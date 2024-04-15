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«Ну привет!»: спасатели достали совёнка, который застрял в вентиляции

«Ну привет!»: спасатели достали совёнка, который застрял в вентиляции

Автор:
15 апреля 2024 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   вентиляция   животные   птица   сова   фото   
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Жительница Новороссийска заподозрила, что у неё завёлся квартирант, и вызвала службу спасения.

«Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совенка. Птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания», — написал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.


Птичку спасатели забрали к себе — для дальнейшего воспитания.

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Метки: Видео   Спасение   вентиляция   животные   птица   сова   фото   
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zu4ara 57 минут назад

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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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