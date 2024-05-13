«В мире каждый год происходит около миллиона землетрясений. В среднем одно катастрофическое, несколько десятков разрушительных», – говорит геофизик Александр Лобанов. Стихийные бедствия в считанные минуты могут стереть с лица земли целые посёлки и унести не одну тысячу жизней. Предсказать землетрясения очень трудно.
Современные технологии почти не позволяют это сделать. Нам гораздо проще смотреть далеко в космос, чем заглядывать под землю, где происходит столкновение плит.
Самым эффективным считается метод космической геодезии, при котором за сдвигами земной коры наблюдают со спутников, но и он даёт верные прогнозы лишь в половине случаев.
Зато у некоторых животных это получается гораздо лучше. Расскажем о случаях спасения людей благодаря их домашним питомцам, самых чувствительных к подземным колебаниям видах, и о том, как ученые комментируют феномен – гипотезах, объясняющих механизмы предсказания землетрясений у животных.
Животные, способные предсказывать землетрясения
Ежедневно в дикой природе идёт борьба за существование. Чтобы выжить, животным приходится обладать острым зрением, тонким слухом и «звериным чутьём». Не удивительно, что они раньше цивилизованного человека чувствуют приближение опасности. Известно, что перед землетрясениями с хребта Сьерра-Невада горные козлы спускаются на равнину, а из лесов Калифорнии выходят волки и лисы.
Люди подметили изменение в поведении животных перед катастрофами ещё в древности. Вот свидетельства очевидца, жившего в 328 году до н. э.:
«За несколько дней до землетрясения, разрушившего город Геликос в Греции, кроты, ласки, ехидны и сороконожки вышли из нор и обратились в беспорядочное бегство...».
Сейчас учёные знают около 600 видов представителей фауны, способных прогнозировать погоду и природные катаклизмы – бури, штормы, цунами. Разберёмся, какие животные могут предсказывать землетрясения, у кого из них инстинкт самосохранения развит особенно остро.
Жабы
В 2008 году в китайской провинции Сычуань блогеры писали о необычном явлении – жабы заполонили улицы одной из деревень. Спустя 3 дня там случилось землетрясение магнитудой 7,9 (по Рихтеру), забравшее жизни 2 тыс. односельчан.
На следующий год итальянские биологи в городе Л,Акуила изучали размножение жаб. Неожиданно все пары из пруда исчезли, а через трое суток (6 апреля 2009 года), район сотрясло землетрясение магнитудой 6,3 – самое мощное за последние 30 лет. Жертвами катастрофы стали 309 человек.
По мнению учёных, земноводные (амфибии) и рептилии ощущают даже незначительные изменения в химическом составе почвы и воды, происходящие накануне землетрясений из-за разрушения горных пород и выхода на поверхность газов вследствие толчков. В этом кроется причина массового бегства жаб из водоёма накануне катаклизма. Не менее чувствительны и рептилии, только они, предположительно, реагируют на появление непривычных примесей в воздухе.
Накануне 4 февраля 1975 года жители китайского города Хайчэн обратили внимание на змей, покидавших укрытия и выползавших на поверхность земли. В этом не было бы ничего странного, если бы событие не произошло в середине зимы, когда из-за отрицательных температур пресмыкающиеся не активны и не выходят из своих нор. Вслед за необычным поведением животных произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3.
Китайский геофизик Цзян Вэйсун отмечает, что змеи способны почувствовать приближающееся землетрясение на расстоянии до 120 км и за пять дней до того, как оно произойдет.
Одни из наиболее сейсмочувствительных животных, способных ощущать землетрясения от 2 баллов и выше. В результате трёхлетних наблюдений немецкие учёные пришли к выводу, что перед началом катаклизма муравьи покидают муравейники даже ночью. По мнению специалистов, при приближении катастрофы, в воздухе повышается концентрация углекислого газа, что служит для насекомых сигналом к эвакуации.
В 2011 году на Восточном побережье США произошло землетрясение магнитудой 5,8, а перед стихийным бедствием сотрудники зоопарка обратили внимание на необычное поведение птиц. Утки неожиданно бросились в воду, а 64 розовых фламинго сбились в стаю. В дикой природе они обычно покидают место, где опасно, собравшись вместе.
Собаки
Домашние животные начинают вести себя также необычно, как и дикие. В Чили перед землетрясением 1835 года все собаки покинули город Талькуано. В итальянской области Фриули незадолго до первых толчков, случившихся 6 мая 1976 года, цепные псы начали нервничать, вертеться юлой на привязи, пытаясь освободиться и убежать.
