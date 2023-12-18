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Учёные выяснили, что печатные тексты лучше цифровых

Учёные выяснили, что печатные тексты лучше цифровых

Автор:
18 декабря 2023 21:38
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   исследования   книги   полезное   ученые   факты   чтение   
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Исследование показало, что при чтении печатных текстов уровень восприятия информации и понимания в 6-8 раз больше, чем при чтении цифровых материалов. Такой вывод сделали учёные из Университета Валенсии, Испания.

Специалисты из Университета Валенсии, Испания, решили узнать, как отличается уровень восприятия информации и понимания при чтении бумажных и электронных текстов. Оказывается, очень отличается — тексты в печатном формате мы понимаем лучше, чем цифровые. Учёные проанализировали более 20 исследований по восприятию текстов с 2000 по 2022 год, в которых приняли участие около 470 000 человек. Участники читали тексты разного формата: цифрового и печатного. Результаты показали, что чтение печатных материалов в течение длительного периода времени может повысить уровень восприятия и понимания в 6-8 раз по сравнению с чтением цифровых текстов.

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Чаще всего мы читаем цифровые тексты бегло (например, посты в соцсетях), поэтому информация усваивается не полностью. Кроме того, цифровые тексты зачастую поверхностны:


"Лингвистическое качество цифровых текстов, как правило, ниже, чем качество печатных текстов. Тексты в соцсетях, например, могут быть разговорными и не содержать сложного синтаксиса и аргументации. Они более поверхностны, и чаще всего их читают бегло. В результате, читатель не полностью погружается в повествование или не улавливает сложные взаимосвязи в информационном тексте," - сказал Ладислао Сальмерон, профессор Университета Валенсии и соавтор исследования.

В одном исследовании принимали участие школьники из начальных и средних классов. Специалисты выяснили, что ученики начальной школы меньше понимают прочитанное с цифровых устройств по сравнению с учениками средней школы. Это может быть связано с тем, что дети младшего возраста хуже справляются с отвлекающими факторами — например, всплывающими уведомлениями на устройстве. Авторы также заявили, что дети, часто читающие в цифровом формате, могут усвоить меньше академической лексики на важных этапах обучения.

При этом, по словам Ладислао Сальмерона, не важно, какой текст вы читаете — пост в соцсетях или статью в Википедии, — уровень восприятия будет существенно ниже, чем при чтении печатного материала. Вместе с тем, учёные не выступают против цифровых текстов:


"Как мы выяснили, привычка читать цифровые тексты просто не приносит такой же пользы, как чтение печатных. Мы рекомендуем школам и школьным руководителям делать больший акцент на чтении печатных изданий, особенно для юных учеников," - говорит Лидия Альтамура, аспирант и соавтор исследования.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   исследования   книги   полезное   ученые   факты   чтение   
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16  комментариев
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1k
VoltAmper Час назад
С телефона текст вообще не воспринимаю. Не вижу ничего, шрифт крупный, абзац в поле зрения не попадает, с компа на мониторе вроде ничего, но глаза устают быстро. Действительно печатный текст на листе читается легче и воспринимается лучше.
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20k
Luc72 2 минуты назад
Мне была удобнее книга с электронными чернилами, без очков читать.
Чуть отодвинул, крупнее сделал и читаешь без проблем.
Возрастная пресбиопия (естественный НЕОТВРАТИМЫЙ процесс после 45), хрусталик теряет гибкость все более и более, сначала не видишь совсем вблизи, хотя я еще в 40 мог читать даже инструкции к лекарствам микроскопическим текстом
. Сейчас уже более 45 см надо отодвигать для чтения без очков, а крупного текста помещается совсем мало, нахрен неудобно читать. Так что перешел обратно на бумагу и очки.
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4k
Anners 14 минут назад
Какая-то х..та ни о чём. Все термины искажены и перепутаны.
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6k
Владимир 15 минут назад
Странно как сравнивать текст из соцсетей с проверенным издателем, редактором и корректором печатным текстом.
Вот если бы один тот же текст в цифровом и печатном виде сравнили, тогда можно было бы сравнивать. А так получается банальная манипуляция.
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16k
Дядюшка Ау 19 минут назад
На ту сумму, что требуется мне на приобретение читаемых книг в месяц, я могу купить пару электронных книг. Ибо дороже их только яйца.
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36k
Андрей Иванов 20 минут назад
В стандартный экран влезает 2-3 абзаца. В книге взгляд захватывает сразу две страницы. Разница для опытного читателя очень существенная. Есть читалки с большими экранами, на одну страницу примерно, но они пользуются слабой популярностью из-за цены и слабой мобильности ("стандартную" можно положить в карман, а большую только в сумку, причём с предосторожностями, поскольку хрупкая). Длительное чтение с мониторов и ноутбуков неудобно чисто физически.
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12k
Света 21 минуту назад
Что за бредятина тут написана???? Что за тупое "исследование"??? Не важно откуда ты читаешь, а важно ЧТО ты читаешь и для чего. Если человек скачал себе учебник и читает его с телефона для обучения, а не для х..ни разной, то он его воспримет не хуже чем если бы сидел в библиотеке и читал его же там. Как можно оценивать-сравнивать несерьёзные посты в соцсетях, комментарии общение-переписки и чтение серьёзной литературы???
Конечно книга воспримется серьёзнее, ведь там нет рекламы, соцсети и кучи не всегда адекватных комментариев. Конечно маленький ребёнок, зная, что в долю секунды может свернуть текст и открыть игрушку, мультик и прочее отвлекающее, не будет так сосредоточен, если бы читал книгу. ТЕКСТЫ ТУТ ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ! Дайте ребёнку читалку с одними нужными учебниками и он так же как и бумажные учебники будет всё воспринимать и усваивать. Вот же дебилы-исследователи. Ещё небось и денег за свои "исследования" получили.
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4k
Харон Полчаса назад
Что?
Книгоиздатели заказали исследование?
Чтобы не обанкротиться?
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39k
Седой 46 минут назад
Я в отпуск только электронную книгу беру, и весит не много и книг много с собой
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67k
doker Час назад
Я это знал лет 15 назад, когда распечатывал инструкции на бумагу.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Я вот электронные книги неперевариваю. Не могу читать и всё тут. И дело не только в том, что запаха нет, тактильные ощущения а просто глаза устают моментально.
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211
ruslan d Pinhead 2 часа назад
А я тут понял , что разучился читать бумажные книги ...
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211
ruslan d Света 8 минут назад
да , есть такое )))
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