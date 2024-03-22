Учёные нашли ключ в борьбе с болезнью Лайма в человеческом поте

Теперь учёные изучают возможность использования этого белка — например, для создания кремов для кожи, чтобы помочь предотвратить болезнь и лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам.

"У нас есть действенные антибиотики, которые работают в 90% случаев, но за 40 лет, что мы знаем о болезни Лайма, мы не сдвинулись с места. 10% людей не выздоравливают после приема антибиотиков, и для них нет эффективного лечения," - говорит Михал Каспи Таль, главный научный сотрудник факультета биологической инженерии Массачусетского технологического института.