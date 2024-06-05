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Владелец обеспечил себя до конца жизни: редкая игрушка продана за 525 000 долларов

Владелец обеспечил себя до конца жизни: редкая игрушка продана за 525 000 долларов

Автор:
05 июня 2024 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Фигурка Боба Фетта   в мире   люди   новости   редкая игрушка   фото   
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Разрисованная вручную фигурка охотника за головами Боба Фетта, стреляющего ракетами, считается одним из двух уцелевших экземпляров.

Чрезвычайно редкую фигурку Боба Фетта из известного фильма "Звездные войны" высотой всего 9,5 см продали на аукционе за рекордные $525 000.

Сотрудники аукциона Heritage Auctions объявили, что этот экспонат стал самой ценной винтажной игрушкой в мире после того, как 31 мая за нее выручили рекордную сумму.

Стоимость Боба Фетта даже побила рекорд Барби с бриллиантом в 1 карат, проданную за 302 000 долларов в 2010 году.

По словам экспертов, разрисованный вручную охотник за головами, стреляющий ракетами, считается одним из двух уцелевших экземпляров, изготовленных для линии игрушек "Звездные войны" компании Kenner в 1970-х годах.

"Фигурка Боба Фетта, который стреляет ракетами, давно стала настолько мифической, что люди по всему миру в курсе о ее существовании, даже если вообще ничего не коллекционируют. Эта уникальная игрушка стала самой ценной в мире и имеет все шансы войти в книгу рекордов", — отметил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Кстати, другая статуэтка Боба Фетта в оригинальной упаковке, выпущенная в 1979 году, была продана на аукционе 31 мая за $84,375.

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Метки: Фигурка Боба Фетта   в мире   люди   новости   редкая игрушка   фото   
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1  комментарий
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zloykoyot 59 минут назад
Если он живёт в штатах, то недолго же он прожить собирается. На то, что останется после уплаты налогов, особо не разгуляешься.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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