Загадочный Кит-52 герца: самое одинокое существо на нашей планете

Всю свою жизнь этот кит обречён бесконечно скитаться по океану и кричать, кричать, кричать в надежде, что хоть кто-то откликнется. Но — увы! 52 Герца никто и никогда не поймёт. Он не найдёт себе друзей, не создаст семью и не заведёт детей.
Пусть киты — не люди, для них тоже важно общение со своими сородичами. А наш несчастный обречён на вечное одиночество. Всё потому, что этот особенный зверь поёт на частоте, недоступной для понимания другими китами.
Обнаружили 52 герца ещё во времена холодной войны, в далёком 1989 году. Вместо звуков советских подводных лодок секретные американские датчики засекли очень странный звук. Он был отдалённо похож на песни синих китов и финвалов, но звучал совсем иначе. Его частота была значительно выше — целых 52 Герца, а продолжительность длиннее, чем у других морских гигантов. Для сравнения, синие киты поют на частоте от 10 до 30 Герц, финвалы — 20 Герц. Тогда учёные не обратили на звук должного внимания, ведь данные датчиков были засекречены.
Более детальное изучение необычного звука началось в 2004 году. Исследования всех записей показали, что их исполнителем был кит. Только вот какой именно из всех видов китов — неизвестно до сих пор. Биологи и по сей день каждый год записывают 52-герцовые песни то тут, то там в океане. Но никто и никогда не видел саму животину. Пути и время его миграции указывают на сходство с финвалами и синими китами сразу, но ни с кем из них нет 100% попадания.
Как 52 Герца вообще появился? Вопрос открытый. Возможно, это кит-мутант, способный выдавать звучание куда выше, чем у сородичей, благодаря особенной анатомии. Быть может, это гибрид двух разных видов, из-за чего их детеныш стал изгоем. А возможно, кит вовсе глухой. Он попросту не слышит, что поёт слишком громко, поэтому не может настроится на нужную частоту.
Но возможно, 52 герца не так одинок, как учёные считали раньше. В 2010 году обнаружили звуки, похожие на сигналы самого одинокого кита. Но они были слишком далеко от его последнего местонахождения. Это значит, что, возможно, какой-то другой кит пел на той же частоте! Будем держать кулачки за то, чтобы два гиганта встретились и наконец-то поболтали!
Источник:
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Яснопонятно