14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы

Мы привыкли обращать внимание на главных героев фильмов, ведь они ведут сюжет! Но нередки случаи, когда всё внимание на себя перетягивают именно второстепенные персонажи с неповторимой харизмой или особенной историей.
Этим персонажам и посвящён наш обзор: предлагаем вам вспомнить самых запоминающихся героев второго плана, которые были настолько хороши, что получили главную роль в отдельных фильмах или сериалах.
Тимон и Пумба
Впервые персонажи появились в мультфильме «Король лев» (1994). Их комичность и зажигательная песня не оставили зрителей равнодушными, поэтому им продлили жизнь в мультсериале (1995–1999), где они заняли главные роли.
Ракета
Персонаж с резким характером и высоким интеллектом с самой первой части «Стражей Галактики» заинтересовал зрителей скрытой ранимостью. За образом ворчливого енота скрывалась душещипательная история, которой и посвятили третью часть франшизы (2023).
Скрат
Белка и её орех стали фишкой всех мультфильмов про «Ледниковый период». Ей посвящено множество короткометражек, например, «Потерянный орех» (2002) и мини-сериал «Ледниковый период: Скрат-сказки» (2022).
Джей и молчаливый Боб
Джей и Молчаливый Боб — персонажи вымышленной вселенной и герои почти всех фильмов Кевина Смита. Такие разные, но гармоничные Джей и Боб настолько полюбились зрителям своей непредсказуемостью и незатейливым юмором, что режиссёр снял про них отдельную комедию — «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001). Фразы героев разошлись по всему интернету, и до сих пор цитируются молодёжью. Продолжение о смешных ребятах («Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», 2019) не приобрело такого успеха.
Миньоны
Милые и забавные герои затмили трогательную историю Грю и девочек («Гадкий я», 2010). Зрителю было недостаточно коротких скетчей про уморительных существ, и в 2015 году вышел полнометражный мультфильм («Миньоны»), рассказывающий об их приключениях до встречи с Грю.
Мэтр
Мэтр — наивный и чистосердечный персонаж «Тачек» (2006), который, возможно, как раз этими качествами заслужил любовь маленьких зрителей и собственный сериал «Мультачки: байки Мэтра», (2008–2012).
Харли Квинн
Харли Квинн даже в оригинальных комиксах не играла большей роли, чем роль подружки Джокера. Но всего пару лет назад ситуация начала меняться, правда, изменения эти были не всегда удачными. Например, фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020) критики и зрители оценили довольно низко, а вот мультсериал «Харли Квинн» (2019), рассчитанный на взрослую аудиторию, получил более высокие оценки.
Базз Лайтер
Базз Лайтер — персонаж «Истории игрушек» (1995), идеальный герой, лидер, но какая история стоит за этой вымышленной личностью? В мультфильме «Базз Лайтер» (2022) рассказывается история происхождения игрушечного лётчика-испытателя.
Кот в сапогах
Большие умилительные глаза, боевой дух и голос Антонио Бандераса — вот формула успеха Кота в сапогах. Впервые он появился как второстепенный персонаж «Шрека 2» (2004), но на сегодняшний день он имеет уже два полнометражных мультфильма (2011, 2022), последний из которых считается лучшим.
Розенкранц и Гильденстерн
Пожалуй, это единственные персонажи в нашей подборке, не имеющие ничего общего с комедией, так как вышли они из трагедии У. Шекспира «Гамлет». Том Стоппард подарил мировой публике экранизацию своей значительной для истории литературы и театра пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990), в которой главные роли исполнили Гэри Олдман и Тим Рот.
Сол Гудман
Сол Гудман — персонаж уже ставшего культовым сериала «Во все тяжкие» (2008-2013). Появившись во втором сезоне, он вносит в сюжет комичность, но по-настоящему эта личность раскрывается в сериале «Лучше звоните Солу» (2015-2022).
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единственный смешной момент был по моему во 2й или 3й части когда они там для Данте мальчишник типа устраивали и позвали бдсм-зоофила с ослом туда