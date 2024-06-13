18 советских актеров и актрис, которые сыграли персонажей гораздо младше или старше себя

Ирина Муравьева

В случае с Ириной Муравьевой мне хотелось бы отметить сразу два фильма - "Москва слезам не верит" и "Карнавал".

В фильме "Москва слезам не верит" ее героине изначально было около 20 лет, тогда как во второй части ей было уже 40. Самой же актрисе на момент съемок было 30 лет. То есть где-то по серединке.