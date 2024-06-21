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"Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся своим опытом

"Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся своим опытом

Автор:
21 июня 2024 20:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Комментарии из Соцсетей   Твиттер   опыт   полезное   саомстоятельная жизнь   тред   
1427
6

В Твиттере запустили опрос о премудростях взрослой жизни - и вчерашние юнцы рассказали о своих ошибках и опыте самостоятельного существования.

В этом треде есть место всему: и философии, и жестокой правде. Один опыт обращения с гречкой чего стоит! Выяснилось, что в общем и целом у молодых людей, начавших самостоятельную жизнь, одни и те же ошибки и открытия.


×

Судя по всему, у этих недавно оторвавшихся от маминой юбки молодых людей, пока еще нет детей, иначе большая часть опыта была бы посвящена родительству. Тут открытий куда больше, чем в других аспектах жизни.


А какие самые первые впечатления от взрослой и самостоятельной жизни были у вас?

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Твиттер   опыт   полезное   саомстоятельная жизнь   тред   
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7  комментариев
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5k
Алекс Лом Час назад
Не стоит класть жизнь на работу-тебя поменяют при первом удобном начальству случае , жизнь важнее работы.
Не поднимать вопросов политики и религии с незнакомыми и малознакомыми людьми.
Не бояться спросить -чем самому додумывать и на этом строить дальнейшие действия
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11k
MakDag 13 минут назад
Мать воспитывала меня одна, поэтому работать начал в 15 лет, с 87 года, затем армия, потом снова работа, женитьба, дети, и знаете чему научила жизнь? Да них...я! До сих пор грабли у дверей стоят, и до сих пор учусь, а кто утверждает, что он уже умудренный жизнью, тот [мат]...бол!
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7k
hhwost 17 минут назад
выход во взрослую жизнь позволил мне понять: "да нах..й я в неё вышел!!? тут сплошное говно!"
нудачоуштеперь. назад хода всё равно нет.
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51k
Максим Т. 20 минут назад
Комментарий к фото
Если ты долбо...б, можешь и в три ночи мыть. Нормальные люди моют после еды.
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4k
Pill 21 минуту назад
Почти все высказывания в моём списке.
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10k
Роман Полчаса назад
Времени на самом деле меньше чем кажется.
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19k
GROMOZEKA 46 минут назад
Особенно согласен с пунктом 3.
Тысячу раз бывало, сидишь на совещании и очередной дирехтур или дефективный манагер, порет очередную хрень.
Все молчат.
Подходит к концу, все продолжают молчать.
Беру слово и говорю - «ребятки, мне непонятно чего мы тут час перетирали, можно кратко и по делу»?
И ВНЕЗАПНО оказывается что непонятно всем, а иногда даже самому докладчику

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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2241 пост (2228 в горячем)

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