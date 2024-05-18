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Эндрю Кросс – создатель жизни, повторивший опыты богов

Эндрю Кросс – создатель жизни, повторивший опыты богов

Автор:
18 мая 2024 20:02
Сообщество : Наука
Метки: Acarus Crossii   Эндрю Кросс   зарождение   искусственная жизнь   насекомое   наука   опыт   появление   эксперимент   электричество   
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Эндрю Кросс (1784 – 1855) был британским учёным-любителем, обладавшим достаточным состоянием для необычного для того времени увлечения – экспериментов с электричеством.

Он построил в своём загородном доме в Англии самую современную лабораторию и старательно штудировал все материалы на эту тему, публикуемые исследователями из разных стран.

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В 1837 году он начал эксперимент, чтобы узнать, сможет ли вырастить кристаллы с помощью слабого электрического тока. Он запасся лавовым камнем, который считался своего рода чудом, поскольку в его создании принимали участие все 4 стихии – вода, огонь, земля и воздух.  Подготовил особую химическую смесь, источник электричества и приготовился ждать. Дни проходили за днями, и Кросс начал отчаиваться. Однако через 28 дней после начала эксперимента он заметил нечто странное. В жидкости вместо кристаллов оказалось множество насекомых, похожих на каких-то клещей или крошечных блох.

Он, естественно, предположил, что камень или жидкость, использовавшаяся в эксперименте, была заражена микроскопическими яйцами. Электрическая стимуляция должна была вызвать вылупление. Но, как ни странно, не было видно не только яиц, но и оболочек после появления взрослых особей. В контейнерах с тем же источником жидкости не было обнаружено ни насекомых, ни яиц.

Эндрю одолело любопытство. И для чистоты он повторил эксперимент, используя герметичные ёмкости. И получил тот же результат.

Он попытался повторить эксперимент с использованием различных ядовитых жидкостей, неблагоприятных для жизни. В большинстве этих экспериментов крошечные насекомые появлялись.

Казалось, что новая жизнь была создана из камня, нескольких химических веществ и слабого электрического заряда.

Задумавшись над смыслом всего этого, он обратился в Лондонское электрическое общество, чтобы узнать, смогут ли они объяснить смысл этих, казалось бы, невозможных экспериментальных результатов.

Газеты быстро подхватили эту историю, назвав новое насекомое Acarus Crossii, и привели население в ярость. Они назвали Кросса богохульником, дьяволом, который осмелился сравняться с Богом, создав жизнь из ничего. Впоследствии люди приходили в его район, чтобы высмеять работу, повредить имущество и даже пытались проводить обряды экзорцизма у его дома.

Бедняга пытался оправдываться собственным невежеством. Но, что интересно, попытки других исследователей привели к аналогичному результату. Правда, их не критиковали так яростно, как Кросса.

Помимо блюстителей религии на него нападали и простые обыватели, утверждавшие, что крохотные яйца были заранее помещены в жидкость. И что Кросс – лжец, намеренно вводящий общественность в заблуждение.

В конце концов, исследователь стал вынужденным затворником, практически узником в собственном доме. Ему редко удавалось появиться на публике без нападок и осуждения со стороны окружающих.

Он скончался в 1855 году, так и не узнав, что именно он открыл. И так и не поняв всеобщей агрессии, ставшей ответной реакцией на его невинный эксперимент.

Задачу так и не удалось решить. По сей день неизвестно, что именно открыл Эндрю Кросс. Если вообще открыл. Никто из более поздних исследователей не пытался повторить его эксперименты. Что именно зародилось в пробирках маленькой английской лаборатории, возможно, так и останется неизвестным.

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Метки: Acarus Crossii   Эндрю Кросс   зарождение   искусственная жизнь   насекомое   наука   опыт   появление   эксперимент   электричество   
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Алексей Куликов 57 минут назад
REN tv?
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1512 постов (629 в горячем)

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