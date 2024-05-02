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Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти

Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти

Автор:
02 мая 2024 13:13
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   крот   природа   факты   фото   
2405
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Давайте разбираться, так ли сильно страшен крот, как его малюют огородники.

Самый привычный нам крот — это европейский, или обыкновенный, крот. Он копается в земле по всей Европе и России, за исключением самых южных и северных частей. Чтобы днями не выходить на белый свет, зверёк превратился в миниатюрной экскаватор на червивом топливе.

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Передние лапки зверька — ковш. Большие расширенные ладони с увеличенными когтями здорово загребают землю. Чтобы передвигаться в толще почв, конечности вывернуты вбок и расположены по бокам, как у черепах или лягушек. Они толкают тушку зверя так, будто крот не роет, а плывёт брассом. Кстати, такая техника помогает при реальных затоплениях — грести воду легче, чем землю!

Кроме того, что землю нужно копать, под ней ещё нужно дышать. И это проблема: кротам приходится существовать в условиях постоянной гипоксии. Кислорода в узких туннелях меньше, чем на поверхности, а выдыхаемый зверьками углекислый газ скапливается подземных ходах. Чтобы не задохнуться, крот прокачал лёгкие — они составляют более 20% от объема тела.

Следующее, что замечаешь, разглядывая обыкновенного крота, — его глаза. А точнее, невозможность их найти. На самом деле они есть и даже сохранили основные структурные составляющие, но затянуты кожей или спрятаны в меху. Зрение крота реагирует на свет, но разглядеть лицо разъяренного дачника зверёк не сможет.

Да, крот не видит глазами. Он видит всем телом. Микровибриссы — специальные осязательные волоски, разбросаны по всей шубке. А на подвижном хоботке появилось совершенно особое образование — Эймеров орган. Он состоит из стопки клеток эпидермиса, снабжённых нервными волокнами. Так они образуют свободные нервные окончания, повышая чувствительность зверька. У европейского крота более двух тысяч таких пупырышек на мордочке.

Питается крот почвенными беспозвоночными: дождевыми червями, личинками майских жуков, медведок и проволочниц. Их он ест много и часто. За день зверёк потребляет 70-85% от собственного веса. Это 65-90 граммов. Чтобы вы понимали, средний вес червя — 1-1.5 грамма. Вот вам ещё немного цифр: если крот не будет есть в течение полудня, он может умереть. От голода. Вот и представьте, сколько подземной живности уничтожает крот, чтобы не откинуть лапки!

Предполагается, что такой высокий энергетический обмен — следствие пропорционального изменения уровня метаболизма, массы и объема тела млекопитающих. И в девятнадцатом веке острой необходимостью кротов в калориях пользовались люди: зверьков специально завозили в места, зараженные личинками майского жука. Урожай, ценный человеку, их не интересует.

Так почему же кротов сейчас считают вредителями? Питаются-то они не морковкой с картошкой, а теми, кто их подъедает! Потому что людям полюбились газоны! Дело в том, что слепо искать червей под землёй — дело гиблое. Поэтому кроты используют свои ходы как приманку. В проделанных туннелях животины оставляют мускусный запах. Он-то и привлекает беспозвоночных. За ночь один зверёк способен прорыть до 30 метров таких ходов! Естественно, во время раскопок крот не смотрит на целостность вашей лужайки или корневой системы на грядках.

Но даже в подкопной деятельности крота есть плюсы! Прокладывая туннели, зверёк создаёт аэрацию почвы. Особенно это актуально в глинистом грунте, где плотность высокая, а вода скапливается. Кроты почти безвозмездно проделывают работу, которую вы бы делали сами!

Противоречивая репутация обеспечила кроту опалу среди садоводов-огородников. На кротов ставят ловушки, их травят химикатами. На данный момент самый гуманный способ отвадить крота от вашего участка — пугало. Звуковое или обонятельное. Но стоит ли красивый газон столь жестоких мер — вопрос открытый.

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Метки: животные   интересно   крот   природа   факты   фото   
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5  комментариев
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11k
Zhora 53 минуты назад
Няшный мохнатый зверёк. Даже жалко уе.бать его лопатой(
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108
Anton 15 минут назад
про кротовуху чего-то никто пишет
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
«Есть у крота секрет,
Известный лишь ему,
Он вечно ищет свет,
Предпочитая тьму.»
Валентин Гафт
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18k
Сергей 44 минуты назад
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 770 постов (719 в горячем)

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