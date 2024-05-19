В минском дельфинарии дельфин во время представления вылетел за край бассейна в зрительный зал

Ролик начинается в тот момент, когда дельфин уже оказался за пределами бассейна. К нему быстро подходят работники и еще несколько мужчин без униформы — возможно, это кто-то из посетителей. Под животное подкладывают приспособление, похожее на большое брезентовое покрывало. Проходит меньше минуты — и дельфина возвращают в воду.





Дополнительную напряженность и потом облегчение от ситуации добавляют закадровые комментарии ребенка: «Держись, дельфин…» и «Мужики, молодцы!». А еще трое других дельфинов, которые, явно нервничая, внимательно наблюдают за всей ситуацией из воды.