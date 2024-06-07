8 топовых актёров, которые исполняли роли реальных серийных убийц

В фильме «Бостонский душитель» (1968).

Альберт де Сальво — тот самый «бостонский душитель», обвинённый в 13 убийствах, которые он совершил в первой половине 1960-х годов. Существуют сомнения в том, что все преступления «душителя» были совершены именно де Сальво.

Кстати, узнали ли вы этом суровом мужчине слева Джозефину из «В джазе только девушки»?