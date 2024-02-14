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Скончалась искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину коллекцию картин на 2 млрд долларов

Скончалась искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину коллекцию картин на 2 млрд долларов

Автор:
14 февраля 2024 13:25
Сообщество : Искусство
Метки: Нина Молева   Путин   Россия   завещание   картины   коллекция   
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Но владеть коллекцией будет не президент, а государство.

В Минкультуры России сообщили, что в Москве на 99-м году жизни скончалась известная искусствовед, писательница и историк Нина Михайловна Молева, завещавшая Владимиру Путину ценнейшую коллекцию картин.


Молева была женой художника Элия Белютина, который скончался в 2012 году. По рассказам Нины Михайловны, начало коллекции, которую в 1992 году в Италии назвали "одной из самых прекрасных частных коллекций Европы", положил дедушка её мужа Иван Гринев, работавший в своё время художником императорского театра.


Гринев скупал картины известнейших художников у частных коллекционеров и аукционных домов. В коллекции живописи супругов есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино, Рубена и прочих гениев от живописи, от упоминания только чьих имён искусствоведы всего мира закатывают глаза.

Примечательно, что после смерти Элия Белютина власти Польши обратились к вдове художника, ставшей на тот момент единственной наследницей коллекции, с просьбой передать это собрание им и захоронить её мужа в польской земле. Также на коллекцию пытались претендовать Литва и Италия.


Однако Молева тогда же, когда СМИ узнали о происках Польши и подняли шум о возможной потере такой бесценной колекции, рассказала, что ещё в 90-х годах они с мужем решили завещать своё собрание России. Но поскольку государство не может быть наследником, Нина Михайловна в 2013 году написала завещание на Владимира Путина как на юридического представителя РФ.

Интересно, что в 2011 году французский канал АРТЕ выпустил документальный фильм "В саду времен" (Bielutin — Dans le jardin du temps), посвященный коллекции Белютина, который был показан на Каннском фестивале 2011 года.

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Метки: Нина Молева   Путин   Россия   завещание   картины   коллекция   
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6  комментариев
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38k
АнтонПолднев 57 минут назад
Что ж. Достойный жест.
Я только не совсем понял с какого перепугу бзденеки, прибалты и итальянцы на всё это претендовали...
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6k
Lexx Час назад
А не проще сразу передать какому нибудь музею, чем вся эта движуха про Путину-не Путину, а всё ровно государству.
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52
Dima Lexx 53 минуты назад
Но поскольку государство не может быть наследником, Нина Михайловна в 2013 году написала завещание на Владимира Путина как на юридического представителя РФ.
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3k
kca-opa Час назад
А при чём тут пшеки, не пойму, посмотрел, Белютин родился в Мск, гражданином пшекии не был, что они хвост поднимали?
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