Загадочный Кит-52 герца: самое одинокое существо на нашей планете

Более детальное изучение необычного звука началось в 2004 году. Исследования всех записей показали, что их исполнителем был кит. Только вот какой именно из всех видов китов — неизвестно до сих пор. Биологи и по сей день каждый год записывают 52-герцовые песни то тут, то там в океане. Но никто и никогда не видел саму животину. Пути и время его миграции указывают на сходство с финвалами и синими китами сразу, но ни с кем из них нет 100% попадания.