Эндрю Кросс – создатель жизни, повторивший опыты богов

Эндрю Кросс (1784 – 1855) был британским учёным-любителем, обладавшим достаточным состоянием для необычного для того времени увлечения – экспериментов с электричеством.
Он построил в своём загородном доме в Англии самую современную лабораторию и старательно штудировал все материалы на эту тему, публикуемые исследователями из разных стран.
В 1837 году он начал эксперимент, чтобы узнать, сможет ли вырастить кристаллы с помощью слабого электрического тока. Он запасся лавовым камнем, который считался своего рода чудом, поскольку в его создании принимали участие все 4 стихии – вода, огонь, земля и воздух. Подготовил особую химическую смесь, источник электричества и приготовился ждать. Дни проходили за днями, и Кросс начал отчаиваться. Однако через 28 дней после начала эксперимента он заметил нечто странное. В жидкости вместо кристаллов оказалось множество насекомых, похожих на каких-то клещей или крошечных блох.
Он, естественно, предположил, что камень или жидкость, использовавшаяся в эксперименте, была заражена микроскопическими яйцами. Электрическая стимуляция должна была вызвать вылупление. Но, как ни странно, не было видно не только яиц, но и оболочек после появления взрослых особей. В контейнерах с тем же источником жидкости не было обнаружено ни насекомых, ни яиц.
Эндрю одолело любопытство. И для чистоты он повторил эксперимент, используя герметичные ёмкости. И получил тот же результат.
Он попытался повторить эксперимент с использованием различных ядовитых жидкостей, неблагоприятных для жизни. В большинстве этих экспериментов крошечные насекомые появлялись.
Казалось, что новая жизнь была создана из камня, нескольких химических веществ и слабого электрического заряда.
Задумавшись над смыслом всего этого, он обратился в Лондонское электрическое общество, чтобы узнать, смогут ли они объяснить смысл этих, казалось бы, невозможных экспериментальных результатов.
Газеты быстро подхватили эту историю, назвав новое насекомое Acarus Crossii, и привели население в ярость. Они назвали Кросса богохульником, дьяволом, который осмелился сравняться с Богом, создав жизнь из ничего. Впоследствии люди приходили в его район, чтобы высмеять работу, повредить имущество и даже пытались проводить обряды экзорцизма у его дома.
Бедняга пытался оправдываться собственным невежеством. Но, что интересно, попытки других исследователей привели к аналогичному результату. Правда, их не критиковали так яростно, как Кросса.
Помимо блюстителей религии на него нападали и простые обыватели, утверждавшие, что крохотные яйца были заранее помещены в жидкость. И что Кросс – лжец, намеренно вводящий общественность в заблуждение.
В конце концов, исследователь стал вынужденным затворником, практически узником в собственном доме. Ему редко удавалось появиться на публике без нападок и осуждения со стороны окружающих.
Он скончался в 1855 году, так и не узнав, что именно он открыл. И так и не поняв всеобщей агрессии, ставшей ответной реакцией на его невинный эксперимент.
Тайна Acarus Crossii
Задачу так и не удалось решить. По сей день неизвестно, что именно открыл Эндрю Кросс. Если вообще открыл. Никто из более поздних исследователей не пытался повторить его эксперименты. Что именно зародилось в пробирках маленькой английской лаборатории, возможно, так и останется неизвестным.
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