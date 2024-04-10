Как снимали фильм "Дом у дороги": 17 интересных фактов о фильме

Олдскульный боевик про то, что добро должно быть с кулаками!
1. Идея написать сценарий к будущему фильму "Дом у дороги" родилась у сценариста Дэвида Ли Генри после того, как он посетил бар в одном из небольших городков в штате Джорджия. И кстати, имя главного героя (Далтон) было взято также оттуда. Правда, в реальности так звали одного из посетителей того самого бара.
2. Патрик Суэйзи согласился на роль Далтона, потому что ему хотелось избавиться от роли героя-любовника, который к нему прилип после фильма "Грязные танцы".
Но создатели фильма ловко потроллили актера, придумав слоган: "Танцы закончились. Теперь всё будет грязным".
3. Келли Линч была не первой актрисой, которая была приглашена на роль доктора Элизабет Клэй. Изначально, данная роль предназначалась Аннет Бенинг. Но между ней и Патриком Суэйзи не чувствовалось химии, поэтому от ее услуг пришлось отказаться.
И когда Келли Линч получила сценарий, то она вообще ничего не поняла, поэтому даже не хотела браться за эту роль. Да и про то, кто такой Патрик Суэйзи, она вообще не знала. Но продюсер Джоел Сильвер смог ее уговорить.
В итоге, чтобы лучше вжиться в роль доктора Клэй, Келли Линч стала посещать больницы, чтобы понаблюдать за реальной работой врачей. Актриса даже научилась накладывать швы, но в итоге в фильме ей этого делать не пришлось, что безумно расстроило актрису.
4. Главным в фильме "Дом у дороги" являются конечно же драки. И самое интересное, что для съемок в боевых сценах не привлекались профессиональные каскадеры. Все боевые сцены отыграли сами актеры, в том числе и Патрик Суэйзи. Специально для этого на съемки был приглашен чемпион по кикбоксингу Бенни Уркидес, который и тренировал актеров.
Уркидесу очень понравилось, насколько быстро Патрик Суэйзи схватывает всё на лету, и насколько хорошо они применяет полученные навыки во время съемок. Он даже предложил Патрику всерьез заняться кикбоксингом.
5. Помимо боевых сцен Патрик Суэйзи сам исполнял даже самые сложные трюки. Так, например, он сам вызвался спрыгнуть на крышу грузовика с высоты 6 метров. И это с учетом того, что у него было травмировано колено. В общем, упорству и выносливости Патрика можно было позавидовать.
6. Съемки фильма проходили в штате Калифорния, причем в реальном баре. Вот только само здание, которое мы видим в кадре, было всего лишь декорацией.
7. Для того, чтобы сыграть в фильме "Дом у дороги", Патрику Суэйзи пришлось отказаться от роли Кэша в фильме Андрея Кончаловского "Танго и Кэш". Это было довольно тяжело, ведь Суэйзи мог сыграть вместе с самим Сильвестром Сталлоне.
8. Во время съемок фильма Патрику Суэйзи сломали два ребра. Это вышло совершенно случайно. Актер Маршалл Тиг, сыгравший Джимми, принял бревно за реквизит, и со всей дури ударил им Суэйзи в грудь.
Из-за полученной травмы Суэйзи пришлось отказаться от съемок в фильме "Хищник 2", где он должен был сыграть главную роль. В итоге роль досталась Дэнни Гловеру.
9. Съемки фильма сопровождались некоторыми проблемами. И проблемы эти были созданы фанатками Патрика Суэйзи, которые находили способы прорваться на съемочную площадку, чтобы сфотографироваться с главным героем их любимых "Грязных танцев" и взять у него автограф.
Впрочем, сам Суэйзи всегда был рад уделить время своим поклонницам и никогда их не прогонял.
10. Одна из актрис, сыгравшая эпизодическую роль официантки, настолько сильно засмотрелась на Патрика Суэйзи, что случайно опрокинула поднос, на котором находились напитки.
11. Многие фанаты (в особенности фанатки) просто обожали прическу Патрика Суэйзи в этом фильме. Но по признанию актера, он просто терпеть не мог эту прическу, и даже называл ее своим проклятьем. В основном это было связано с тем, что во время съемок на его волосы наносили огромное количество лака.
12. Несмотря на то, что фильм не является романтическим, здесь есть один весьма интимный момент между главными героями. Впрочем, сам акт показан не был. Более того, Патрик Суэйзи тщательно продумывал эту сцену совместно со своей женой.
Кстати, в данной сцене бедной актрисе приходилось надевать подкладку на спину, так как стена, к которой ее прислонял Суэйзи, была с острыми краями, что доставляло дискомфорт и даже болевые ощущения.
По признанию актрисы, ее дико выбесил Билл Мюррей, который хорошо был знаком как с ней, так и с ее мужем. Каждый раз, когда Мюррей видел эту сцену по телевизору, он звонил мужу Келли и говорил ему, что в данный момент его жена изменяет ему с Патриком Суэйзи. Это жутко выбешивало саму Келли Линч.
13. После окончания съемок и финального монтажа фильм оказался безумно большим, так как его длительность составила 3 часа. Поэтому, пришлось вырезать более часа материалов.
По признанию актера Сэма Эллиота, сыгравшего Вэйда, из фильма была вырезана сцена, где Далтон заставлял мужчин тренироваться в балетных пачках.
14. При бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал в прокате 30 миллионов, что по сути является нулевым результатом. Также, фильм был номинирован на "золотую малину" аж в 4 номинациях. Правда, ни одну из этих номинаций он не взял.
Но несмотря на небольшие сборы, спорную оценку критиков и номинации на "Золотую малину", фильм смог стать настоящим хитом, который так полюбился зрителям.
15. Из-за фильма "Дом у дороги" Патрик Суэйзи чуть не лишился главной роли в фильме "Призрак". Дело в том, что режиссеру "Призрака" посоветовали на главную роль именно Суэйзи, а также порекомендовали посмотреть на него в фильме "Дом у дороги".
Когда Джерри Цукер посмотрел этот фильм, то он наотрез отказался брать Патрика на роль Сэма Уита, так как решил, что размахивающий кулаками мужик не сможет сыграть драматического персонажа. Но Патрик был настолько настойчив, что смог убедить Цукера в том, что он подходит на эту роль. Он даже заплакал во время съемок, что растопило сердце режиссера.
16. В 2024 году вышел ремейк фильма "Дом у дороги", где главную роль сыграл актер Джейк Джилленхол. Также в данной ленте появился известный ирландский боец Конор Макгрегор. Правда, данный ремейк не произвел особого впечатления на критиков и зрителей.
17. У нас данный фильм перевели как "Дом у дороги", что соответствует оригиналу (Road House). Но само выражение "Road House" означает конкретно придорожную закусочную.
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Но вот нахрена вставили в текст два скрина от нейросети (2-й и 8-й)