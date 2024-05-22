11 пришельцев из кино, при взгляде на которых хочется верить, что мы одни во вселенной

Сплошная критика – главный вызов, с которым столкнулась картина сразу после выхода в прокат. Публика задавала слишком много неудобных вопросов о мотивации инопланетян, прибывших на Землю. К примеру, зрителя интересовало, почему развитая внеземная раса, которую может убить соприкосновение с влагой, прибыла на планету на 70% покрытую водой? Активно осуждались и образы пришельцев. Они показались зрителю совсем не жуткими и даже нелепыми. Но стоит отметить, что большинство посмотревших картину рецензентов вряд ли бы хотели встретиться с подобными существами вживую.