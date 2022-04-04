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Реально ли создать металл, используя воду?

Реально ли создать металл, используя воду? (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 14:45
Сообщество : RealFishki
Метки: вода   металл   наука   опыт   результат   состояние   эксперимент   
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Самая простая, обычная и привычная всем субстанция – это вода. Но при кажущейся простоте далеко не все возможности прозрачной жидкости без вкуса и запаха изучены и раскрыты.

Ещё на уроках физики в школе детям объясняют, что H₂O имеет три состояния: жидкое, твёрдое и парообразное. Но оказывается возможно ещё одно, напоминающее металл. К этому выводу учёные пришли в результате опытов с электропроводностью воды.


Вода обладает способностью проводить электрический ток. На этом свойстве базируются требования правил безопасности типа не работать с электрическими приборами  мокрыми  руками, не допускать их падения в воду и тому подобных.


Возможность H₂O выступать в качестве проводника обеспечивают примеси. Но если взять хорошо очищенную воду, которую применяют для проведения опытов в условиях лаборатории, то она не обладает способностью проводить ток, то есть становится изолятором из-за отсутствия свободных ионов.

Если произвести сжатие воды под давлением 48 мегабар, то орбиты внешних электронов отдельных атомов начнут перекрывать друг друга, пересекаясь. Вода опять превращается в проводник, хотя свободные ионы в ней всё так же отсутствуют. Из-за соприкосновения электронов H₂O снова приобретает возможность проводить ток. Поддерживать такое состояние долго не получится, но  для эксперимента достаточно и этого.

Если капнуть натриево-калиевым сплавом в водяной пар при давлении  примерно 10 мбар, то в течение нескольких секунд, пока идет увеличение капли, на ней оседает пар и формирует тончайшую водяную плёнку.

Контактирующие с водой катионы и электроны щелочных металлов почти мгновенно в ней растворяются. Освободившиеся электроны в воде ведут себя аналогично свободным электронам в зоне проводимости. И плёнка приобретает характеристики, свойственные металлам. В течение примерно 10 секунд можно наблюдать превращение серебристой капли в золотистый шарик.


Целью исследований стало изучение некоторых процессов в условиях, приближенных к таким планетам как Нептун или Уран, где переход воды в состояние, приближенное к металлу, происходит естественным способом. С учётом успеха эксперимента не исключено, что однажды люди научатся превращать воду в золото, воплотив в реальность мечты древних мудрецов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вода   металл   наука   опыт   результат   состояние   эксперимент   
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2  комментария
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sumrаknn Час назад
Ещё на уроках физики в школе детям объясняют, что H O имеет три состояния: жидкое, твёрдое и парообразное.
Дальше читать не стал. Школоло пишет научную статью? парообразное? Ни разу не слышал такого состояния, или для школоты нет разницы газ или пар? А другие состояния? а как же плазма, вырожденный газ нейтронной звезды, суп из барионов в черной дыре, и это именно состояния, а не свойства, которые приобретаются в каком либо состоянии. Свойство присущее металлам, это не состояние вещества, а только свойство. Ответ на вопрос заголовка - Реально ли создать металл, используя воду? - Да, ядерные реакции в недрах звезд как раз и превращают (в т.ч. и воду) в железо и др металлы
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8k
sivanov1079 Полчаса назад
Обладать некоторыми свойствами металлов, и быть металлом- это разные вещи. Вода это химическое соединение, оксид водорода. Металлами же являются не соединения, а вещества. Которые могуть быть жидкими в нормалтных условиях (не иметь кристаллической решетки), не иметь металлического блеска и т.д. при этом ряд неметаллов могут иметь и кристаллическую решетку, и металлический блеск( йод, кремний)...
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