили рекордную сумму.

Стоимость Боба Фетта даже побила рекорд Барби с бриллиантом в 1 карат, проданную за 302 000 долларов в 2010 году.

По словам экспертов, разрисованный вручную охотник за головами, стреляющий ракетами, считается одним из двух уцелевших экземпляров, изготовленных для линии игрушек "Звездные войны" компании Kenner в 1970-х годах.