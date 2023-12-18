Учёные выяснили, что печатные тексты лучше цифровых

Специалисты из Университета Валенсии, Испания, решили узнать, как отличается уровень восприятия информации и понимания при чтении бумажных и электронных текстов. Оказывается, очень отличается — тексты в печатном формате мы понимаем лучше, чем цифровые. Учёные проанализировали более 20 исследований по восприятию текстов с 2000 по 2022 год, в которых приняли участие около 470 000 человек. Участники читали тексты разного формата: цифрового и печатного. Результаты показали, что чтение печатных материалов в течение длительного периода времени может повысить уровень восприятия и понимания в 6-8 раз по сравнению с чтением цифровых текстов.