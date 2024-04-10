FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12721 пост • 1292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как снимали фильм "Дом у дороги": 17 интересных фактов о фильме

Как снимали фильм "Дом у дороги": 17 интересных фактов о фильме

Автор:
10 апреля 2024 10:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дом у дороги   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1127
14

Олдскульный боевик про то, что добро должно быть с кулаками!

1. Идея написать сценарий к будущему фильму "Дом у дороги" родилась у сценариста Дэвида Ли Генри после того, как он посетил бар в одном из небольших городков в штате Джорджия. И кстати, имя главного героя (Далтон) было взято также оттуда. Правда, в реальности так звали одного из посетителей того самого бара.

2. Патрик Суэйзи согласился на роль Далтона, потому что ему хотелось избавиться от роли героя-любовника, который к нему прилип после фильма "Грязные танцы".

×

Но создатели фильма ловко потроллили актера, придумав слоган: "Танцы закончились. Теперь всё будет грязным".

3. Келли Линч была не первой актрисой, которая была приглашена на роль доктора Элизабет Клэй. Изначально, данная роль предназначалась Аннет Бенинг. Но между ней и Патриком Суэйзи не чувствовалось химии, поэтому от ее услуг пришлось отказаться.

И когда Келли Линч получила сценарий, то она вообще ничего не поняла, поэтому даже не хотела браться за эту роль. Да и про то, кто такой Патрик Суэйзи, она вообще не знала. Но продюсер Джоел Сильвер смог ее уговорить.

В итоге, чтобы лучше вжиться в роль доктора Клэй, Келли Линч стала посещать больницы, чтобы понаблюдать за реальной работой врачей. Актриса даже научилась накладывать швы, но в итоге в фильме ей этого делать не пришлось, что безумно расстроило актрису.

4. Главным в фильме "Дом у дороги" являются конечно же драки. И самое интересное, что для съемок в боевых сценах не привлекались профессиональные каскадеры. Все боевые сцены отыграли сами актеры, в том числе и Патрик Суэйзи. Специально для этого на съемки был приглашен чемпион по кикбоксингу Бенни Уркидес, который и тренировал актеров.

Уркидесу очень понравилось, насколько быстро Патрик Суэйзи схватывает всё на лету, и насколько хорошо они применяет полученные навыки во время съемок. Он даже предложил Патрику всерьез заняться кикбоксингом.

5. Помимо боевых сцен Патрик Суэйзи сам исполнял даже самые сложные трюки. Так, например, он сам вызвался спрыгнуть на крышу грузовика с высоты 6 метров. И это с учетом того, что у него было травмировано колено. В общем, упорству и выносливости Патрика можно было позавидовать.

6. Съемки фильма проходили в штате Калифорния, причем в реальном баре. Вот только само здание, которое мы видим в кадре, было всего лишь декорацией.

7. Для того, чтобы сыграть в фильме "Дом у дороги", Патрику Суэйзи пришлось отказаться от роли Кэша в фильме Андрея Кончаловского "Танго и Кэш". Это было довольно тяжело, ведь Суэйзи мог сыграть вместе с самим Сильвестром Сталлоне.

8. Во время съемок фильма Патрику Суэйзи сломали два ребра. Это вышло совершенно случайно. Актер Маршалл Тиг, сыгравший Джимми, принял бревно за реквизит, и со всей дури ударил им Суэйзи в грудь.

Из-за полученной травмы Суэйзи пришлось отказаться от съемок в фильме "Хищник 2", где он должен был сыграть главную роль. В итоге роль досталась Дэнни Гловеру.

9. Съемки фильма сопровождались некоторыми проблемами. И проблемы эти были созданы фанатками Патрика Суэйзи, которые находили способы прорваться на съемочную площадку, чтобы сфотографироваться с главным героем их любимых "Грязных танцев" и взять у него автограф.

Впрочем, сам Суэйзи всегда был рад уделить время своим поклонницам и никогда их не прогонял.

10. Одна из актрис, сыгравшая эпизодическую роль официантки, настолько сильно засмотрелась на Патрика Суэйзи, что случайно опрокинула поднос, на котором находились напитки.

