13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство

Следя за мировым кинематографом всегда крайне любопытно наблюдать за тем, как актёры и актрисы бросают себе вызов и берутся за самые разные роли, сменяя крайне непохожие друг на друга образы. Некоторые умудряются делать это в довольно сжатые сроки, исполняя контрастные роли в двух фильмах, которые выходят в один и тот же год.
В таких случаях мы можем в течение нескольких месяцев увидеть на экране двух разных Брэдов Питтов или Томов Крузов.
Актёр сыграл в фильмах «Все страхи Бо» и «Наполеон».
Сыграл в фильмах «Семь» и «12 обезьян».
Сыграл в фильмах «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Вечное сияние чистого разума».
Сыграла в фильмах «Золотой век» и «Меня там нет».
Сыграл в фильмах «Крёстный отец 3» и «Дик Трейси».
Сыграл в фильмах «Битлджус» и «В трезвом уме и твердой памяти».
Сыграл в фильмах «Солдаты неудачи» и «Операция Валькирия».
Актёр сыграл в фильмах «Умница Уилл Хантинг» и «Флаббер».
Актёр сыграл в фильмах «Кэнди» и «Короли Догтауна».
Актёр сыграл в фильмах «Комната с видом» и «Моя прекрасная прачечная».
Актриса сыграла в фильмах «Сияние» и «Попай».
Актёр сыграл в фильмах «Перелом» и «Ларс и настоящая девушка».
Сыграл в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».
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