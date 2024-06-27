Когда учёные обнаружили остатки дрожжей в древних глиняных черепках после археологических раскопок в Израиле, казалось, что оставалось только одно логичное решение: сварить немного выдержанного пива и медовухи. Так, образцы дрожжей нашли в почти двух дюжинах керамических кувшинов, датируемых 3000 годом до нашей эры. От раскопок в Тель-Авиве и дворца персидской эпохи в Иерусалиме до 5000-летней египетской пивоварни недалеко от сектора Газа — кусочки дрожжей были разбросаны по всей стране.

По данным западных журналистов в 2019 году, археологи и микробиологи из Управления древностей Израиля и четырех израильских университетов изначально объединились для изучения колоний дрожжей. Но затем эта же команда с гордостью объявила, что они успешно «воскресили» колонии и древний напиток.