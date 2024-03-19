Самый героический дельфин в истории, который спас сотни моряков

Реальная история Пелоруса Джека, которого боготворили моряки. Нет ни малейших сомнений в огромном интеллекте этого животного и вы в этом убедитесь, прочитав этот пост!
Дельфин подплыл к стеклу на уровне моих глаз в гигантском аквариуме. Он смотрел на меня так, как смотрят друг другу в глаза люди. В этот момент мне стало очень грустно за него. Это не то животное, которое должно быть в клетке. Они слишком восприимчивы и любопытны для таких ограничений.
Конечно, это не новость, что дельфины умны. Но вот насколько умны? Вопрос. Недавнее исследование Джорджтаунского университета показало, что у дельфинов самая долгая память среди всех видов нечеловеческих существ, включая слонов.
Они используют эхолокацию, чтобы узнавать друг друга и могут помнить "свисты" других дельфинов, которых встречали десятки лет назад. А живут они более 40 лет!
Ученым даже удалось выяснить, что дельфины были умными и хитрыми уже десятки тысяч лет назад. А характер этих животных очень дружелюбный, что, в свою очередь, привело к множеству исторических взаимодействий с людьми.
Но вернемся к истории про одного дельфина, который заслуживает особого внимания. Без сомнения, ему можно присвоить титул самого героического морского млекопитающего в мире!
В прошлом многие люди оказывались на кораблях можно сказать не по своей воле. Моряками становились прежде всего представители низших слоев общества. Они брали на себя огромные риски, отправляясь в дальние путешествия.
В те времена было гораздо больше способов умереть в море: быть выброшенным на безлюдный остров и не суметь выжить там, просто погибнуть в шторме, попасть в лапы пиратов и т. д.
Одним из опаснейших мест был пролив Френч-Пасс. Он расположен рядом с островами Pelorus Sound, Новая Зеландия. После долгих месяцев в океане, моряки радовались увидеть землю, но её красота скрывала смертельную опасность.
Сотни лет это место было одним из самых опасных морских проходов в мире. Быстрые течения и острые скалы топили одно судно за другим, заставляя многих моряков отправляться в царство Посейдона.
Это был обязательный участок для многих маршрутов, который одновременно являлся и самым волнующим. До тех пор, пока не появился странный дельфин.
Его называли Пелорус Джек. О его героизме стали рассказывать начиная с 1905 года. Одно судно сообщило о животном, которое предупредило их о вхождении в опасный проход, помахав ластом странным образом. Они также услышали его визг, будто убеждающий их следовать за собой. Удивительно, но судно действительно последовало за дельфином и успешно прошло опасный участок.
Что в этой истории поразительно, так это то, что дельфин прекрасно понимал опасность моря для людей и кораблей. Он осознавал, что это смертоносная среда для человека. Что еще более странно, – зачем он взял на себя эту миссию по предотвращению катастроф? Можно лишь предположить, что дельфин видел несколько кораблекрушений в этом районе и то, какие страдания они принесли людям.
Он помог сотням кораблей
Пелорус Джек стремился помогать крупным судам, так как был поклонником занятий "серфингом" на волнах от судов. Это было весьма кстати, потому что крупные суда наиболее подвержены опасности в проливе Френч-Пасс. После выполнения своей "работы гидом" Пелорус Джек кружил у входа в бухту, охотясь за рыбой, и ожидая следующего судна.
Возможно, он был сиротой или отверженным, что частично объясняет его необычное поведение. Он был единственным Риссо (серым дельфином) в этом районе.
Много лет дельфин помогал кораблям и стал местной легендой. Моряки называли его просто Джеком, и о нем даже написали несколько песен. Многие моряки знали, что нужно следовать за одиноким дельфином и почти все без исключения это делали.
Люди часто бросали ему еду в знак благодарности, а дельфин с удовольствием её принимал. Это была честная сделка за человеческую жизнь. Затем, как обычно, люди почти положили конец этой светлой истории.
Однажды произошел плохой инцидент с членом экипажа на борту USS Penguin. В надежде поймать дельфина, он схватил ружье и выстрелил, промахнувшись. Пока он перезаряжал свое оружие, жена капитана прибежала и остановила его.
Через несколько месяцев был принят закон о защите Пелоруса Джека. Несмотря на агрессию индивида, Джек не пострадал. Он вернулся к своему привычному занятию и продолжил помогать морякам. Но было одно исключение – судно USS Penguin. Дельфин больше никогда к нему не подплывал.
В 1909 году судно разбилось о скалы в соседнем Проливе Кука. Это была крупнейшая морская катастрофа Новой Зеландии XX века, унесшая жизни 75 человек.
Историки считают, что Джек спас сотни, если не тысячи моряков. В конечном итоге он стал огромной звездой. Даже легендарный Марк Твен прибыл посмотреть на животное в действии.
К счастью, считается, что Джек не был убит сумасшедшим моряком или охотником. В конце концов, он исчез в 1920 году. Скорее всего он умер естественной смертью.
Вероятно, мы никогда полностью не поймем, что руководило этим морским животным. Да и вообще, сложно оценить насколько дельфины умны и что происходит в их мозге. Но эта история очень красива и точно достойна внимания.
Источник:
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