Как снимали фильм "Танго и Кэш": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме

Фильм задумывался, как обычный боевик и его бюджет не должен был превысить 35 миллионов долларов. По итогу лента поглотила 55 миллионов долларов, что позволило ленте войти в список десяти самых дорогих фильмов в истории на момент своего выхода (без учёта инфляции).
1. Изначально фильм "Танго и Кэш" должен был быть обычным бодрым боевиком, без внесения комедийных элементов. Но в итоге, после множества правок, комедийная составляющая ленты стала даже преобладать над боевичной.
Фильм доверили снимать российскому режиссеру Андрею Кончаловскому, переехавшему в США. Причиной стал успех его фильма "Сбежавший поезд" (Поезд-беглец), вышедший в 1985 году.
На съемки Кончаловскому выделили весьма немаленькую сумму, а именно 35 миллионов долларов. Но по итогу этих денег не хватило, и бюджет пришлось увеличивать до 55 миллионов долларов, благодаря чему фильм попал в топ-10 самых дорогостоящих фильмов (на момент съемок). Для примера, фильм "Назад в будущее 3", вышедший в следующем году, обошелся всего лишь в 40 миллионов долларов.
Да и в принципе весь съемочный процесс сопровождался постоянными ссорами и спорами между продюсером и режиссером. Удивительно, что фильм вообще вышел на экраны.
Дело в том, что именно продюсер Джон Питерс настаивал на том, чтобы фильм был не просто очередным унылым боевиком, но еще и смешным, а местами и глуповатым. А вот Кончаловский и Сталлоне напротив хотели сделать фильм реалистичным и серьезным боевиком.
2. Изначально, в фильме "Танго и Кэш" главные роли должны были исполнить Сильвестр Сталлоне и Патрик Суэйзи. Но в итоге Суэйзи, который ранее согласился на роль Кэша, отказался от съемок в пользу другого известного боевика "Дом у дороги". В итоге на роль Кэша пригласили Курта Рассела.
Я уж не знаю, как бы исполнил роль Кэша Патрик Суэйзи (всегда уважал этого актера), но Курт Рассел справился с этой ролью просто на пять с плюсом.
3. Несмотря на то, что Андрей Кончаловский числится единственным режиссером фильма "Танго и Кэш", ближе к концу съемок фильма он был уволен.
Пока искали нового режиссера, в режиссерское кресло временно посадили продюсера Питера Макдональда, который когда-то снял фильм "Рэмбо 3". Ну а пока Макдональд снимал одни сцены, Сталлоне сам срежиссировал несколько сцен, чтобы ускорить съемочный процесс.
Но из-за требований гильдии режиссеров, которая запрещала брать в качестве режиссеров актеров и продюсеров во время съемочного процесса, создателям все же пришлось найти полноценного режиссера для съемок оставшихся сцен.
В итоге финальные сцены снимал уже третий режиссер - Альберт Магноли. Многие критики, кстати, как раз таки отмечали весьма несуразную концовку фильма.
По официальной версии Кончаловского уволили за сильное превышение бюджета, но по сведениям некоторых членов съемочной группы, бюджет был повышен не по вине Кончаловского.
Сам же Кончаловский считал, что его уволили из-за постоянных ссор с продюсером, а также из-за того, что он хотел сделать фильм более реалистичным, а не комедийным, о чем я писал ранее.
Кончаловский рассказал, что съемочный график отставал на несколько месяцев, из-за чего продюсер и режиссер и вовсе перестали разговаривать друг с другом.
Лишь Сильвестр Сталлоне всегда поддерживал режиссера, а сам Кончаловский называл Сталлоне чуть ли не единственным здравомыслящим человеком на съемочной площадке. По словам Андрея Сергеевича, если бы не Сталлоне, то его уволили бы гораздо раньше.
Хотя, ходили слухи, что у увольнению Кончаловского причастен сам Сталлоне. Но это неправда. Просто у Сталлоне уже давно была репутация звездного актера, который то и дело ссорился с режиссерами и увольнял всех направо и налево.
4. Сценарий фильма постоянно менялся и правился. Сценарист Джеффри Боум, который ранее писал сценарии к фильмам "Смертельное оружие 2 и 3" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход", несколько раз менял сценарий, который лично он сам считал длинным и глупым. Более того, он даже не хотел, чтобы его имя значилось в титрах. Поэтому сценаристом числился лишь Рэнди Фельдман.
