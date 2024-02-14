Скончалась искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину коллекцию картин на 2 млрд долларов

Но владеть коллекцией будет не президент, а государство.
В Минкультуры России сообщили, что в Москве на 99-м году жизни скончалась известная искусствовед, писательница и историк Нина Михайловна Молева, завещавшая Владимиру Путину ценнейшую коллекцию картин.
Молева была женой художника Элия Белютина, который скончался в 2012 году. По рассказам Нины Михайловны, начало коллекции, которую в 1992 году в Италии назвали "одной из самых прекрасных частных коллекций Европы", положил дедушка её мужа Иван Гринев, работавший в своё время художником императорского театра.
Гринев скупал картины известнейших художников у частных коллекционеров и аукционных домов. В коллекции живописи супругов есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино, Рубена и прочих гениев от живописи, от упоминания только чьих имён искусствоведы всего мира закатывают глаза.
Примечательно, что после смерти Элия Белютина власти Польши обратились к вдове художника, ставшей на тот момент единственной наследницей коллекции, с просьбой передать это собрание им и захоронить её мужа в польской земле. Также на коллекцию пытались претендовать Литва и Италия.
Однако Молева тогда же, когда СМИ узнали о происках Польши и подняли шум о возможной потере такой бесценной колекции, рассказала, что ещё в 90-х годах они с мужем решили завещать своё собрание России. Но поскольку государство не может быть наследником, Нина Михайловна в 2013 году написала завещание на Владимира Путина как на юридического представителя РФ.
Интересно, что в 2011 году французский канал АРТЕ выпустил документальный фильм "В саду времен" (Bielutin — Dans le jardin du temps), посвященный коллекции Белютина, который был показан на Каннском фестивале 2011 года.
Источник:
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Я только не совсем понял с какого перепугу бзденеки, прибалты и итальянцы на всё это претендовали...