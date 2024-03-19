Самый героический дельфин в истории, который спас сотни моряков

Дельфин подплыл к стеклу на уровне моих глаз в гигантском аквариуме. Он смотрел на меня так, как смотрят друг другу в глаза люди. В этот момент мне стало очень грустно за него. Это не то животное, которое должно быть в клетке. Они слишком восприимчивы и любопытны для таких ограничений.

Конечно, это не новость, что дельфины умны. Но вот насколько умны? Вопрос. Недавнее исследование Джорджтаунского университета показало, что у дельфинов самая долгая память среди всех видов нечеловеческих существ, включая слонов.

Они используют эхолокацию, чтобы узнавать друг друга и могут помнить "свисты" других дельфинов, которых встречали десятки лет назад. А живут они более 40 лет!

Ученым даже удалось выяснить, что дельфины были умными и хитрыми уже десятки тысяч лет назад. А характер этих животных очень дружелюбный, что, в свою очередь, привело к множеству исторических взаимодействий с людьми.

Но вернемся к истории про одного дельфина, который заслуживает особого внимания. Без сомнения, ему можно присвоить титул самого героического морского млекопитающего в мире!