Как вырастить собственного волшебного слугу?

Вот было бы здорово, будь в нашем распоряжении маленький, послушный и исполнительный слуга, готовый выполнить любое желание.
Конечно, это не должен быть человек. А нечто крохотное, в меру разумное, бессловесное. Существо, которое и проблемы разрулит, и хозяина от лишних телодвижений избавит.
Подобные размышления – не редкость. Идеи создания послушных прислужников не просто витали в воздухе с глубокой древности, но и находили отражение в виде долгого и скрупулёзного труда, которым занимались лучшие умы своего времени.
Homunculus переводится с латыни как «маленький человек», и дошедшие до наших дней изображения гомункулов – это и есть изображения крошечных людей в виде глиняных фигурок. Гомункулы восходят к концепции преформационизма.
Преформационизм (также известный как преформизм) – это историческая теория, согласно которой все организмы развиваются из миниатюрных версий самих себя. Преформисты считали, что форма живых существ существует до их развития, и что каждое поколение вырастает из крошечных людей или животных (гомункулов или анималькулов), которые существовали с самого начала творения.
Противоположностью преформационизма является эпигенез – идея о том, что каждый организм постепенно возникает из недифференцированной массы путём новой серии шагов и стадий, в ходе которых добавляются новые части. Эпигенез можно упростить до идеи митоза и деления клеток, которые ассоциируются у нас с тем, как развиваются дети.
В то же время преформизм – это идея о том, что в каждом сперматозоиде находится крошечный полностью сформировавшийся человек. Это и есть гомункулус.
Существует множество споров о том, когда впервые появилась концепция гомункула, но многие историки приписывают её использование Парацельсу и его работе De Natura Rerum, опубликованной в 1537 году. В этой работе Парацельс описывает процесс создания гомункула очень специфическим образом. По мнению швейцарского врача и алхимика, человеческую сперму нужно поместить в тёплую специфическую среду (врач предлагал в этом качестве конские «яблоки») на 40 дней. По истечении этого времени произойдёт зарождение существа, похожего на младенца, но маленького. Кормить его нужно кровью. После 40 недель извлечь гомункула и воспитывать с величайшей заботой и усердием, пока он не вырастет и не начнет проявлять интеллект.
Гомункула часто сравнивают с идеей голема из еврейского фольклора. Голем – это одушевлённое антропоморфное существо, созданное из глины или грязи. Еврейский голем – это создание для защиты, силы, надежды и многого другого.
Одна из самых известных историй о големе – «Пражский голем и Иуда Лоу бен Бецалель» XVI века. Гомункул также мог быть результатом вдохновения немецкой народной традицией мандрагоры. Автор Жан-Батист Питуа сравнивает создание мандрагоры с созданием гомункула. Он писал:
Хотите сделать мандрагору, такую же могущественную, как гомункул, столь восхваляемый Парацельсом? Тогда найдите корень растения под названием бриония. Выньте его из земли в понедельник (день Луны), через некоторое время после весеннего равноденствия. Отрежьте концы корня и закопайте его ночью на каком-нибудь сельском церковном дворе в могиле мертвеца. В течение 30 дней поливайте его коровьим молоком, в котором утопили трёх летучих мышей. Когда наступит 31-й день, выньте корень среди ночи и высушите его в печи, разогретой ветками вербены; затем заверните его в кусок обмотки покойника (погребального савана) и носите с собой повсюду.
Среди способностей, приписываемых этим гомункулам, были такие как умение управлять луной и заставлять полную луну появляться в последний день месяца, возможность ходить по воде и превращаться в корову, овцу или большую обезьяну.
Гомункул мог наделить своего создателя способностью знать, что происходит на большом расстоянии, видеть и общаться с духами и демонами, вызывать дождь и даже производить «чрезвычайно ядовитых змей». По слухам, гомункул в полный рост (очень маленький взрослый человек) также был искусным мастером, способным создавать гномов, великанов и другие чудеса.
В зависимости от культуры, гомункул был способен к магии или в некоторых случаях мог быть создан для работы в качестве слуги. Некоторые гомункулы были просто подневольными рабами для помощи алхимику, не обладая никакими магическими свойствами.
Гомункула считали могущественным, но несколько ограниченным созданием. В некоторых произведениях гомункул мог существовать только в стеклянном сосуде и нуждался в особом типе крови, которую могли получить только алхимики.
Если извлечь гомункула из сосуда, он сможет жить, но только в течение короткого периода времени. Хотя считалось, что они могут делать различные вещи, гомункул не использовался как оружие, способ убивать/причинять страдания или делать что-то ещё кроме защиты или прислуживания.
Сам по себе гомункул не был ни добрым, ни злым, но создатель этого маленького человека, который им управлял, был тем, кто был способен на добро или зло. На таких существ можно было рассчитывать только в том случае, если они будут следовать воле своего хозяина.
Некоторые последователи идей Парацельса пытались создавать гомункулов и в наши дни. И у них даже что-то получалось. Вот только что?
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