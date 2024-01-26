Многодетная китаянка оставила 2,8 млн долларов своим питомцам

Пенсионерка из Шанхая написала завещание, согласно которому почти 3 млн долларов достанутся её кошкам и собакам. Женщина по фамилии Лю обделила своих детей, потому что они не навещали её.
У китаянки трое детей. В своём первом завещании она поровну разделила между ними свои средства. Однако наследники не стремились заботиться о матери, поэтому она пересмотрела своё решение.
После смерти Лю её деньгами будет распоряжаться местная ветеринарная клиника, а также заботиться о её питомцах.
Изначально женщина хотела оставить своё состояние животным, но, по словам Чэн Кая, чиновника из Национального реестра завещаний, такая практика в Китае не является законной.
Чен объяснил: "Однако есть альтернативы. Мы посоветовали Лю назначить человека, которому она доверяет, в данном случае это владелец ветеринарной клиники, чтобы обеспечить надлежащий уход за домашними животными".
Конечно, пенсионерку предупредили о рисках передачи средств клинике.
Чиновник добавил: "Мы сказали Лю, что, если её дети изменят своё отношение к ней, она всегда может переписать завещание".
Подобная история не единична. Дизайнер Chanel Карл Лагерфельд оставил 1,5 млн долларов своей кошке Шупетт перед тем, как уйти из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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