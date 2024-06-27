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Как ученые из Израиля воссоздали пиво из Библии! Они использовали дрожжи 5000-летней давности

Как ученые из Израиля воссоздали пиво из Библии! Они использовали дрожжи 5000-летней давности

Автор:
27 июня 2024 09:34
Сообщество : Наука
Метки: в мире   дрожжи   новости   пиво из Библии   ученые   фото   
867
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Стремясь расширить область экспериментальной археологии, израильские исследователи стремились сварить напиток предков, чтобы лучше понять прошлое человечества. Вот что вышло из этого эксперимента!

Когда учёные обнаружили остатки дрожжей в древних глиняных черепках после археологических раскопок в Израиле, казалось, что оставалось только одно логичное решение: сварить немного выдержанного пива и медовухи. Так, образцы дрожжей нашли в почти двух дюжинах керамических кувшинов, датируемых 3000 годом до нашей эры. От раскопок в Тель-Авиве и дворца персидской эпохи в Иерусалиме до 5000-летней египетской пивоварни недалеко от сектора Газа — кусочки дрожжей были разбросаны по всей стране.

По данным западных журналистов в 2019 году, археологи и микробиологи из Управления древностей Израиля и четырех израильских университетов изначально объединились для изучения колоний дрожжей. Но затем эта же команда с гордостью объявила, что они успешно «воскресили» колонии и древний напиток.

Древний рецепт напитка: пиво из Библии

Зарождающаяся область экспериментальной археологии направлена на то, чтобы вернуть к жизни "материальные пережитки прошлого",- все для обогащения науки. Так, ученые задались вопросом: что может быть лучше, чем напиток, что пили наши древние предки?

  1. «Наше исследование предлагает новые инструменты для изучения древних методов и позволяет нам ощутить ароматы прошлого», — говорит Ронен Хазан из Школы стоматологической медицины Еврейского университета.
  2. «Величайшим чудом здесь является то, что колонии дрожжей выжили внутри сосуда на протяжении тысячелетий — просто ждали, чтобы их выкопали и взрастили».
  3. «Эти древние дрожжи позволили нам создать пиво,и мы узнали, каким на вкус был древний филистимский и египетский напиток», — продолжил Хазан.

Чтобы гарантировать, что образцы дрожжей не пропадут впустую после тысячелетнего существования, ученые сотрудничали с профессиональным пивоваром из Иерусалима. Для упрощения задачи исследователи приготовили "довольно простой эль" — с несколькими современными добавками, такими как хмель, которого, как отмечается, не было на древнем Ближнем Востоке.

«Мы пытались воссоздать некоторые старые вкусы, которые люди в нашем районе употребляли сотни и тысячи лет назад»

Древний алкогольный напиток

Шмуэль Наки, пивовар Иерусалимского пивного центра, объяснил, что дрожжи «оказывают очень важное влияние на вкус».

Так какой же на вкус напиток древних ближневосточных людей?

  1. Наки описал пиво как «пряное, немного фруктовое и с очень сложным вкусом».
  2. Благодаря успешному возрождению эля, новое партнерство ученых и любознательных крафтовых пивоваров планирует еще больше расширить линейку израильского пива.
  3. Следующим шагом, по словам экспериментаторов, должно стать использование возрожденных дрожжей и их применение с ранее открытыми древними рецептами пива.

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Метки: в мире   дрожжи   новости   пиво из Библии   ученые   фото   
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Mauritanien 44 минуты назад
Первым главам Библии около 3500 лет, дрожжам 5000 лет. Какое отношение эти дрожжи имеют к библейскому пиву? Еще и хмель добавили. В итоге имеем:
"Благодаря успешному возрождению эля, новое партнерство ученых и любознательных крафтовых пивоваров планирует еще больше расширить линейку израильского пива."
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Лютый вам Бетховен 12 минут назад
Для упрощения задачи исследователи приготовили "довольно простой эль" с несколькими современными добавками, такими как хмель, которого, как отмечается, не было на древнем Ближнем Востоке.
====================================
Вот уж воссоздали так воссоздали.
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Мурчелло Полчаса назад
Пусть сами хлебают свои помои.
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Prostoilogin
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