5. Андрей Кончаловский был не единственным выходцем из СССР, который был задействован в фильме. В начале фильма мы могли увидеть известного советского актера Савелия Крамарова, который к тому времени уже давно эмигрировал в штаты.
Кроме того, актер Джек Пэланс, сыгравший главного злодея Перрета, имеет украинское происхождение, и на самом деле его зовут Владимир Иванович Палагнюк.
6. Тюремные съемки проходили в реальной (причем действующей) тюрьме, а именно в Мэнсфилдской тюрьме. В 1990 году тюрьма была закрыта, но тем не менее ее продолжали использовать для съемок фильмов, таких как "Самолет президента", "План побега 3", "Касл Рок" и конечно же "Побег из Шоушенка".
Кстати, в главную роль в фильме "План побега 3" сыграл Сильвестр Сталлоне, так что он снимался в этой тюрьме аж два раза. Еще, конечно же, можно вспомнить фильм "Тюряга", где Слай опять же сыграл заключенного. Правда, съемки проходили уже в другой тюрьме.
7. У актера Сильвестра Сталлоне не очень хорошее зрение (астигматизм и близорукость на один глаз), поэтому в обычной жизни он носит очки. Во время же съемок в фильмах актер пользуется контактными линзами.
Но так как по сценарию фильма "Танго и Кэш" его герой носит очки, то Сталонне решил, что он будет ходить в своих собственных очках, которые он сам носит.
8. Изначально, оператором фильма был Барри Зоненфильд. Но по каким-то непонятным причинам его уволил сам Сильвестр Сталлоне.
Забавно, что всего пару лет спустя Барри Зоненфильд сядет в режиссёрское кресло и снимет фильм "Семейка Адамс", а чуть позже хитовую ленту "Люди в черном".
9. Финальная сцена с битвой в карьере на автомобилях была снята в настоящем карьере. Каждый кадр этой сцены снимался с помощью 11 камер, чтобы заснять каждую мелочь, так как съемку данной сцены можно было снять лишь с первого дубля. Права на ошибку у каскадеров просто не было.
10. Актер Брайон Джеймс, сыгравший Рикина (помощника Перрета), должен был появиться лишь в некоторых кадрах и толком ничего не говорить. Но когда Сталлоне услышал, как актер разговаривает с английским акцентом, то он решил расширить эту роль, дав Рикину больше экранного времени и реплик.
11. Сталлоне звал Курта Рассела в свой фильм "Неудержимые", но тот отказался. Единственный фильм, в котором они снова снова появились вместе, был "Стражи Галактики 2" от студии "Marvel". Правда, актеры ни разу не появлялись в одном кадре.
По официальной версии Курт Рассел просто не хотел сниматься в очередном боевике, хотя по слухам ему не нравилось работать со Сталлоне, так как тот постоянно пытался сделать акцент именно на своем персонаже, используя свои продюсерские возможности.
12. При бюджете в 55 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 63,4 миллиона. Причем, 15 миллионов долларов ушло только на гонорар Сильвестра Сталлоне.
Лишь благодаря продажам на видеоносителях ленте "Танго и Кэш" все же удалось выйти в плюс.
13. Во время съемки сцены с внедорожником, часть машины загорелась слишком сильно, из-за чего актеры чудом не пострадали. Правда, из-за того, что Сталлоне слишком близко находился к огню, он опалил примерно половину волос на голове.
14. Несмотря на то, что мы знаем фильм под названием "Танго и Кэш", на родине в США он имеет и второе название "The set up", что в данном случае означает "Подстава".
15. Терри Хатчер взяли на роль Кэтрин (сестра Танго) из-за того, что она внешне немного похожа на Сильвестра Сталлоне. Хотя лично я хоть убей не вижу между ними никакого сходства.
16. Когда Кэш спрашивает Танго о том, хочет ли он кофе и датчанку, то Танго отвечает, что он ненавидит датчанок. Это отсылка на его личную жизнь, так как незадолго до съемок в этом фильме он развелся со своей женой Бриджет Нильсен, являющейся датчанкой.
17. Сцена, когда Сталлоне стреляет в грузовик, а преступник вылетает из него прямо через лобовое стекло, является отсылкой к фильму "Полицейская история", где был примерно такой же момент.
Ну и конечно же мы просто не могли не заметить, как Сталлоне говорит полицейскому, что Рэмбо по сравнению с ним просто сопляк. Я думаю, не стоит напоминать, кто именно сыграл роль Рэмбо в одноименном фильме.
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