Известны случаи, когда благодаря домашним питомцам, их хозяевам удавалось выжить. После Спитакского землетрясения, произошедшего в Армении в 1988 году, стала известна история, произошедшая с лайкой Алисой и её хозяином Гарибяном. 7 декабря житель Ленинокана (сейчас Гюмри) вывел свою любимицу на утреннюю прогулку. На обратном пути собака наотрез отказалась заходить в дом. Она сопротивлялась, лаяла и жутко выла.
Перепугавшись, мужчина позвонил в горсовет, милицию и даже на радио. Везде над ним только посмеялись. На всякий случай Гарибян вывел на улицу свою семью и предупредил соседей, которые тоже решили не рисковать. Спустя 2 часа произошло страшное землетрясение, за полминуты разрушившее все северные области республики. Позднее выяснилось, что раньше мужчина жил на Камчатке, откуда и привёз лайку, ставшую его спасительницей.
Кошки
Животное обладает сильно развитым обонянием, тонким слухом, сортирующим шумы по направлению и отличным осязанием. Возможно, именно эти особенности органов чувств позволяют кошке улавливать сейсмические волны.
Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, коты перед стихийным бедствием громко мяукают, прижимают уши, впадают в оцепенение или наоборот просятся на улицу. Шерсть их в это время взъерошена, а сами они возбуждены. По мнению учёных животные чувствуют слабую вибрацию почвы, которую не в состоянии уловить даже приборы, электростатическое воздействие, ощущают магнитные и инфразвуковые колебания, предшествующие катаклизму.
Такие способности кошек особенно ценны, ведь они являются животными-компаньонами, всегда находящимися рядом с человеком и не раз спасавшими жизнь своим хозяевам. Однажды бессменному руководителю Театра кошек Юрию Куклачёву избежать опасности помогла его любимая питомица.
«Меня спасла Стрелка от землетрясения в Японии. Она неожиданно выскочила из гостиницы на улицу, и мы вынуждены были побежать за ней. А через какое-то время началось землетрясение, и если б мы остались в здании, мы были бы в большей опасности», – вспоминает известный дрессировщик.
По его мнению, животные очень любят своих владельцев и пытаются им помочь из благодарности.
К уникальному феномену учёные относятся по-разному. Геофизик Шалимов скептически высказывается о возможности прогнозировать землетрясения с помощью животных:
«Ну давайте представим ситуацию. Если вдруг ты заметил, что кошка, собака, корова повели себя как-то необычно, что можно, основываясь на этом, сказать?... Когда грядёт? Где грядёт? Какой магнитуды? В какую сторону бежать? Этого уже сказать нельзя».
Таково мнение человека, по роду своей деятельности, не имеющего дела с братьями нашими меньшими, а что думают о возможностях животных специалисты по фауне.
«Все очень индивидуально. Я долго жил на Кавказе, и пережил несколько землетрясений. Конечно, было интересно наблюдать за поведением животных. Так вот, наш кот во время землетрясения просто впадал в оцепенение: прижимал уши и вжимался в пол. Мы выходили из качающегося дома и выносили его», – сказал в интервью «Комсомольской правде» кандидат биологических наук из Ростова Александр Липкович.
При этом собаки были абсолютно равнодушны. А вот рыбы крайне серьезно беспокоились и даже пытались выпрыгнуть из аквариума.
Но я знаю и много таких случаев, когда при землетрясении собака хватала младенца и выносила из дома, спасала всех людей таким образом, - добавил Липкович.
Он считает, что домашние животные постепенно утрачивают эти навыки. А вот их далекие предки были гораздо более чувствительными.
Биолог считает, что животные в доме не панацея, так как у них, как и у людей, у каждого свой характер и разные способности.
Сейчас существуют две основные гипотезы, объясняющие способность животных предсказывать землетрясения.
- Большинству представителей фауны природа подарила великолепный механизм биокоммуникации – эхолокацию, благодаря которой они могут улавливать даже слабые сейсмические волны на большой глубине под землёй.
- «Существуют основания считать, что перед землетрясением происходит некоторая активизация района будущего очага. Иногда бывают слабые землетрясения, предшествующие основному толчку. Изменения в среде, выделение газов – все это может способствовать некоторой обеспокоенности среди животных», – прокомментировал поведение животных заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с журналистом радио Sputnik. Он считает, что их беспокойство связано с изменением химического состава воды и почвы из-за выделяющихся газов перед началом катаклизма.
Мнения специалистов относительно способностей животных предсказывать землетрясения разделились. Одни считают такой подход антинаучным, другие уверены, что уникальные возможности необходимо изучать, чтобы в дальнейшем использовать. А пока учёные «ломают копья» отстаивая свою позицию, домашние питомцы продолжают спасать жизни своим любимым хозяевам и их семьям.
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