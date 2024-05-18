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Анджелину Джоли заметили в Германии в компании нового\старого ухажера

Анджелину Джоли заметили в Германии в компании нового\старого ухажера

Автор:
18 мая 2024 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: август диль   актеры   анджелина джоли   бред пит   звезды   знаменитости   роман   
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После разрыва мужем (красавчику Питту в этом году уже 60, как быстро бежит время) Анджелина Джоли живет одна, сосредоточившись на своих детях и карьере. Но снимки, сделанные недавно в Берлине, вызывают новые вопросы у фанатов актрисы.

Громкий развод в 2016 году положил конец одной из самых красивых пар Голливуда. Но за последние 8 лет они все еще находятся в неприглядном судебном процессе. Делят совместное винодельческое хозяйство во Франции и выясняют, кто получит опеку над пятью из шести несовершеннолетних детей. Пока выяснят, уже и внуки пойдут.


Брэд тем временем поддерживает отношения с 31-летней моделью Инес де Рамон, а 48-летняя Анджелина официально не замужем. Но в последнее время актрису стали все чаще встречать в компании старого друга пары. Говорят, что дружба между ними началась еще со съемок фильма "Бесславные ублюдки" в Берлине.


Брэд Питт и Август Диль снялись в фильме, который вышел в 2009 году. На эту съемку Питт взял с собой и Анджелину. Звездная актриса и берлинец быстро нашли главную тему для разговора: оба оказались большими поклонниками поэта Райнера Марии Рильке.


После съемок Анджелина и Август продолжали проводить много времени вместе, и завязалась тесная дружба, которая продолжается и по сей день.

А уже через год, в 2010, Анджелина и Август сыграли супружескую пару в фильме "Соль".


Почти одновременно Джоли и Диль расторгли свои браки в 2016 году.

Всего несколько дней назад исполнительница "Малефисенты" была замечена в столице Германии. Как показывают кадры, предоставленные "Бильд", Анджелина Джоли уютно устроилась в кафе с индийской едой. Очевидно, вместе с Августом.


Фанаты актрисы уже не первый год гадают о ее личной жизни, ведь все это время Джоли не афиширует свои романтические отношения.



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Метки: август диль   актеры   анджелина джоли   бред пит   звезды   знаменитости   роман   
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8  комментариев
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2k
Mikhail Час назад
кто-то там где-то вместе поужинал, и уже всё - начали трезвонить о разводах, свадьбах, женитьбах и прочей хероборе. такая дешевка)
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36
DARK4000 13 минут назад
А что Джоли от других баб отличается чем то?
Она как и все ипаться хочет.
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3k
Autumn2015 15 минут назад
Джоли вообще -то ещё и продюссер, возможно она собирает команду для нового проекта. А тут уже насочиняли...
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35
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Мне вот интересно, кто следит за жизнями этих знаменитостей? Состоявшемуся человеку это даром не надо, у него вокруг и так жизнь удалась. А тому, кто на дне - неужели он, читая кто сегодня сколько раз покакал, чувствует себя к ним ближе?
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Не " Соль", а "Солт" !!!! Когда авторы будут проверять что пишут?
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8k
Умница-красавица 37 минут назад
Дьявол ее дери…
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34k
Slonyash 53 минуты назад
Это ж последний Воланд!
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463
Murych Час назад
Хорошо Воланда сыграл
.
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