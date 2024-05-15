Голова без всадника

Рыба луна самая крупная среди костных рыб. Хотя она не совсем костная. В ее скелете очень много хрящевой ткани. Это снижает его массу и позволяет достигать таких внушительных размеров. Длина рыбы луны может достигать более 3 метров, а масса более 2 тонн. Самая крупная рыба луна, которую выловили погибшей у Азорских островов в 2022 году, весила 2744 кг.

Под кожей рыбы располагается хрящевой слой толщиной 5-7 см. Благодаря этому ее тяжело пробить с первого раза даже гарпуном. А когда судно, даже крупное, налетает на греющуюся на поверхности рыбу луну, эффект похож как если на машине наехать на полной скорости колесом на кирпич.



Рыбы луны это теплолюбивые существа. Поэтому обитают в умеренных и тропических широтах. Длительно находясь при температуре воды ниже 12 градусов теряют ориентацию (в пространстве, не сексуальную) и в последствии умирают. Но ради поисков пищи все же идут на риск опускаясь до глубины в 844 метра. Хотя большую часть времени проводят гораздо ближе к поверхности. Часто их вообще можно встретить лежащими на самой поверхности ра боку. Есть мнение, что так рыба луна прогревается перед тем, как опуститься на глубину. Большую же часть времени она медленно дрейфует в толще воды ища пропитание. До недавнего времени считалось, что рыба луна не способна бороться с течением, поэтому ее относили к макропланктону. Но последние наблюдения показали, что таки могёт.



Питается эта рыба в основном медузами и планктоном. Хотя не прочь она закусить и личинками рыб, небольшими ракообразными, гребневиками и головоногими. А вот самой рыбой луной может закусить всякий, кто в состоянии прокусить ее твердую шкуру. В основном это морские львы, акулы и косатки. Медлительная и неповоротливая рыба луна просто не в состоянии что либо им противопоставить, поэтому издеваются над ней как хотят. Морские львы к примеру часто откусывают им верхний и нижний плавники выталкивают на поверхность, где им гораздо легче прокусить толстую кожу и хрящевую оболочку. Но иногда после пары таких подбросов морской лев теряет интерес к добыче и беспомощная рыба луна опускается на дно, где ее обгладывают морские звезды.