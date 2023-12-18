Учёные выяснили, что печатные тексты лучше цифровых

Исследование показало, что при чтении печатных текстов уровень восприятия информации и понимания в 6-8 раз больше, чем при чтении цифровых материалов. Такой вывод сделали учёные из Университета Валенсии, Испания.
Специалисты из Университета Валенсии, Испания, решили узнать, как отличается уровень восприятия информации и понимания при чтении бумажных и электронных текстов. Оказывается, очень отличается — тексты в печатном формате мы понимаем лучше, чем цифровые. Учёные проанализировали более 20 исследований по восприятию текстов с 2000 по 2022 год, в которых приняли участие около 470 000 человек. Участники читали тексты разного формата: цифрового и печатного. Результаты показали, что чтение печатных материалов в течение длительного периода времени может повысить уровень восприятия и понимания в 6-8 раз по сравнению с чтением цифровых текстов.
Чаще всего мы читаем цифровые тексты бегло (например, посты в соцсетях), поэтому информация усваивается не полностью. Кроме того, цифровые тексты зачастую поверхностны:
"Лингвистическое качество цифровых текстов, как правило, ниже, чем качество печатных текстов. Тексты в соцсетях, например, могут быть разговорными и не содержать сложного синтаксиса и аргументации. Они более поверхностны, и чаще всего их читают бегло. В результате, читатель не полностью погружается в повествование или не улавливает сложные взаимосвязи в информационном тексте," - сказал Ладислао Сальмерон, профессор Университета Валенсии и соавтор исследования.
В одном исследовании принимали участие школьники из начальных и средних классов. Специалисты выяснили, что ученики начальной школы меньше понимают прочитанное с цифровых устройств по сравнению с учениками средней школы. Это может быть связано с тем, что дети младшего возраста хуже справляются с отвлекающими факторами — например, всплывающими уведомлениями на устройстве. Авторы также заявили, что дети, часто читающие в цифровом формате, могут усвоить меньше академической лексики на важных этапах обучения.
При этом, по словам Ладислао Сальмерона, не важно, какой текст вы читаете — пост в соцсетях или статью в Википедии, — уровень восприятия будет существенно ниже, чем при чтении печатного материала. Вместе с тем, учёные не выступают против цифровых текстов:
"Как мы выяснили, привычка читать цифровые тексты просто не приносит такой же пользы, как чтение печатных. Мы рекомендуем школам и школьным руководителям делать больший акцент на чтении печатных изданий, особенно для юных учеников," - говорит Лидия Альтамура, аспирант и соавтор исследования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Возрастная пресбиопия (естественный НЕОТВРАТИМЫЙ процесс после 45), хрусталик теряет гибкость все более и более, сначала не видишь совсем вблизи, хотя я еще в 40 мог читать даже инструкции к лекарствам микроскопическим текстом . Сейчас уже более 45 см надо отодвигать для чтения без очков, а крупного текста помещается совсем мало, нахрен неудобно читать. Так что перешел обратно на бумагу и очки.
Вот если бы один тот же текст в цифровом и печатном виде сравнили, тогда можно было бы сравнивать. А так получается банальная манипуляция.
Книгоиздатели заказали исследование?
Чтобы не обанкротиться?