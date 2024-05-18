Анджелину Джоли заметили в Германии в компании нового\старого ухажера

Громкий развод в 2016 году положил конец одной из самых красивых пар Голливуда. Но за последние 8 лет они все еще находятся в неприглядном судебном процессе. Делят совместное винодельческое хозяйство во Франции и выясняют, кто получит опеку над пятью из шести несовершеннолетних детей. Пока выяснят, уже и внуки пойдут.

Брэд тем временем поддерживает отношения с 31-летней моделью Инес де Рамон, а 48-летняя Анджелина официально не замужем. Но в последнее время актрису стали все чаще встречать в компании старого друга пары. Говорят, что дружба между ними началась еще со съемок фильма "Бесславные ублюдки" в Берлине.