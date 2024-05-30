13 пар знаменитостей, которые расстались так давно, что их романы сегодня кажутся шуткой

Давайте вспомним яркие голливудские парочки, которые когда-то существовали.
Знаменитости часто заводят отношения друг с другом. И это довольно трудно скрыть от любопытствующих носов папарацци и различных СМИ. Однако есть ряд звёзд, которые каким-то таинственным образом умудрились-таки утаить свои любовные отношения и интриги (или просто не демонстрировали их на всеобщее обозрение, поэтому мы о них благополучно забыли). Для некоторых людей факт встречания одной весомой звезды с другой становится настоящей сенсацией, ведь они и представить не могли, что их что-то могло бы объединять.
Роман знаменитостей продлился 3 года — с 2010 по 2013 год. Причиной разрыва отношений стал недостаток времени друг для друга из-за постоянных съёмок знаменитостей. Близкие пары были уверены, что расставание Рэйчел и Майкла временное и в скорости пара сойдётся вновь, однако этого так и не произошло.
Первая информация об отношениях двух знаменитостей появились ещё в 2009 году, когда Павел учился во МХАТе. Но, к сожалению, роман звёзд был скоротечным и продлился всего год. Молодые люди расстались из-за разделявшего их расстояния (несмотря на то, что они регулярно ездили к друг другу). Никки даже предлагала возлюбленному расписаться в Лас-Вегасе, однако до этого шага они так и не смогли дойти.
Никки Рид вы можете знать по роли Розали в «Сумерках».
Роман между звёздами продлился около года — с 2002 по 2003. Отношения между уже состоявшейся актрисой Сандрой Буллок и юным дарованием Райаном Гослингом завязались во время съёмок детективного триллера «Отсчёт убийств». Разница между возлюбленным составляла 17 лет. Знаменитости долгое время скрывали истинную причину разрыва. Однако потом признались, что это было обоюдное решение «из-за карьеры».
Кортни Кокс и Майкл Китон были вместе 6 лет — с 1989 до 1995. Пара даже планировала пожениться. Но у пары появились многочисленные разногласия, что повлекло за собой расставание.
Знаменитости были вместе почти год — с 2003 по 2004 год. Спустя несколько лет после расставания Кидман призналась, что они с Кравиц были помолвлены.
Пара состояла в отношениях 2 года — с 2003 по 2005 год. Причиной расставания стала ревность Киры, которая тяжело переживала становление Джейми, как актёра, ведь в начале их отношений Дорнан был простым манекенщиком.
Роман пары продлился 10 лет — с 2002 по 2012 год. Кунис признаётся, что причиной разрыва стала именно она.
Я признаю, что вела себя как последняя дура. Когда мы расстались, я поняла, что мне просто нужно разобраться в себе.
Долгие годы роман знаменитостей был лишь догадкой фанатов и сплетней журналистов. Однако недавно Бритни призналась в том, что они с Колином всё же были парой. Об этом певица упомнила в своих мемуарах. По словам Спирс отношения с Фарреллом завязались в 2003 году и продлились всего месяц.
Отношения этой пары продлились почти 7 лет — с 1984 по 1991 год. Причиной расставания звёзд стал разгульный образ жизни Роберта. Для Сары Джессики эти отношения были сплошной борьбой с зависимостями Дауни-младшего. Сам Роберт спустя годы неоднократно упоминал о том, как сильно уважает Сару.
Отношения пары продлились 4 года — с 1999 по 2003 год. Роман закончился расставанием из-за слишком плотных съёмочных графиков знаменитостей и нехватки у них времени на отношения.
Мало кто помнит, что Райан — первый муж Скарлетт. Пара поженилась в 2008 году, но их брак продлился всего 2 года. Сама актриса, комментируя свои отношения с Рейнольдсом, отзывается о бывшем муже исключительно в положительном ключе, а причиной развода называет свою неготовность к браку, ведь когда пара поженилась, актрисе было всего 23 года.
Роман знаменитостей был достаточно затяжным и продлился с 1999 по 2003 год. Джаред запрещал Камерон сниматься в постельных сценах, употреблять алкоголь, курить и даже купил ей электромобиль, чтобы та передвигалась по городу на транспорте, не загрязняющем окружающую среду.
Началом конца для пары стала ревность Джареда — Камерон снималась в одном фильме с Леонардо ДиКаприо, проводила много времени с актёром, чем вызвала подозрения у возлюбленного. А когда Диаз сказала Лето, что хочет детей, тот ответил, что не готов пожертвовать своей карьерой ради семьи.
Роман звёзд начался в 1985 году, когда Шер было 38, а Тому 22 года. Отношения между знаменитостями продлились недолго. Шер утверждает, что её оттолкнула излишняя заинтересованность Тома саентологией.
Источник:
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