FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12440 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство

13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство

Автор:
12 января 2024 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   персонаж   ро   роль   съемка   фильм   фото   
1211
14

Следя за мировым кинематографом всегда крайне любопытно наблюдать за тем, как актёры и актрисы бросают себе вызов и берутся за самые разные роли, сменяя крайне непохожие друг на друга образы. Некоторые умудряются делать это в довольно сжатые сроки, исполняя контрастные роли в двух фильмах, которые выходят в один и тот же год.

В таких случаях мы можем в течение нескольких месяцев увидеть на экране двух разных Брэдов Питтов или Томов Крузов.

×
×

Актёр сыграл в фильмах «Все страхи Бо» и «Наполеон».

Сыграл в фильмах «Семь» и «12 обезьян».

Сыграл в фильмах «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Вечное сияние чистого разума».

Сыграла в фильмах «Золотой век» и «Меня там нет».

Сыграл в фильмах «Крёстный отец 3» и «Дик Трейси».

Сыграл в фильмах «Битлджус» и «В трезвом уме и твердой памяти».

Сыграл в фильмах «Солдаты неудачи» и «Операция Валькирия».

Актёр сыграл в фильмах «Умница Уилл Хантинг» и «Флаббер».

Актёр сыграл в фильмах «Кэнди» и «Короли Догтауна».

Актёр сыграл в фильмах «Комната с видом» и «Моя прекрасная прачечная».

Актриса сыграла в фильмах «Сияние» и «Попай».

Актёр сыграл в фильмах «Перелом» и «Ларс и настоящая девушка».

Сыграл в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   кино   персонаж   ро   роль   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
356
ruslan d Полчаса назад
Действительно таланты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#кино#авто аварии#Автовсячина#США#шоу бизнес#Китай
#животные#автомир#Прикол#люди#аварии#фильм#кот#Еда#знаменитости#уголовное дело
#в мире#машина#Юмор#факты#ДТП#позитив#подборка#забавно#истории#улыбнуло
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом 12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом Как снимали фильм "Шоу Трумана": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Шоу Трумана": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с другом 13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с... 11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея 11 захватывающих фильмов, в которых зрителю так и не показали злодея Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и коварный тип Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и...

На что жалуетесь?

Вернуться