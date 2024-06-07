8 топовых актёров, которые исполняли роли реальных серийных убийц

Съёмки фильма могут быть вдохновлены самыми разными людьми и событиями, в том числе массовыми убийствами, совершёнными наиболее жуткими жителями этой планеты.
Многие успешные актёры и актрисы отказываются от подобных ролей, так как они могут нанести репутационный ущерб их карьере, но всё же несколько больших имён решились на такое перевоплощение и погружение в пугающие подробности деяний реальных маньяков.
В фильме «Палач Дамер» (2002).
Джеффри Дамер — американский серийный убийца, который совершил 17 преступлений в конце 1980-х, начале 1990-х.
В фильме «Красивый, плохой, злой» (2019).
Тед Банди — американский серийный убийца, признавшийся в 36 убийствах в 1970-х годах.
В сериале «Чикатило» (2021-2022).
Андрей Чикатило — советский серийный убийца, чьими жертвами в 1980-х годах стали более 50 человек.
В фильме «Ледяной» (2012).
Ричард Куклински — американский наёмный убийца, совершивший пять доказанных преступлений. Сам он говорил, что убил более ста человек, в том числе боссов мафии.
В фильме «Мёрзлая земля» (2011).
Роберт Хансен — американский серийный убийца, известный как «мясник-пекарь», чьими жертвами с 1971 по 1983 года стали 17 женщин.
В мини-сериале «Дес» (2020).
Деннис Нильсен — британский серийный убийца, совершивший 15 убийств и 7 покушений с 1978 по 1983 год.
В фильме «Бостонский душитель» (1968).
Альберт де Сальво — тот самый «бостонский душитель», обвинённый в 13 убийствах, которые он совершил в первой половине 1960-х годов. Существуют сомнения в том, что все преступления «душителя» были совершены именно де Сальво.
Кстати, узнали ли вы этом суровом мужчине слева Джозефину из «В джазе только девушки»?
В фильме «Монстр» (2003).
Эйлин Уорнос — американская серийная убийца, чьими жертвами стали семь мужчин.
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