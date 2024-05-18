10 «злодейских» персонажей из кино, которые всё это время были на светлой стороне

«Внезапный переход антигероя на светлую сторону» — один из самых ярких сюжетных приёмов в кино. И он получается даже более эффектным, когда оказывается, что персонаж, на протяжении всего фильма (а то и нескольких) казавшийся нам редиской, всё это время играл за команду хороших ребят, просто мы этого не понимали.
Из фильма «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007).
Действительно вторгся на Землю и, казалось бы, стремится уничтожить планету. Сёрфер оказывается прислужником могущественного Галактуса, который питается целыми мирами, поэтому прошлые планеты, которые сёрфер посетил, погибли. Однако после выясняется, что серебряный пришелец служит суперзлодею лишь для того, чтобы тот не уничтожил родную планету сёрфера. Объединившись с фантастической четвёркой, он пользуется шансом, чтобы уничтожить своего босса, при этом жертвуя собой (до сцены между титрами).
Из фильма «Ночные игры» (2018).
Любой персонаж, которого играет Джесси Племонс, вводит зрителей в некоторое напряжение, даже когда ничего явно злодейского он не делает. Такое уж амплуа закрепилось за актёром после сериала «Во все тяжкие», и режиссёры часто этим пользуются. Вот и в «Ночных играх» Племонс престаёт в роли крипового полицейского, соседа главных героев, которого те никогда не зовут к себе на ролевые игры, так как ну очень он подозрительный. Однако в итоге выясняется, что Гэри отличный, хоть и странный парень, который просто хотел стать частью тусовки и поэтому провернул свою ролевую игру, справившись с ней на все 100, а то и больше.
Из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017).
Неизвестная зрителю до этого фильма вице-адмирал занимает должность генерала Леи Органы, принимая командование кораблями Сопротивления. Специфическая женщина, требующая беспрекословного подчинения приказам, вступает в конфликт с одним из героев фильма По Дэмероном, который обвиняет её в трусости и предательстве. Те же чувства испытывают и зрители, но ровно до того, как Эмилин, отправив остатки войск Сопротивления спасаться на транспортниках, остаётся одна на последнем корабле и производит «манёвр Холдо» (впоследствии названный так в её честь), тараня имперский флагман «Превосходство» на гиперскорости и тем самым жертвуя собой.
Из фильма «Касабланка» (1942).
Капитан местной полиции в Касабланке кажется классическим оппортунистом, у которого нет своих идеалов, поэтому он служит режиму Виши, ведь в данный момент именно туда, по его словам, «дуют ветра». Однако в конце фильма зрителей ожидает приносящее удовлетворение преображение капитана, который в нужный момент принимает сторону героев. Не зря именно в его адрес направлена та легендарная фраза, завершающая фильм: «Луи, думаю, что это начало прекрасной дружбы».
Из серии фильмов «Форсаж».
Персонаж Джейсона Стейтема, бывший агент МИ-6, сначала присутствует в серии как невидимый антагонист, а с седьмой части появляется уже как присутствующий в кадре враг Доминика Торрето. Однако позже эти двое становится союзниками, когда у них появляется общий враг. Да и в целом Шоу показывает себя человеком с моральным кодексом, для которого главной ценностью является его семья. А в этой франшизе такое поощряется.
В спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу» Деккард и вовсе показан очевидным протагонистом.
Из серии фильмов «Рокки».
Чемпион мира в тяжёлом весе изначально является оппонентом главного героя, Рокки Бальбоа, который в первой части франшизы хорошенько ранит репутацию Крида, а во второй и вовсе сбрасывает его с Олимпа. Однако бокс боксом, а в обычной жизни Рокки и Аполло приятельствуют, и в третьей части Крид становится тренером главного героя.
Из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017).
Неуравновешенный офицер местной полиции и большой любитель выпить, который в отличие от спокойного и рассудительного шерифа Билла Уиллоуби постоянно угрожает всем расправой и периодически превращает слова в реальное рукоприкладство. Однако после смерти шерифа Диксон показывает себя верным другом и преданным делу полицейским, к тому же, когда надо, расчётливым и хладнокровным. Недаром он всегда мечтал стать детективом. Диксон пытается помочь главной героине Милдред найти убийцу её дочери и очень легко прощает её за билборды и за то, что она буквально чуть его не сожгла.
Из фильма «Пол: Секретный материальчик» (2011).
Специальный агент ФБР весь фильм преследует главных героев с, казалось бы, очевидной целью — поймать инопланетянина Пола и отдать его в руки правительства, которое будет проводить над пришельцем всевозможные кошмарные опыты. Однако выясняется, что этот опасный на вид мужчина в строгом костюме наоборот пытался добраться до Пола раньше властей, чтобы спасти его — ведь они старые друзья.
Из фильма «Остров проклятых» (2009).
Если рассматривать Коули с позиции ДиКаприо-маршала США, то это коварный доктор, вставляющий герою палки в колёса, который проводит незаконные эксперименты над своими пациентами и всем направо-налево делает лоботомию. Но если, внимание спойлер, рассматривать Коули, как доктора самого ДиКаприо-пациента, то это заботливый и самоотверженный врач, который идёт на масштабный театрализованный эксперимент, чтобы помочь герою.
Из серии фильмов «Голодные игры».
Новый распорядитель беспощадных Голодных игр, да ещё и сыгранный Филипом Сеймуром Хоффманом, кажется ещё одним механизмом жуткой антиутопической системы, показанной в этих фильмах. Однако в конце второй части «И вспыхнет пламя» выясняется, что этот хитрый мужчина умудрился занять такой высокий пост, будучи лидером восстания, о чём он несколько раз намекал главной героине. Однако ни она, ни зрители до последнего не могли в это поверить из-за правдоподобной игры Плутарха за команду злодеев.
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Впрочем во вселенной ЗВ фактически плохими являются как раз те, кого пытаются представить хорошими. То есть вся эта повстанческая джедайская падаль и есть некомпетентные, больные ублюдки, склонные к разрушению и уничтожению всего и вся.Ну типа нашей оппозиции, ага.
Видимо, ждут, что когда они "расшатают режим", то на охваченные анархией руины придут какие-то светлые эльфы и построят рай земной.
А движущая сила этого сброда - тоталитарная секта джедаев, ну, знаете, эти добрые ребята, которые покупают одаренных детей на отсталых планетах и вывозят их к себе, обучая забыть родных и родину, служить только интересам своих наставников...