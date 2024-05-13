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Какие животные могут предсказывать землетрясения

Какие животные могут предсказывать землетрясения

Автор:
13 мая 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   землетрясение   интересно   предсказывать землетрясения   факты   фото   
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«В мире каждый год происходит около миллиона землетрясений. В среднем одно катастрофическое, несколько десятков разрушительных», – говорит геофизик Александр Лобанов. Стихийные бедствия в считанные минуты могут стереть с лица земли целые посёлки и унести не одну тысячу жизней. Предсказать землетрясения очень трудно.

Современные технологии почти не позволяют это сделать. Нам гораздо проще смотреть далеко в космос, чем заглядывать под землю, где происходит столкновение плит.

Самым эффективным считается метод космической геодезии, при котором за сдвигами земной коры наблюдают со спутников, но и он даёт верные прогнозы лишь в половине случаев.

Зато у некоторых животных это получается гораздо лучше. Расскажем о случаях спасения людей благодаря их домашним питомцам, самых чувствительных к подземным колебаниям видах, и о том, как ученые комментируют феномен – гипотезах, объясняющих механизмы предсказания землетрясений у животных.

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Животные, способные предсказывать землетрясения

Ежедневно в дикой природе идёт борьба за существование. Чтобы выжить, животным приходится обладать острым зрением, тонким слухом и «звериным чутьём». Не удивительно, что они раньше цивилизованного человека чувствуют приближение опасности. Известно, что перед землетрясениями с хребта Сьерра-Невада горные козлы спускаются на равнину, а из лесов Калифорнии выходят волки и лисы.

Люди подметили изменение в поведении животных перед катастрофами ещё в древности. Вот свидетельства очевидца, жившего в 328 году до н. э.:

«За несколько дней до землетрясения, разрушившего город Геликос в Греции, кроты, ласки, ехидны и сороконожки вышли из нор и обратились в беспорядочное бегство...».

Сейчас учёные знают около 600 видов представителей фауны, способных прогнозировать погоду и природные катаклизмы – бури, штормы, цунами. Разберёмся, какие животные могут предсказывать землетрясения, у кого из них инстинкт самосохранения развит особенно остро.

Жабы

В 2008 году в китайской провинции Сычуань блогеры писали о необычном явлении – жабы заполонили улицы одной из деревень. Спустя 3 дня там случилось землетрясение магнитудой 7,9 (по Рихтеру), забравшее жизни 2 тыс. односельчан.

На следующий год итальянские биологи в городе Л,Акуила изучали размножение жаб. Неожиданно все пары из пруда исчезли, а через трое суток (6 апреля 2009 года), район сотрясло землетрясение магнитудой 6,3 – самое мощное за последние 30 лет. Жертвами катастрофы стали 309 человек.

По мнению учёных, земноводные (амфибии) и рептилии ощущают даже незначительные изменения в химическом составе почвы и воды, происходящие накануне землетрясений из-за разрушения горных пород и выхода на поверхность газов вследствие толчков. В этом кроется причина массового бегства жаб из водоёма накануне катаклизма. Не менее чувствительны и рептилии, только они, предположительно, реагируют на появление непривычных примесей в воздухе.

Накануне 4 февраля 1975 года жители китайского города Хайчэн обратили внимание на змей, покидавших укрытия и выползавших на поверхность земли. В этом не было бы ничего странного, если бы событие не произошло в середине зимы, когда из-за отрицательных температур пресмыкающиеся не активны и не выходят из своих нор. Вслед за необычным поведением животных произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3.

Китайский геофизик Цзян Вэйсун отмечает, что змеи способны почувствовать приближающееся землетрясение на расстоянии до 120 км и за пять дней до того, как оно произойдет.

Одни из наиболее сейсмочувствительных животных, способных ощущать землетрясения от 2 баллов и выше. В результате трёхлетних наблюдений немецкие учёные пришли к выводу, что перед началом катаклизма муравьи покидают муравейники даже ночью. По мнению специалистов, при приближении катастрофы, в воздухе повышается концентрация углекислого газа, что служит для насекомых сигналом к эвакуации.

В 2011 году на Восточном побережье США произошло землетрясение магнитудой 5,8, а перед стихийным бедствием сотрудники зоопарка обратили внимание на необычное поведение птиц. Утки неожиданно бросились в воду, а 64 розовых фламинго сбились в стаю. В дикой природе они обычно покидают место, где опасно, собравшись вместе.

Собаки

Домашние животные начинают вести себя также необычно, как и дикие. В Чили перед землетрясением 1835 года все собаки покинули город Талькуано. В итальянской области Фриули незадолго до первых толчков, случившихся 6 мая 1976 года, цепные псы начали нервничать, вертеться юлой на привязи, пытаясь освободиться и убежать.

