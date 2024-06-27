Как ученые из Израиля воссоздали пиво из Библии! Они использовали дрожжи 5000-летней давности

Стремясь расширить область экспериментальной археологии, израильские исследователи стремились сварить напиток предков, чтобы лучше понять прошлое человечества. Вот что вышло из этого эксперимента!
Когда учёные обнаружили остатки дрожжей в древних глиняных черепках после археологических раскопок в Израиле, казалось, что оставалось только одно логичное решение: сварить немного выдержанного пива и медовухи. Так, образцы дрожжей нашли в почти двух дюжинах керамических кувшинов, датируемых 3000 годом до нашей эры. От раскопок в Тель-Авиве и дворца персидской эпохи в Иерусалиме до 5000-летней египетской пивоварни недалеко от сектора Газа — кусочки дрожжей были разбросаны по всей стране.
По данным западных журналистов в 2019 году, археологи и микробиологи из Управления древностей Израиля и четырех израильских университетов изначально объединились для изучения колоний дрожжей. Но затем эта же команда с гордостью объявила, что они успешно «воскресили» колонии и древний напиток.
Древний рецепт напитка: пиво из Библии
Зарождающаяся область экспериментальной археологии направлена на то, чтобы вернуть к жизни "материальные пережитки прошлого",- все для обогащения науки. Так, ученые задались вопросом: что может быть лучше, чем напиток, что пили наши древние предки?
- «Наше исследование предлагает новые инструменты для изучения древних методов и позволяет нам ощутить ароматы прошлого», — говорит Ронен Хазан из Школы стоматологической медицины Еврейского университета.
- «Величайшим чудом здесь является то, что колонии дрожжей выжили внутри сосуда на протяжении тысячелетий — просто ждали, чтобы их выкопали и взрастили».
- «Эти древние дрожжи позволили нам создать пиво,и мы узнали, каким на вкус был древний филистимский и египетский напиток», — продолжил Хазан.
Чтобы гарантировать, что образцы дрожжей не пропадут впустую после тысячелетнего существования, ученые сотрудничали с профессиональным пивоваром из Иерусалима. Для упрощения задачи исследователи приготовили "довольно простой эль" — с несколькими современными добавками, такими как хмель, которого, как отмечается, не было на древнем Ближнем Востоке.
«Мы пытались воссоздать некоторые старые вкусы, которые люди в нашем районе употребляли сотни и тысячи лет назад»
Древний алкогольный напиток
Шмуэль Наки, пивовар Иерусалимского пивного центра, объяснил, что дрожжи «оказывают очень важное влияние на вкус».
Так какой же на вкус напиток древних ближневосточных людей?
- Наки описал пиво как «пряное, немного фруктовое и с очень сложным вкусом».
- Благодаря успешному возрождению эля, новое партнерство ученых и любознательных крафтовых пивоваров планирует еще больше расширить линейку израильского пива.
- Следующим шагом, по словам экспериментаторов, должно стать использование возрожденных дрожжей и их применение с ранее открытыми древними рецептами пива.
Источник:
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"Благодаря успешному возрождению эля, новое партнерство ученых и любознательных крафтовых пивоваров планирует еще больше расширить линейку израильского пива."
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Вот уж воссоздали так воссоздали.