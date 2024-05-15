Голова без всадника

В океане обитает довольно много странных созданий. Но даже на их фоне выделяется рыба, которая выглядит как чья-то голова, которая решила, что пора выйти из зоны комфорта и отправилась гулять (а точнее плавать) сама по себе.
Вы все точно о ней неоднократно слышали. Это рыба-луна
Первое, что приходит на ум когда смотришь на эту рыбу: «а остальное где?». А нигде. Это все. У рыбы луны нет хвоста. Его заменяют сросшиеся лучи спинного и анального плавников, которые образуют так называемый псевдохвост. Эти же плавники, только их передняя часть, служит рыбе для движения. Рыба луна машет ими как крыльями и двигается вперед. Для поворота она выпускает струю воды изо рта и жаберных щелей. Главный вопрос, а почему вообще рыба луна так выглядит? А хрен ее знает. Эти рыбы, несмотря на широкое распространение, довольно мало изучены и многое в них нам остается не понятным по сей день.
Что еще можно сказать о строении рыбы луны. У нее очень короткий позвоночник. Количество позвонков в нем наименьшее среди всех рыб, а ее спинной мозг короче головного.
Рыба луна самая крупная среди костных рыб. Хотя она не совсем костная. В ее скелете очень много хрящевой ткани. Это снижает его массу и позволяет достигать таких внушительных размеров. Длина рыбы луны может достигать более 3 метров, а масса более 2 тонн. Самая крупная рыба луна, которую выловили погибшей у Азорских островов в 2022 году, весила 2744 кг.
Под кожей рыбы располагается хрящевой слой толщиной 5-7 см. Благодаря этому ее тяжело пробить с первого раза даже гарпуном. А когда судно, даже крупное, налетает на греющуюся на поверхности рыбу луну, эффект похож как если на машине наехать на полной скорости колесом на кирпич.
Рыбы луны это теплолюбивые существа. Поэтому обитают в умеренных и тропических широтах. Длительно находясь при температуре воды ниже 12 градусов теряют ориентацию (в пространстве, не сексуальную) и в последствии умирают. Но ради поисков пищи все же идут на риск опускаясь до глубины в 844 метра. Хотя большую часть времени проводят гораздо ближе к поверхности. Часто их вообще можно встретить лежащими на самой поверхности ра боку. Есть мнение, что так рыба луна прогревается перед тем, как опуститься на глубину. Большую же часть времени она медленно дрейфует в толще воды ища пропитание. До недавнего времени считалось, что рыба луна не способна бороться с течением, поэтому ее относили к макропланктону. Но последние наблюдения показали, что таки могёт.
Питается эта рыба в основном медузами и планктоном. Хотя не прочь она закусить и личинками рыб, небольшими ракообразными, гребневиками и головоногими. А вот самой рыбой луной может закусить всякий, кто в состоянии прокусить ее твердую шкуру. В основном это морские львы, акулы и косатки. Медлительная и неповоротливая рыба луна просто не в состоянии что либо им противопоставить, поэтому издеваются над ней как хотят. Морские львы к примеру часто откусывают им верхний и нижний плавники выталкивают на поверхность, где им гораздо легче прокусить толстую кожу и хрящевую оболочку. Но иногда после пары таких подбросов морской лев теряет интерес к добыче и беспомощная рыба луна опускается на дно, где ее обгладывают морские звезды.
Единственным подобием механизма защиты у этих рыб является маскировка. Они способны менять окрас в случае опасности. Становиться коричневыми, зеленоватыми, серебристыми или почти чисто белыми. Но учитывая огромные размеры помогает это слабо.
Причина, по которой рыба луна все еще не вымерла это ее плодовитость. За один раз эта рыба способна отметать до 300 миллионов икринок. Это рекорд среди всех позвоночных. Причем размер взрослой рыбы может превышать размер только что вылупившейся личинки в 60 миллионов раз. Что так же является рекордом.
Растет рыба луна очень быстро. В неволе она способна набирать почти по пол кило в день. В океанариуме Монтерей Бэй масса рыбы луны за 15 месяцев увеличилась с 26 до 399 кг.
Ну и одна из самых любимых тем моих читателей. А едят ли это чудо? Едят. Кто именно думаю и так понятно. Конечно наши братья азиаты. У них мясо рыбы луны считается деликатесом. А вообще оно дряблое и не вкусное. Может содержать токсины, когда рыба луна нажрется водорослей и некоторых медуз, из за чего ее продажа запрещена в Европе. В России вы кстати можете увидеть в магазинах рыбу луну. Вот только под этим названием продается вомер и к настоящей рыбе луне он имеет отношение как бык к оранжерее.
Напоследок еще несколько фото этой удивительной рыбы
Кто то сделал кусь
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