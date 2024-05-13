Какие животные могут предсказывать землетрясения

Современные технологии почти не позволяют это сделать. Нам гораздо проще смотреть далеко в космос, чем заглядывать под землю, где происходит столкновение плит.

Самым эффективным считается метод космической геодезии, при котором за сдвигами земной коры наблюдают со спутников, но и он даёт верные прогнозы лишь в половине случаев.

Зато у некоторых животных это получается гораздо лучше. Расскажем о случаях спасения людей благодаря их домашним питомцам, самых чувствительных к подземным колебаниям видах, и о том, как ученые комментируют феномен – гипотезах, объясняющих механизмы предсказания землетрясений у животных.