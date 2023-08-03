14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы

Джей и Молчаливый Боб — персонажи вымышленной вселенной и герои почти всех фильмов Кевина Смита. Такие разные, но гармоничные Джей и Боб настолько полюбились зрителям своей непредсказуемостью и незатейливым юмором, что режиссёр снял про них отдельную комедию — «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001). Фразы героев разошлись по всему интернету, и до сих пор цитируются молодёжью. Продолжение о смешных ребятах («Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», 2019) не приобрело такого успеха.

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