18 советских актеров и актрис, которые сыграли персонажей гораздо младше или старше себя

Далеко не всегда актеры играют персонажей, подходящих им по возрасту, и зачастую роли 20-летних персонажей могут отыгрывать 40-летние актеры. Такое практиковалось раньше и практикуется до сих пор.
Ирина Муравьева
В случае с Ириной Муравьевой мне хотелось бы отметить сразу два фильма - "Москва слезам не верит" и "Карнавал".
В фильме "Москва слезам не верит" ее героине изначально было около 20 лет, тогда как во второй части ей было уже 40. Самой же актрисе на момент съемок было 30 лет. То есть где-то по серединке.
В фильме "Карнавал" Нина (героиня Ирины Муравьевой) только окончила школу. Значит ей должно быть в районе 17-18 лет. Самой же актрисе на тот момент уже было около 32 лет.
Вера Алентова
Ну и раз уж мы заговорили про фильм "Москва слезам не верит", то нельзя не вспомнить и про актрису Веру Алентову, сыгравшую роль Кати. В первой части фильма Кате было где-то около 20 лет, тогда как во второй части Кате было уже под 40 лет.
Самой же Вере Алентовой на момент съемок было 37 лет. То есть по сути во второй части фильма она сыграла героиню, подходящую ей по возрасту.
Георгий Вицин
Что касается Георгия Вицина, то здесь мне бы хотелось также отметить два его фильма, а именно "Запасной игрок" и "Женитьба Бальзаминова".
В фильме "Запасной игрок" футболисту Васе Веснушкину 18 лет, тогда как самому Вицину было уже 37 лет.
Ну а в фильме "Женитьба Бальзаминова" самому Вицину было уже около 47 лет, тогда как его герою Мише Бальзаминову было всего 20 лет. И кстати, мать Бальзаминова сыграла актриса Людмила Шагалова, которая спустя 11 лет сыграла жену отца невесты в исполнении все того же Георгия Вицина.
Ну а из-за того, что Вицина пришлось сильно гримировать, дабы сделать его моложе, актер шутил, что фильм стоило назвать "Женитьба забальзамированного".
Но в принципе, нельзя не отметить, что Вицин выглядел довольно молодо не только благодаря гриму, но и благодаря тому, что он вел здоровый образ жизни, занимался спортом, не курил и вообще не употреблял спиртного.
В фильме "Любовь и голуби" Наталья Тенякова сыграла роль бабы Шуры. И если сама баба Шура была уже явно пенсионерка, то Тенякова была еще очень молодой женщиной, ведь на момент съемок ей было всего около 40 лет. Она была даже младше Нины Дорошиной, сыгравшей Надежду.
Кстати, сам Сергей Юрский, сыгравший пенсионера дядю Митю, также был довольно молод для этой роли. На момент съемок ему было всего 48 лет.
Надежда Румянцева
Надежду Румянцеву также хотелось бы отменить сразу в двух картинах - "Девчата" и "Королева Бензоколонки".
В фильме "Девчата" ее героине (Тосе Кислициной) было всего 18 лет, тогда как самой Надежде Румянцевой было уже 30 лет. И, кстати, они ровесники с Николаем Рыбниковым, сыгравшем Илью.
А вот по сюжету фильма "Королева бензоколонки" Людмиле Добрыйвечер было всего 17 лет, тогда как самой актрисе было уже 32 года. Вообще, изначально героиню должна была играть другая более молодая актриса, но ее забраковали.
Точный возраст Остапа Бендера неизвестен. По книге он говорил, что ему 27 лет в 1927 году и 33 года в 1930 году. Но как бы то ни было, актеру Арчилу Гомиашвили, сыгравшего Бендера в фильме "12 стульев" режиссера Леондида Гайдая, было аж 47 лет.
Михаил Боярский
Изначально, Михаил Боярский должен был сыграть Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", но когда режиссер увидел его в деле, то он твердо решил, что почти 30-летний Боярский просто идеально подойдет на роль 18-летнего Д'Артаньяна.
