Как вырастить собственного волшебного слугу?

В то же время преформизм – это идея о том, что в каждом сперматозоиде находится крошечный полностью сформировавшийся человек. Это и есть гомункулус.

Существует множество споров о том, когда впервые появилась концепция гомункула, но многие историки приписывают её использование Парацельсу и его работе De Natura Rerum, опубликованной в 1537 году. В этой работе Парацельс описывает процесс создания гомункула очень специфическим образом. По мнению швейцарского врача и алхимика, человеческую сперму нужно поместить в тёплую специфическую среду (врач предлагал в этом качестве конские «яблоки») на 40 дней. По истечении этого времени произойдёт зарождение существа, похожего на младенца, но маленького. Кормить его нужно кровью. После 40 недель извлечь гомункула и воспитывать с величайшей заботой и усердием, пока он не вырастет и не начнет проявлять интеллект.