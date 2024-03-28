20 любопытных фактов, собранных из разных сфер жизни

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Мир полон информации — а особенно в наш продвинутый век. И что-то новое и удивительное можно узнавать хоть каждый день, если задаться такой целью. Взглянем на подборку любопытных фактов, которые немного расширяют знания о мире.
1. Плутон не является планетой. Его лишили статуса планеты ещё в 2006 году - он не попадал под научное определение планеты
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3. Теоретически наша желудочная кислота может растворить любой металл. Правда, для этого ей понадобится много времени
4. Бивень нарвалов (морских единорогов) может достигать 3 метров в длину, а весить 10 килограммов
5. Баскетбол зародился очень давно: в похожу игру играли еще древние майя. Две команды пытались забросить каучуковый мяч весом 4 кг в каменное кольцо, высеченное на стене
6. Каждый год более 300 тысяч человек в мире лишаются слуха из-за неправильного использования ватных палочек
8. Наши глаза видят всё перевёрнуто: на сетчатку глаза изображение также попадает в перевернутом виде. А уж потом мозг обрабатывает картинку, и ставит всё на место
12. Практически невероятно, что очерёдность карт в 52-карточной колоде хоть когда-нибудь повторится при перемешивании, если результат перемешивания случайный
14. Каждый год Луна отдаляется от Земли на 3,8 см. 4,5 миллиарда лет назад, когда Луна только образовалась, её орбита располагалась на расстоянии около 22 500 км от Земли. Сейчас это примерно 384 400 км
16. Абсолютно все небоскребы при сильном ветре чуть заметно раскачиваются. И чем выше здание, тем сильнее
17. Деревья общаются друг с другом с помощью грибов. Лесная почва пронизана нитями грибниц-мицелиев, которые вступают в "дружбу" с деревьями. Благодаря сожительству с деревом гриб получает нужную органику
18. Каждый человек, которого вы видели во сне - это человек, которого вы видели в реальной жизни. Наш мозг не может придумывать лица
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не только ДНК, но и умственное развитие
Вероятность того, что обезьяна случайным образом напечатает такую сложную работу, как драма Шекспира «Гамлет», настолько мала, что это вряд ли произошло бы в течение срока, прошедшего с момента зарождения Вселенной. Однако в течение неограниченно длинного промежутка времени это событие непременно произойдёт (при условии, что обезьяна не умрёт от старости или голода, бумага и чернила не закончатся, а пишущая машинка не сломается).
А вот нихрена.
Горячая вода плавит жир. И руки покрытые жиром отмывает даже без мыла.
Пусть автор руки в масле попробует отмыть ледяной водой, а мы тут посмеёмся...
18. Наш мозг не может придумывать лица.
Ага, это ты иконописцам скажи или Пабло нашему Пикассо...
Моешь холодной водой и говоришь "получи, Путин"
А-ля фоторобот.
7. Жирафы - единственные животные, которые не умеют зевать
Вик :"Зевота это рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта".
К "животным" относятся в том числе губки, комары.
Хочу посмотреть на зевающего комара.
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Если вероятность очень мала, это не значит, что ее нет. Назовите значение, о каких порядках идёт речь, пока это очень субьективно.
Пусть автор попробует пнуть 4кг, например песка. Когда из больницы вернётся, тогда поговорим.
PS возможно 4 фунта плюс чудеса перевода.