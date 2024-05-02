Обыкновенный крот: он всегда на грани голодной смерти

Так почему же кротов сейчас считают вредителями? Питаются-то они не морковкой с картошкой, а теми, кто их подъедает! Потому что людям полюбились газоны! Дело в том, что слепо искать червей под землёй — дело гиблое. Поэтому кроты используют свои ходы как приманку. В проделанных туннелях животины оставляют мускусный запах. Он-то и привлекает беспозвоночных. За ночь один зверёк способен прорыть до 30 метров таких ходов! Естественно, во время раскопок крот не смотрит на целостность вашей лужайки или корневой системы на грядках.