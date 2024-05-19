В минском дельфинарии дельфин во время представления вылетел за край бассейна в зрительный зал

Один из пользователей TikTok снял на видео животрепещущую картину: дельфин выпрыгнул из бассейна и оказался среди зрительских трибун. Инцидент случился в Минске и уже собрал более 20 миллионов просмотров.
Ролик начинается в тот момент, когда дельфин уже оказался за пределами бассейна. К нему быстро подходят работники и еще несколько мужчин без униформы — возможно, это кто-то из посетителей. Под животное подкладывают приспособление, похожее на большое брезентовое покрывало. Проходит меньше минуты — и дельфина возвращают в воду.
Дополнительную напряженность и потом облегчение от ситуации добавляют закадровые комментарии ребенка: «Держись, дельфин…» и «Мужики, молодцы!». А еще трое других дельфинов, которые, явно нервничая, внимательно наблюдают за всей ситуацией из воды.
Судя по всему, видео завирусилось в TikTok на иностранную аудиторию: почти все комментарии англоязычные. Самый популярный: Such a cruel life for such beautiful creatures («Такая жестокая жизнь для таких прекрасных созданий»).
Источник:
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Но-
Видно только в америкосовских дельфинариях и бассейнах дельфины истинно свободны.
долбобеи мля
это я к: "........почти все комментарии англоязычные......."