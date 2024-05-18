10 «злодейских» персонажей из кино, которые всё это время были на светлой стороне

Из серии фильмов «Форсаж».

Персонаж Джейсона Стейтема, бывший агент МИ-6, сначала присутствует в серии как невидимый антагонист, а с седьмой части появляется уже как присутствующий в кадре враг Доминика Торрето. Однако позже эти двое становится союзниками, когда у них появляется общий враг. Да и в целом Шоу показывает себя человеком с моральным кодексом, для которого главной ценностью является его семья. А в этой франшизе такое поощряется.

В спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу» Деккард и вовсе показан очевидным протагонистом.