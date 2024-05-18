Анджелину Джоли заметили в Германии в компании нового\старого ухажера

После разрыва мужем (красавчику Питту в этом году уже 60, как быстро бежит время) Анджелина Джоли живет одна, сосредоточившись на своих детях и карьере. Но снимки, сделанные недавно в Берлине, вызывают новые вопросы у фанатов актрисы.
Громкий развод в 2016 году положил конец одной из самых красивых пар Голливуда. Но за последние 8 лет они все еще находятся в неприглядном судебном процессе. Делят совместное винодельческое хозяйство во Франции и выясняют, кто получит опеку над пятью из шести несовершеннолетних детей. Пока выяснят, уже и внуки пойдут.
Брэд тем временем поддерживает отношения с 31-летней моделью Инес де Рамон, а 48-летняя Анджелина официально не замужем. Но в последнее время актрису стали все чаще встречать в компании старого друга пары. Говорят, что дружба между ними началась еще со съемок фильма "Бесславные ублюдки" в Берлине.
Брэд Питт и Август Диль снялись в фильме, который вышел в 2009 году. На эту съемку Питт взял с собой и Анджелину. Звездная актриса и берлинец быстро нашли главную тему для разговора: оба оказались большими поклонниками поэта Райнера Марии Рильке.
После съемок Анджелина и Август продолжали проводить много времени вместе, и завязалась тесная дружба, которая продолжается и по сей день.
А уже через год, в 2010, Анджелина и Август сыграли супружескую пару в фильме "Соль".
Почти одновременно Джоли и Диль расторгли свои браки в 2016 году.
Всего несколько дней назад исполнительница "Малефисенты" была замечена в столице Германии. Как показывают кадры, предоставленные "Бильд", Анджелина Джоли уютно устроилась в кафе с индийской едой. Очевидно, вместе с Августом.
Фанаты актрисы уже не первый год гадают о ее личной жизни, ведь все это время Джоли не афиширует свои романтические отношения.
Источник:
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Она как и все ипаться хочет.