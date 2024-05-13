Учуют ли акулы кровь за километр?

Первые десять минут прошли спокойно.

"Это очень интересно. Если у вас большая рана, вы истекаете кровью, а в радиусе 50 ярдов от вас акулы, то они такие: "Да и фиг с ним". Вы думаете, что одна капля крови, и они тут же примчатся, но это пока не так", - прокомментировал Марк.

В итоге четыре акулы подплыли к рыбьему жиру, ни одна не заинтересовалась морской водой или мочой, а вот доска с кровью привлекла 41 акулу.

Однако настоящий вопрос заключался в том, какое количество крови заинтересует акулу. И в ходе первого опыта использовалась коровья кровь. А как насчёт человеческой?

Для второго опыта исследователи сами стали донорами. Четыре пакета с кровью прикрепили к двум доскам по той же схеме, что и в первый раз, а по центру разместили контрольную доску с морской водой.

"С доски слева кровь будет капать по одной капле в минуту, а с правой - быстро, в среднем по одной капле каждые четыре секунды", - пояснил мужчина.