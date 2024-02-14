Скончалась искусствовед Нина Молева, завещавшая Путину коллекцию картин на 2 млрд долларов

В Минкультуры России сообщили, что в Москве на 99-м году жизни скончалась известная искусствовед, писательница и историк Нина Михайловна Молева, завещавшая Владимиру Путину ценнейшую коллекцию картин.





Молева была женой художника Элия Белютина, который скончался в 2012 году. По рассказам Нины Михайловны, начало коллекции, которую в 1992 году в Италии назвали "одной из самых прекрасных частных коллекций Европы", положил дедушка её мужа Иван Гринев, работавший в своё время художником императорского театра.





Гринев скупал картины известнейших художников у частных коллекционеров и аукционных домов. В коллекции живописи супругов есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино, Рубена и прочих гениев от живописи, от упоминания только чьих имён искусствоведы всего мира закатывают глаза.