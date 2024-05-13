Учуют ли акулы кровь за километр?

Нас убеждали, что акулы чувствуют кровь в микроскопических концентрациях за километр. Бывший инженер НАСА Марк Робер решил проверить эту теорию.
Помните, как акула в мультфильме "В поисках Немо" потеряла самообладание, унюхав капельку крови Дори? Многие приняли эти кадры за истину.
Вместе с морским биологом и экспертом по погружениям Люком Типплом Робер отправился в кишащее акулами место в 32 км от берега Багамских островов.
44-летний Марк рассказал зрителям, что разработал надёжную систему тестирования и собрал для эксперимента оборудование достойное NASA.
Он объяснил: "Я хотел проверить, как далеко акула может учуять запах одной капли крови, но сначала нужно было доказать, что они действительно предпочитают кровь другим запахам".
Для этого он установил четыре доски для сёрфинга, каждая из которых за час выливала в океан по два литра различных жидкостей - рыбьего жира, коровьей крови, морской воды и мочи.
"На каждой доске закреплён водонепроницаемый кейс, в котором хранится батарея, плата и два микрокомпьютера Arduinos, - сказал изобретатель, демонстрируя устройство. - У меня есть пульт дистанционного управления, и как только я нажимаю на кнопку, насосы начинают качать воду одновременно".
Первые десять минут прошли спокойно.
"Это очень интересно. Если у вас большая рана, вы истекаете кровью, а в радиусе 50 ярдов от вас акулы, то они такие: "Да и фиг с ним". Вы думаете, что одна капля крови, и они тут же примчатся, но это пока не так", - прокомментировал Марк.
В итоге четыре акулы подплыли к рыбьему жиру, ни одна не заинтересовалась морской водой или мочой, а вот доска с кровью привлекла 41 акулу.
Однако настоящий вопрос заключался в том, какое количество крови заинтересует акулу. И в ходе первого опыта использовалась коровья кровь. А как насчёт человеческой?
Для второго опыта исследователи сами стали донорами. Четыре пакета с кровью прикрепили к двум доскам по той же схеме, что и в первый раз, а по центру разместили контрольную доску с морской водой.
"С доски слева кровь будет капать по одной капле в минуту, а с правой - быстро, в среднем по одной капле каждые четыре секунды", - пояснил мужчина.
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И за час ни одна акула не подплыла к доскам!
"Можно с уверенностью сказать, что если акулы не приплыли на 15 капель человеческой крови в минуту посреди кишащих акулами вод, то с вами всё будет в порядке, если у вас небольшая рана", - подытожил блогер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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только "сначала надо минут пять вокруг поплавать" (с)