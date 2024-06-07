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8 топовых актёров, которые исполняли роли реальных серийных убийц

8 топовых актёров, которые исполняли роли реальных серийных убийц

Автор:
07 июня 2024 08:40
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   серийный убийца   съемка   фильм   
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Съёмки фильма могут быть вдохновлены самыми разными людьми и событиями, в том числе массовыми убийствами, совершёнными наиболее жуткими жителями этой планеты.

Многие успешные актёры и актрисы отказываются от подобных ролей, так как они могут нанести репутационный ущерб их карьере, но всё же несколько больших имён решились на такое перевоплощение и погружение в пугающие подробности деяний реальных маньяков.

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В фильме «Палач Дамер» (2002).

Джеффри Дамер — американский серийный убийца, который совершил 17 преступлений в конце 1980-х, начале 1990-х.

В фильме «Красивый, плохой, злой» (2019).

Тед Банди — американский серийный убийца, признавшийся в 36 убийствах в 1970-х годах.

В сериале «Чикатило» (2021-2022).

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, чьими жертвами в 1980-х годах стали более 50 человек.

В фильме «Ледяной» (2012).

Ричард Куклински — американский наёмный убийца, совершивший пять доказанных преступлений. Сам он говорил, что убил более ста человек, в том числе боссов мафии.

В фильме «Мёрзлая земля» (2011).

Роберт Хансен — американский серийный убийца, известный как «мясник-пекарь», чьими жертвами с 1971 по 1983 года стали 17 женщин.

В мини-сериале «Дес» (2020).

Деннис Нильсен — британский серийный убийца, совершивший 15 убийств и 7 покушений с 1978 по 1983 год.

В фильме «Бостонский душитель» (1968).

Альберт де Сальво — тот самый «бостонский душитель», обвинённый в 13 убийствах, которые он совершил в первой половине 1960-х годов. Существуют сомнения в том, что все преступления «душителя» были совершены именно де Сальво.

Кстати, узнали ли вы этом суровом мужчине слева Джозефину из «В джазе только девушки»?

В фильме «Монстр» (2003).

Эйлин Уорнос — американская серийная убийца, чьими жертвами стали семь мужчин.

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Метки: актер   кино   роль   серийный убийца   съемка   фильм   
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Отвратительный Мужик Час назад
Шарлиз Терон мега актриса.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2310 постов (2213 в горячем)

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