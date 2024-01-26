Многодетная китаянка оставила 2,8 млн долларов своим питомцам

У китаянки трое детей. В своём первом завещании она поровну разделила между ними свои средства. Однако наследники не стремились заботиться о матери, поэтому она пересмотрела своё решение.

После смерти Лю её деньгами будет распоряжаться местная ветеринарная клиника, а также заботиться о её питомцах.