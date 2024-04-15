«Ну привет!»: спасатели достали совёнка, который застрял в вентиляции

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Жительница Новороссийска заподозрила, что у неё завёлся квартирант, и вызвала службу спасения.
«Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли вентиляцию и обнаружили там маленького совенка. Птичку спасатели забрали себе для дальнейшего воспитания», — написал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Птичку спасатели забрали к себе — для дальнейшего воспитания.
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