"Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся своим опытом

Судя по всему, у этих недавно оторвавшихся от маминой юбки молодых людей, пока еще нет детей, иначе большая часть опыта была бы посвящена родительству. Тут открытий куда больше, чем в других аспектах жизни.





А какие самые первые впечатления от взрослой и самостоятельной жизни были у вас?