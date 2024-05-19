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В минском дельфинарии дельфин во время представления вылетел за край бассейна в зрительный зал

В минском дельфинарии дельфин во время представления вылетел за край бассейна в зрительный зал

Автор:
19 мая 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   дельфин   дельфинарий   животные   минск   
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Один из пользователей TikTok снял на видео животрепещущую картину: дельфин выпрыгнул из бассейна и оказался среди зрительских трибун. Инцидент случился в Минске и уже собрал более 20 миллионов просмотров.

Ролик начинается в тот момент, когда дельфин уже оказался за пределами бассейна. К нему быстро подходят работники и еще несколько мужчин без униформы — возможно, это кто-то из посетителей. Под животное подкладывают приспособление, похожее на большое брезентовое покрывало. Проходит меньше минуты — и дельфина возвращают в воду.


Дополнительную напряженность и потом облегчение от ситуации добавляют закадровые комментарии ребенка: «Держись, дельфин…» и «Мужики, молодцы!». А еще трое других дельфинов, которые, явно нервничая, внимательно наблюдают за всей ситуацией из воды.

Судя по всему, видео завирусилось в TikTok на иностранную аудиторию: почти все комментарии англоязычные. Самый популярный: Such a cruel life for such beautiful creatures («Такая жестокая жизнь для таких прекрасных созданий»).


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Метки: Видео   Спасение   дельфин   дельфинарий   животные   минск   
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5  комментариев
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2k
Dimon Полчаса назад
Бывает! Чего панику разводить?
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50
Nick Lee 19 минут назад
Чистой воды садизм - держать этих прекрасных дружелюбных млекопитающихся в маленьком тазу с хлоркой. Свободу дельфинам!
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8k
Евгений Д 22 минуты назад
Я лично против и дельфинариумов и зоопарков и животных в цирках.
Но-
Видно только в америкосовских дельфинариях и бассейнах дельфины истинно свободны.
долбобеи мля
это я к: "........почти все комментарии англоязычные......."
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6k
Wadim Полчаса назад
Пацанёнок за кадром ноет как заведённый :)
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3444 поста (3142 в горячем)

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