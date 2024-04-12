Как снимали фильм "Танго и Кэш": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

По официальной версии Кончаловского уволили за сильное превышение бюджета, но по сведениям некоторых членов съемочной группы, бюджет был повышен не по вине Кончаловского.

Сам же Кончаловский считал, что его уволили из-за постоянных ссор с продюсером, а также из-за того, что он хотел сделать фильм более реалистичным, а не комедийным, о чем я писал ранее.

Кончаловский рассказал, что съемочный график отставал на несколько месяцев, из-за чего продюсер и режиссер и вовсе перестали разговаривать друг с другом.

Лишь Сильвестр Сталлоне всегда поддерживал режиссера, а сам Кончаловский называл Сталлоне чуть ли не единственным здравомыслящим человеком на съемочной площадке. По словам Андрея Сергеевича, если бы не Сталлоне, то его уволили бы гораздо раньше.