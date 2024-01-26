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Многодетная китаянка оставила 2,8 млн долларов своим питомцам

Многодетная китаянка оставила 2,8 млн долларов своим питомцам

Автор:
26 января 2024 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Питомец   животные   завещание   история   пенсионерка   
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Пенсионерка из Шанхая написала завещание, согласно которому почти 3 млн долларов достанутся её кошкам и собакам. Женщина по фамилии Лю обделила своих детей, потому что они не навещали её.

У китаянки трое детей. В своём первом завещании она поровну разделила между ними свои средства. Однако наследники не стремились заботиться о матери, поэтому она пересмотрела своё решение.

После смерти Лю её деньгами будет распоряжаться местная ветеринарная клиника, а также заботиться о её питомцах.

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Изначально женщина хотела оставить своё состояние животным, но, по словам Чэн Кая, чиновника из Национального реестра завещаний, такая практика в Китае не является законной.

Чен объяснил: "Однако есть альтернативы. Мы посоветовали Лю назначить человека, которому она доверяет, в данном случае это владелец ветеринарной клиники, чтобы обеспечить надлежащий уход за домашними животными".

Конечно, пенсионерку предупредили о рисках передачи средств клинике.

Чиновник добавил: "Мы сказали Лю, что, если её дети изменят своё отношение к ней, она всегда может переписать завещание".

Подобная история не единична. Дизайнер Chanel Карл Лагерфельд оставил 1,5 млн долларов своей кошке Шупетт перед тем, как уйти из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Питомец   животные   завещание   история   пенсионерка   
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2  комментария
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Бритва Час назад
как можно не навещать столь богатую мамашу?
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Fuchsia

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