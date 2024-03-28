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20 любопытных фактов, собранных из разных сфер жизни

20 любопытных фактов, собранных из разных сфер жизни

Автор:
28 марта 2024 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   любопытно   подборка   полезное   разные факты   факты   фото   
2923
21

Мир полон информации — а особенно в наш продвинутый век. И что-то новое и удивительное можно узнавать хоть каждый день, если задаться такой целью. Взглянем на подборку любопытных фактов, которые немного расширяют знания о мире.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   любопытно   подборка   полезное   разные факты   факты   фото   
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21  комментарий
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8k
Puans-on Час назад
Комментарий к фото
Обнадёживает, что я не такой урод. :)
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15k
Роман 13 минут назад
> Многие ныне живущие люди имеют ДНК неандертальцев

Не только ДНК, но и умственное развитие
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60k
turyst 22 минуты назад
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15k
котегRUS Полчаса назад
Теорема о бесконечных обезьянах утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст.

Вероятность того, что обезьяна случайным образом напечатает такую сложную работу, как драма Шекспира «Гамлет», настолько мала, что это вряд ли произошло бы в течение срока, прошедшего с момента зарождения Вселенной. Однако в течение неограниченно длинного промежутка времени это событие непременно произойдёт (при условии, что обезьяна не умрёт от старости или голода, бумага и чернила не закончатся, а пишущая машинка не сломается).
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479
boliwar Полчаса назад
Комментарий к фото
Квиддич тоже баскетбол? :))
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6k
heta Полчаса назад
Очередной инфо-мусор. Проходим мимо.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−6
10k
vasilykopkov 42 минуты назад
11. Холодная вода так же эффективна для мытья рук, как и теплая.
А вот нихрена.
Горячая вода плавит жир. И руки покрытые жиром отмывает даже без мыла.
Пусть автор руки в масле попробует отмыть ледяной водой, а мы тут посмеёмся...

18. Наш мозг не может придумывать лица.
Ага, это ты иконописцам скажи или Пабло нашему Пикассо...
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49k
consul1970 48 минут назад
Редкостный бред
7. Жирафы - единственные животные, которые не умеют зевать
Вик :"Зевота это рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта".
К "животным" относятся в том числе губки, комары.
Хочу посмотреть на зевающего комара.
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8k
perekrestok Час назад
Один раз был на последнем этаже небоскреба примерно 500 метров высотой. Поскольку у меня вестибулярный аппарат не очень и вообще боюсь высоты то мог только сидеть и то постоянно подташнивало. Как потом сказал один строитель раскачиваться может до полутора метров. Больше не экспериментирую.
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16k
ron 2 часа назад
12. Практически невероятно, что очерёдность карт в 52-карточной колоде хоть когда-нибудь повторится при перемешивании, если результат перемешивания случайный
===
Если вероятность очень мала, это не значит, что ее нет. Назовите значение, о каких порядках идёт речь, пока это очень субьективно.
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59k
zloykoyot 2 часа назад
"Баскетбол зародился очень давно: в похожу игру играли еще древние майя. Две команды пытались забросить каучуковый мяч весом 4 кг в каменное кольцо, высеченное на стене" Похожую чем? Наличием кольца и мяча? Всё остальное конкретно так отличается.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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