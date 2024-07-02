7 актёров, которые отказались от роли, так как ничего не поняли

Неординарному британцу точно могла бы пойти эта роль, но в тот момент даже не он не был готов к тому, что задумал Тим Бёртон.

Я не стал встречаться с Тимом Бёртоном, потому что не понял сценарий. Я прочитал его и подумал: «Вот замок на холме, у этого парня ножницы, вот леди из Avon… Я не понимаю».

Как рассказал актёр, спустя пару лет после выхода фильма он всё же посмотрел его и всё прекрасно понял.