11. Многие фанаты (в особенности фанатки) просто обожали прическу Патрика Суэйзи в этом фильме. Но по признанию актера, он просто терпеть не мог эту прическу, и даже называл ее своим проклятьем. В основном это было связано с тем, что во время съемок на его волосы наносили огромное количество лака.

12. Несмотря на то, что фильм не является романтическим, здесь есть один весьма интимный момент между главными героями. Впрочем, сам акт показан не был. Более того, Патрик Суэйзи тщательно продумывал эту сцену совместно со своей женой.

Кстати, в данной сцене бедной актрисе приходилось надевать подкладку на спину, так как стена, к которой ее прислонял Суэйзи, была с острыми краями, что доставляло дискомфорт и даже болевые ощущения.

По признанию актрисы, ее дико выбесил Билл Мюррей, который хорошо был знаком как с ней, так и с ее мужем. Каждый раз, когда Мюррей видел эту сцену по телевизору, он звонил мужу Келли и говорил ему, что в данный момент его жена изменяет ему с Патриком Суэйзи. Это жутко выбешивало саму Келли Линч.

13. После окончания съемок и финального монтажа фильм оказался безумно большим, так как его длительность составила 3 часа. Поэтому, пришлось вырезать более часа материалов.

По признанию актера Сэма Эллиота, сыгравшего Вэйда, из фильма была вырезана сцена, где Далтон заставлял мужчин тренироваться в балетных пачках.

14. При бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал в прокате 30 миллионов, что по сути является нулевым результатом. Также, фильм был номинирован на "золотую малину" аж в 4 номинациях. Правда, ни одну из этих номинаций он не взял.

Но несмотря на небольшие сборы, спорную оценку критиков и номинации на "Золотую малину", фильм смог стать настоящим хитом, который так полюбился зрителям.

15. Из-за фильма "Дом у дороги" Патрик Суэйзи чуть не лишился главной роли в фильме "Призрак". Дело в том, что режиссеру "Призрака" посоветовали на главную роль именно Суэйзи, а также порекомендовали посмотреть на него в фильме "Дом у дороги".

Когда Джерри Цукер посмотрел этот фильм, то он наотрез отказался брать Патрика на роль Сэма Уита, так как решил, что размахивающий кулаками мужик не сможет сыграть драматического персонажа. Но Патрик был настолько настойчив, что смог убедить Цукера в том, что он подходит на эту роль. Он даже заплакал во время съемок, что растопило сердце режиссера.

16. В 2024 году вышел ремейк фильма "Дом у дороги", где главную роль сыграл актер Джейк Джилленхол. Также в данной ленте появился известный ирландский боец Конор Макгрегор. Правда, данный ремейк не произвел особого впечатления на критиков и зрителей.

17. У нас данный фильм перевели как "Дом у дороги", что соответствует оригиналу (Road House). Но само выражение "Road House" означает конкретно придорожную закусочную.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   дом у дороги   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
131
Александр Пистолетов 13 минут назад
Из 90х фильм неплохой, а вот новый ну уж совсем кал какой то, да же досмотреть не смог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 12 минут назад
Нормальная вроде статья.
Но вот нахрена вставили в текст два скрина от нейросети (2-й и 8-й)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
seller-k 45 минут назад
А здесь про авто из этого фильма.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
seller-k 52 минуты назад
Саундтрек к фильму и все музыкальные номера исполнил канадский гитарист и блюзмен Джефф Хили.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Час назад
смотрел этот фильм в начале 90-х под названием"придорожное кафе"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4111 постов (3922 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1343890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Набирающие популярность в сообществах
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
«Красный Жюль Верн» — Григорий Адамов и истоки советской фантастики⁠⁠
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Отставить слезы и страдания
Отставить слезы и страдания
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#авто аварии#история#кино#позитив#дети#удивительно
#животные#интересно#Юмор#аварии#интересное#Россия#Автовсячина#Реакция#милота#подборка
#Прикол#автомир#в мире#ДТП#люди#забавно#фильм#кот#Китай#собака
Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета (4 фото) Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета (4 фото) Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме Как снимали детективный сериал "Коломбо": кадры со съемок и 15 интересных фактов о сериале Как снимали детективный сериал "Коломбо": кадры со съемок и 15 интересных фактов о сериале

На что жалуетесь?

Вернуться