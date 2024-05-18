Доисторическая акула которая живёт в наши дни

Знакомьтесь, это Плащеносная акула или Плащеносец. Это вид хрящевых рыб из рода плащеносных акул из отряда многожаберникообразные. Это один из самых древних отрядов, останки которого встречаются в отложениях начиная с Юрского периода.

Плащеносец обитает в Атлантическом и Тихом океанах, но чаще всего встречается в глубоких водах возле Японии и Австралии.

Большую часть времени плащеносная акула живёт на глубине до 1000 метров, изредка погружается до 1400 метров, но ночью может всплыть к поверхности воды в поисках пищи.