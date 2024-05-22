11 пришельцев из кино, при взгляде на которых хочется верить, что мы одни во вселенной

Почти ежегодно зрителю предлагают посмотреть по крайней мере один новый фильм об инопланетянах. При этом образы пришельцев в фантастических фильмах лишний раз доказывают, что фантазия некоторых режиссёров вне всяких рамок.
Треножники–марсиане, прибывшие на Землю для её вероломного захвата. Существа были придуманы самим Гербертом Уэлссом, а современные режиссёры удачно перенесли книжный образ на экраны.
Учитывая, что «Скайлайн 2» — малобюджетный научно-фантастический фильм, инопланетные захватчики в нём получились достаточно эффектными. Но это, увы не спасло картину от кассового провала. При бюджете в $20 млн, картина собрала в прокате всего $992 тыс.
В массовой культуре Хищник – существо весьма популярное. На фоне устоявшегося в момент выхода первой части франшизы образа инопланетян (огромные глаза, непропорциональный череп, низкорослая фигура) антагонист выглядел более чем эффектно и ломал не только траву в джунглях, но и стереотипы. Самоотверженная борьба бравого героя с вымышленной расой настолько понравилась зрителю, что фильмы о хищнике снимают уже более 35 лет и, кажется, будут снимать ещё лет 20 как минимум.
В картине пришельцы выполнили очень важную миссию – они смогли примерить индейцев и ковбоев, став их общим врагом. Сами существа получились не слишком впечатляющими (где-то мы это уже видели) и вовсе не испугали публику. Да и сам зритель явно пришёл в кино не ради жутких пришельцев, а ради звёздного актёрского состава. В главных ролях — Дэниел Крейг, Харрисон Форд и Оливия Уайлд.
Судьба большинства иллюстраторов, работающих над концептами для кино – вносить правки в свои арты снова и снова. Но Патрику Татопулосу, художнику-постановщику картины, невероятно повезло. Его иллюстрации пришельцев сразу же пришлись по вкусу режиссёру и были взяты за основу без единой правки.
Пришельцы классические, сюжет слабый, актёрский состав неплохой, но игра невыдающаяся. Примерно так выглядят зрительские отзывы на картину. Если хотите посмотреть фильм, напоминающий другие фантастические картины, то «Чужие: Поле битвы Земля» — то, что нужно. Но, чур, рейтинг на IMDB – 2.0/10. Если что, мы предупреждали.
Пришельцы, плотно обосновавшиеся на Земле и имеющие на эту планету свои планы, выглядели в картине «Прибытие» практически безопасно. Однако кое-что пугающие в этих существах зритель всё-таки отметил – их выгнутые в обратную сторону колени. Эта физиологическая особенность инопланетян из ленты Дэвида Туи стала поистине самым жутким элементом фильма.
Настоящий хит 2018 года «Тихое место» — картина, которая пугает не сколько инфернальными инопланетными существами, сколько фактом того, что каждый звук может привести семью главных героев к неминуемой гибели. Этот фильм держит зрителя в напряжении с самого начала, из-за чего пришельцы, появляющиеся только в конце, уже практически не пугают, но выглядят они, стоит отдать должное, жутко.
Для изготовления существ в «Нечто» использовались самые разнообразные материалы: латекс, желатин, оргстекло, разогретая жевательная резинка, майонез, варенье, томатный соус и лубрикант.
Сплошная критика – главный вызов, с которым столкнулась картина сразу после выхода в прокат. Публика задавала слишком много неудобных вопросов о мотивации инопланетян, прибывших на Землю. К примеру, зрителя интересовало, почему развитая внеземная раса, которую может убить соприкосновение с влагой, прибыла на планету на 70% покрытую водой? Активно осуждались и образы пришельцев. Они показались зрителю совсем не жуткими и даже нелепыми. Но стоит отметить, что большинство посмотревших картину рецензентов вряд ли бы хотели встретиться с подобными существами вживую.
Сегодня фильм воспринимается зрителем, как наивная комедия. Однако в далёком 1998 году внеземные, кровожадные существа с щупальцами пугали и невольно заставляли задуматься: а вдруг мой препод тоже один из них?
Да, это несерьёзное кино, которое и не претендовало на этот титул. Однако, пришельцы из «Марс атакует» со своими лицами, похожими на оголённые человеческие черепа, отличаются от всех инопланетян, изображенных в кинематографе. Нельзя точно сказать, пугали ли эти существа взрослого зрителя, но вот дети точно были под впечатлением от этих злобных инопланетных гостей.
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если не от вида, то от нашего поведения.
да и как мы можем адекватно воспринимать откровенно чуждые нам существа, если с особями одного с нами биологического вида ужиться не можем?
понятно, ковбоям не понравилось. ну, кроме тех двух с горбатой горы.