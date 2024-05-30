13 пар знаменитостей, которые расстались так давно, что их романы сегодня кажутся шуткой

Первая информация об отношениях двух знаменитостей появились ещё в 2009 году, когда Павел учился во МХАТе. Но, к сожалению, роман звёзд был скоротечным и продлился всего год. Молодые люди расстались из-за разделявшего их расстояния (несмотря на то, что они регулярно ездили к друг другу). Никки даже предлагала возлюбленному расписаться в Лас-Вегасе, однако до этого шага они так и не смогли дойти.

Никки Рид вы можете знать по роли Розали в «Сумерках».