Известны случаи, когда благодаря домашним питомцам, их хозяевам удавалось выжить. После Спитакского землетрясения, произошедшего в Армении в 1988 году, стала известна история, произошедшая с лайкой Алисой и её хозяином Гарибяном. 7 декабря житель Ленинокана (сейчас Гюмри) вывел свою любимицу на утреннюю прогулку. На обратном пути собака наотрез отказалась заходить в дом. Она сопротивлялась, лаяла и жутко выла.

Перепугавшись, мужчина позвонил в горсовет, милицию и даже на радио. Везде над ним только посмеялись. На всякий случай Гарибян вывел на улицу свою семью и предупредил соседей, которые тоже решили не рисковать. Спустя 2 часа произошло страшное землетрясение, за полминуты разрушившее все северные области республики. Позднее выяснилось, что раньше мужчина жил на Камчатке, откуда и привёз лайку, ставшую его спасительницей.

Кошки

Животное обладает сильно развитым обонянием, тонким слухом, сортирующим шумы по направлению и отличным осязанием. Возможно, именно эти особенности органов чувств позволяют кошке улавливать сейсмические волны.

Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, коты перед стихийным бедствием громко мяукают, прижимают уши, впадают в оцепенение или наоборот просятся на улицу. Шерсть их в это время взъерошена, а сами они возбуждены. По мнению учёных животные чувствуют слабую вибрацию почвы, которую не в состоянии уловить даже приборы, электростатическое воздействие, ощущают магнитные и инфразвуковые колебания, предшествующие катаклизму.

Такие способности кошек особенно ценны, ведь они являются животными-компаньонами, всегда находящимися рядом с человеком и не раз спасавшими жизнь своим хозяевам. Однажды бессменному руководителю Театра кошек Юрию Куклачёву избежать опасности помогла его любимая питомица.

«Меня спасла Стрелка от землетрясения в Японии. Она неожиданно выскочила из гостиницы на улицу, и мы вынуждены были побежать за ней. А через какое-то время началось землетрясение, и если б мы остались в здании, мы были бы в большей опасности», – вспоминает известный дрессировщик.

По его мнению, животные очень любят своих владельцев и пытаются им помочь из благодарности.

К уникальному феномену учёные относятся по-разному. Геофизик Шалимов скептически высказывается о возможности прогнозировать землетрясения с помощью животных:

«Ну давайте представим ситуацию. Если вдруг ты заметил, что кошка, собака, корова повели себя как-то необычно, что можно, основываясь на этом, сказать?... Когда грядёт? Где грядёт? Какой магнитуды? В какую сторону бежать? Этого уже сказать нельзя».

Таково мнение человека, по роду своей деятельности, не имеющего дела с братьями нашими меньшими, а что думают о возможностях животных специалисты по фауне.

«Все очень индивидуально. Я долго жил на Кавказе, и пережил несколько землетрясений. Конечно, было интересно наблюдать за поведением животных. Так вот, наш кот во время землетрясения просто впадал в оцепенение: прижимал уши и вжимался в пол. Мы выходили из качающегося дома и выносили его», – сказал в интервью «Комсомольской правде» кандидат биологических наук из Ростова Александр Липкович.

При этом собаки были абсолютно равнодушны. А вот рыбы крайне серьезно беспокоились и даже пытались выпрыгнуть из аквариума.

Но я знаю и много таких случаев, когда при землетрясении собака хватала младенца и выносила из дома, спасала всех людей таким образом, - добавил Липкович.

Он считает, что домашние животные постепенно утрачивают эти навыки. А вот их далекие предки были гораздо более чувствительными.

Биолог считает, что животные в доме не панацея, так как у них, как и у людей, у каждого свой характер и разные способности.

Сейчас существуют две основные гипотезы, объясняющие способность животных предсказывать землетрясения.

  1. Большинству представителей фауны природа подарила великолепный механизм биокоммуникации – эхолокацию, благодаря которой они могут улавливать даже слабые сейсмические волны на большой глубине под землёй.
  2. «Существуют основания считать, что перед землетрясением происходит некоторая активизация района будущего очага. Иногда бывают слабые землетрясения, предшествующие основному толчку. Изменения в среде, выделение газов – все это может способствовать некоторой обеспокоенности среди животных», – прокомментировал поведение животных заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с журналистом радио Sputnik. Он считает, что их беспокойство связано с изменением химического состава воды и почвы из-за выделяющихся газов перед началом катаклизма.

Мнения специалистов относительно способностей животных предсказывать землетрясения разделились. Одни считают такой подход антинаучным, другие уверены, что уникальные возможности необходимо изучать, чтобы в дальнейшем использовать. А пока учёные «ломают копья» отстаивая свою позицию, домашние питомцы продолжают спасать жизни своим любимым хозяевам и их семьям.

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Метки: животные   землетрясение   интересно   предсказывать землетрясения   факты   фото   
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Snezhinka
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