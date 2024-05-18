Доисторическая акула которая живёт в наши дни

Эта акула похожа на угря и она имеет необычное строение зубов.
Знакомьтесь, это Плащеносная акула или Плащеносец. Это вид хрящевых рыб из рода плащеносных акул из отряда многожаберникообразные. Это один из самых древних отрядов, останки которого встречаются в отложениях начиная с Юрского периода.
Плащеносец обитает в Атлантическом и Тихом океанах, но чаще всего встречается в глубоких водах возле Японии и Австралии.
Большую часть времени плащеносная акула живёт на глубине до 1000 метров, изредка погружается до 1400 метров, но ночью может всплыть к поверхности воды в поисках пищи.
Плащеносец вырастает до 2 метров в длину. Тело этой акулы похоже на большую змею или на угря, поэтому иногда её ошибочно путают с морской змеёй.
Плащеносную акулу назвали так из-за широких кожных складок похожих на плащ, который прикрывает жаберные щели. Зубы плащеносца напоминают маленькие бензопилы, всего в ротовой полости около 300 зубов.
Организм плащеносных акул отлично приспособлен для жизни на глубине. Её печень очень большого размера и насыщена липидами низкой плотности. Это позволяет акуле находиться на глубине без особых физических усилий.
Плащеносная акула имеет развитую боковую линию. Боковая линия - это орган чувств, улавливающий малейшее движение в воде за счет имеющихся рецепторов. Благодаря этому органу, плащеносец может охотиться в глубоководной темноте.
Благодаря огромной челюсти, плащеносец может заглатывать пищу целиком, а острые крючкообразные зубы не позволяют жертве вырваться из крепкого акульего хвата.
Плащеносная акула питается кальмарами, каракатицами, рыбами и другими акулами.
Биологов долго мучал вопрос, как такая неторопливая акула может поймать быстрых и стремительных кальмаров. Одна из версий состоит в том, что плащеносец умеет изгибаться словно змея, делая резкий бросок вперёд. Также считается что эта акула умеет создавать отрицательное давление внутри ротовой полости, закрывая жабры и засасывая жертву словно пылесос.
Плащеносная акула может размножаться круглый год, ведь на большой глубине температура воды в разное время года практически не меняется.
Эта акула размножается бесплацентарным живорождением. Самка вынашивает в своем теле от 5 до 10 эмбрионов. Период вынашивание детёнышей длится до 3,5 лет. Это является самым долгим сроком беременности среди всех позвоночных.
Родившиеся акулята появляются на свет уже полностью сформировавшимися и готовыми к самостоятельной жизни.
Плащеносная акула не является опасной для человека, так как большую часть жизни проводит на большой глубине и лишь изредка по ночам всплывает к поверхности воды. Промыслового значения она тоже не имеет, но иногда плащеносец случайно попадает в рыболовные сети.
Из-за рыболовного промысла в местах обитания этой акулы, ей приходиться менять место жительства из-за нехватки пищи. Помимо человека, плащеносная акула может стать жертвой касаток и других более крупных акул.
Предполагается что продолжительность жизни этой акулы доходит до 25 лет.
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