Янина Жеймо
Естественно, я не мог не вспомнить про фильм-сказку "Золушка" (1947), где роль самой Золушки сыграла Янина Жеймо. Самой Золушке по фильму было где-то около 18 лет, тогда как актрисе было уже аж 37 лет.
Маргарита Терехова
Помимо Михаила Боярского, в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" сыграло немало актеров, которые были намного старше своих персонажей. Взять хотя бы Маргариту Терехову, сыгравшую Миледи. Если самому персонажу по фильму было 23 года, то самой актрисе на момент съемок было уже 36 лет.
Хотя, вообще, в романе "Три мушкетера" почти все герои гораздо моложе, чем актеры, которые их сыграли. Тревилю по роману всего 27 лет, Атосу 26 лет, Анне Австрийской 26 лет и т.д.
Виктор Авилов
Ну и еще немного о "Трех мушкетерах", а точнее о продолжении под названием "Мушкетеры: 20 лет спустя". По роману Мордаунту (сыну Миледи) было примерно 20-22 года, тогда как актеру Виктору Авилову, который сыграл данного персонажа, было уже около 40 лет.
Сергей Бондарчук
Роль Пьера Безухова в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир" (экранизация романа Л.Н. Толстого) сыграл сам Сергей Бондарчук, которому на момент съемок фильма было 42-47 лет (сам фильм снимали около 6 лет). А вот книжному Безухову было всего 20 лет на момент начала романа и 27 лет в финале.
Татьяна Аксюта
Естественно, я не мог забыть и про фильм "Вам и не снилось", рассказывающий про любовь двух школьников - Кати и Романа. И если Никита Михайловский, которому на момент съемок фильма было 16 лет, подходил по возрасту своему персонажу, тот Татьяне Аксюте, сыгравшей роль 15-летней Кати, было уже 23 года. Но благодаря ее миниатюрности, она смогла с легкостью перевоплотиться в школьницу.
К слову, Евгению Герасимову, который сыграл роль отчима Кати, было всего 29 лет, тогда как ему досталась роль персонажа, которому где-то в районе 35-37 лет.
Галина Польских
В фильме "По семейным обстоятельствам" возраст героини Галины Польских не указывается. Но можно предположить, что ее героине примерно 45 лет, тогда как самой актрисе было всего 38 лет.
Примечательно, что ее зятя сыграл 32-летний актер Евгений Стеблов, с которым Галина Польских играла в фильме "Я шагаю по Москве". Причем, в фильме "Я шагаю по Москве" Польских и Стеблов сыграли ровесников.
Любовь Орлова
Ну а здесь мы видим наверное самый большой разрыв между актрисой и ее героиней. На момент съемок фильма "Скворец и Лира" актрисе Любови Орловой было около 70 лет, хотя по фильму ее героине Людмиле "Лире" Грековой всего 30 лет.
Как на роль 30-летней женщины взяли пусть и хорошую, но 70-летнюю актрису? Причина кроется на поверхности. На тот момент Любовь Орлова была женой режиссера фильма Григория Александрова. К сожалению, это был последний фильм с участием актрисы.
"Семь стариков и одна девушка"
А в данном случае я решил объединить сразу троих актеров из фильма "7 стариков и одна девушка". И нет, речь идет не о Валентине Смирнитском, который сыграл седьмого "старика", так как в фильме он был стариком не по возрасту.
А вот трое и шести остальных стариков, а точнее актеры, которые их сыграли, стариками точно не были. Так, например, Алексею Смирнову было 48 лет, Борису Новикову - 43 года, а Анатолию Адоскину всего 41 год.
Впервые замужем
В фильме "Впервые замужем" актрисы Евгения Глушенко и Светлана Смирнова сыграли мать-одиночку и ее взрослую дочь, тогда как разница между актрисами составляла всего 4 года (27 лет и 23 года).
Татьяна Божок
В фильме "Гостья из будущего" актриса Татьяна Божок сыграла маму Коли Герасимова. Конечно, возраст мамы Коли в фильме не указывается, но не думаю, что она родила сына в 15 лет, ведь самому Коле по сюжету 12 лет, тогда как Татьяне Божок на момент съемок было 27 лет.
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