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7 актёров, которые отказались от роли, так как ничего не поняли

7 актёров, которые отказались от роли, так как ничего не поняли

Автор:
02 июля 2024 08:39
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   отказались от роли   роль   съемка   фильм   
1328
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Вот несколько известных случаев, когда звёзды кино уворачивались от впоследствии успешных фильмов, потому что не поняли, в чём прикол.

Одной из самых занимательных причин, по которой большие актёры и актрисы отказывались от хитовых фильмов, является простое человеческое «я ничего не понял, когда прочитал сценарий». И их можно понять, ведь это мы, люди посмотревшие фильм, видели происходящее на экране уже в качестве финального продукта, а вот врубились бы мы в «Звёздные войны» или «Матрицу», когда они были кипой листов А4, большой вопрос.

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Классическая история по этой теме. Уилл Смит умудрился выбрать фильм «Дикий дикий запад» вместо того, чтобы сняться в «Матрице». Вачовски пытались заманить актёра в проект, сделав ставку на устном объяснении технологии замедления времени, но Смит не впечатлился. Позже он честно признавался, что на тот момент своей карьеры «ещё не был умным актёром», и понимает, что явно профукал один из важнейших проектов своей жизни.

Во второй половине 1970-х уже большая звезда кино получила предложение сыграть некоего Хана Соло в некоей космической саге. Аль Пачино честно признался:

Они предложили мне много денег. Я прочитал это. Я ничего не понял. Поэтому я сказал, что не могу в этом участвовать.

Актрисе дали ещё сырую версию сценария, но она в целом не совсем поняла всей прелести того, что ей нужно будет просто рулить автобусом.

Признаюсь, я просто не понимаю, когда читаю экшн-сцены вроде «Автобус летит со скоростью 100 миль в час по эстакаде»… В одной из версий сценария, которую мне прислали, автобус так и не выехал со стадиона «Доджерс», а просто продолжал ездить по парковке!

Легендарный британский актёр отклонил предложение Питера Джексона сыграть Гэндальфа, так как не читал книги Толкиена и просто ничего не понял, ознакомившись со сценарием. Коннери был претендентом №1 на эту роль, и отказ был искренним решением актёра, так как деньги ему предлагали немалые + процент от кассовых сборов, которые, как мы теперь знаем, оказались огромными.

Если в предыдущих пунктах, представить альтернативный расклад непросто, то Китона в «Дне Сурка» увидеть гораздо проще. Но он отклонил предложение, запутавшись в том, что происходит в сюжете. После актёр говорил:

Этот парень похож на того ироничного, саркастичного, болтливого молодого человека, которого я уже играл, в итоге это могло получиться просто великолепно. Но вы не сможете сыграть такое лучше, чем это сделал Билл Мюррей.

Эдди Мёрфи был одним из претендентов на главную роль, но посчитал идею провальной, так как не понимал этих трюков с перемешиванием анимации и реальных актёров. Позже он признал ошибочность своего скепсиса, так как технически фильм получился абсолютно прорывным.

Неординарному британцу точно могла бы пойти эта роль, но в тот момент даже не он не был готов к тому, что задумал Тим Бёртон.

Я не стал встречаться с Тимом Бёртоном, потому что не понял сценарий. Я прочитал его и подумал: «Вот замок на холме, у этого парня ножницы, вот леди из Avon… Я не понимаю».

Как рассказал актёр, спустя пару лет после выхода фильма он всё же посмотрел его и всё прекрасно понял.

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Метки: актер   кино   отказались от роли   роль   съемка   фильм   
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6  комментариев
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40k
Александр 59 минут назад
Ну эдвард руки-ножницы это роль чисто под Деппа, Депп шикарно играет фриков, просто шикарно.
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609
Шэльмавье фон Шольценко 39 секунд назад
Я до сих пор не понял Звездные войны. Уйобищные графика и сюжет. С Аль Пачино полностью согласен.
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7k
Ronin Минуту назад
Если бы в «Кто подставил кролика Роджера» сыграл бы Эдди Мёрфи это был бы лютый мискаст.
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526
Самуил Маршак 13 минут назад
Как же хорошо, что Майкл Китон не понял «День Сурка”!
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40k
Андрей Иванов Час назад
Ну и отлично. Актёры хорошие, но в данные роли им не подходят. Но разве что Китон бы смотрелся, но Мюррей всё равно лучше для этой роли. Ну и вместо Баллок можно было бы посадить любую симпатичную бабу, там роль на любого налезет
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3059 постов (2972 в горячем)

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