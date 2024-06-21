"Чему тебя научила твоя взрослая жизнь?": вчерашние дети делятся своим опытом

В Твиттере запустили опрос о премудростях взрослой жизни - и вчерашние юнцы рассказали о своих ошибках и опыте самостоятельного существования.
В этом треде есть место всему: и философии, и жестокой правде. Один опыт обращения с гречкой чего стоит! Выяснилось, что в общем и целом у молодых людей, начавших самостоятельную жизнь, одни и те же ошибки и открытия.
Судя по всему, у этих недавно оторвавшихся от маминой юбки молодых людей, пока еще нет детей, иначе большая часть опыта была бы посвящена родительству. Тут открытий куда больше, чем в других аспектах жизни.
А какие самые первые впечатления от взрослой и самостоятельной жизни были у вас?
Источник:
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Не поднимать вопросов политики и религии с незнакомыми и малознакомыми людьми.
Не бояться спросить -чем самому додумывать и на этом строить дальнейшие действия
нудачоуштеперь. назад хода всё равно нет.
Тысячу раз бывало, сидишь на совещании и очередной дирехтур или дефективный манагер, порет очередную хрень.
Все молчат.
Подходит к концу, все продолжают молчать.
Беру слово и говорю - «ребятки, мне непонятно чего мы тут час перетирали, можно кратко и по делу»?
И ВНЕЗАПНО оказывается что непонятно всем, а иногда даже самому докладчику