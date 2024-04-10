Как снимали фильм "Дом у дороги": 17 интересных фактов о фильме

1. Идея написать сценарий к будущему фильму "Дом у дороги" родилась у сценариста Дэвида Ли Генри после того, как он посетил бар в одном из небольших городков в штате Джорджия. И кстати, имя главного героя (Далтон) было взято также оттуда. Правда, в реальности так звали одного из посетителей того самого бара.

2. Патрик Суэйзи согласился на роль Далтона, потому что ему хотелось избавиться от роли героя-любовника, который к нему прилип после фильма "Грязные танцы".