Эндрю Кросс – создатель жизни, повторивший опыты богов

Эндрю одолело любопытство. И для чистоты он повторил эксперимент, используя герметичные ёмкости. И получил тот же результат.

Он попытался повторить эксперимент с использованием различных ядовитых жидкостей, неблагоприятных для жизни. В большинстве этих экспериментов крошечные насекомые появлялись.

Казалось, что новая жизнь была создана из камня, нескольких химических веществ и слабого электрического заряда.

Задумавшись над смыслом всего этого, он обратился в Лондонское электрическое общество, чтобы узнать, смогут ли они объяснить смысл этих, казалось бы, невозможных экспериментальных результатов.