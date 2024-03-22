Учёные нашли ключ в борьбе с болезнью Лайма в человеческом поте

Учёные заявили, что появилась новая надежда в борьбе с болезнью Лайма — инфекцией, вызываемой клещами Borrelia burgdorferi. Она опасна тем, что часто даёт хронические формы. Удивительно, но секрет борьбы с инфекцией кроется в человеческом поте.
Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Хельсинки исследовали способы профилактики болезни Лайма, и нашли ключ в человеческом поте. Они установили, что пот содержит секретоглобин (белок) под названием SCGB1D2, который подавляет рост бактерии, вызывающей болезнь. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, одна треть населения — носители генетического варианта этого белка.
В ходе исследования учёные проанализировали ДНК и истории болезни 7000 людей, которым диагностировали болезнь Лайма. Они подвергли нормальные и мутировавшие версии SCGB1D2 воздействию Borrelia burgdorferi — бактерии, вызывающей болезнь Лайма, — и ввели лабораторным мышам. Команда обнаружила, что нормальная версия белка "значительно" подавляла рост бактерий. Для достижения того же эффекта нужно было в два раза больше мутировавшего белка. Мыши, которым вводили бактерии, подвергшиеся воздействию мутировавшего SCGB1D2, заражались болезнью Лайма. А при использовании нормальной версии белка они даже не заболевали.
Теперь учёные изучают возможность использования этого белка — например, для создания кремов для кожи, чтобы помочь предотвратить болезнь и лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам.
"У нас есть действенные антибиотики, которые работают в 90% случаев, но за 40 лет, что мы знаем о болезни Лайма, мы не сдвинулись с места. 10% людей не выздоравливают после приема антибиотиков, и для них нет эффективного лечения," - говорит Михал Каспи Таль, главный научный сотрудник факультета биологической инженерии Массачусетского технологического института.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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