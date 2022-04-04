Реально ли создать металл, используя воду?

Возможность H₂O выступать в качестве проводника обеспечивают примеси. Но если взять хорошо очищенную воду, которую применяют для проведения опытов в условиях лаборатории, то она не обладает способностью проводить ток, то есть становится изолятором из-за отсутствия свободных ионов.

Если произвести сжатие воды под давлением 48 мегабар, то орбиты внешних электронов отдельных атомов начнут перекрывать друг друга, пересекаясь. Вода опять превращается в проводник, хотя свободные ионы в ней всё так же отсутствуют. Из-за соприкосновения электронов H₂O снова приобретает возможность проводить ток. Поддерживать такое состояние долго не получится, но для эксперимента достаточно и этого.