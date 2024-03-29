30 удивительных фактов о человеческом теле

Наше тело — удивительный механизм, который можно изучать бесконечно. Даже какая-то маленькая деталь в нём может играть важную роль в большой системе. Наше тело всегда заботится о нас: начиная с того, что наша печень может регенерировать сама себя, и заканчивая тем, что мы по инерции моргаем около 14 000 раз в сутки, просто потому что слизистой оболочке нужно увлажнение. Узнаем ещё несколько интересных фактов!