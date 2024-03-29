30 удивительных фактов о человеческом теле

Наше тело — удивительный механизм, который можно изучать бесконечно. Даже какая-то маленькая деталь в нём может играть важную роль в большой системе. Наше тело всегда заботится о нас: начиная с того, что наша печень может регенерировать сама себя, и заканчивая тем, что мы по инерции моргаем около 14 000 раз в сутки, просто потому что слизистой оболочке нужно увлажнение. Узнаем ещё несколько интересных фактов!
1. Нейронов в нашем мозге больше, чем звёзд на небе. В мозге среднестатистического человека их около 100 миллиардов
2. 95% гормона счастья образуется в клетках кишечника. Он также ответственен за 80% нашего иммунитета
3. Если человек страдает психическим заболеванием, таким как тревога и депрессия, в его мозге будто существует целая вселенная. Количество мыслей, боли, чувств, ощущений, фантазий и представлений обо всем на свете - просто кажется бесконечным
4. Во время лазерного удаления тату чернила выводятся из организма. Разрушенные частички чернил выводятся естественным путем специальными клетками – макрофагами
Макрофаги выводятся в лимфатическую систему, потом попадают в кровь, в печень, где они разрушаются и выводятся через почки. Вот такой сложный процесс.
5. Наш язык обладает невероятными тактильными возможностями. Если мы посмотрим на любой предмет, то сможем живо представить, каково будет лизнуть его
6. Печень может регенерировать сама себя. Она обладает уникальным свойством восстанавливаться до своего первоначального объёма, даже если разрушено более 70% печеночной ткани
8. Одна из самых странных болезней головного мозга - Capgras-синдром. В этом случае мозг заставляет людей верить, что их близких заменили двойниками
9. Иногда на то, чтобы еда полностью прошла через кишечник в толстую кишку, может уйти до 5 дней
10. Загар – это всего лишь защитная реакция организма на солнечное излучение. Так организм пытается нас обезопасить
11. Эффект плацебо - одна из самых больших сверхспособностей человеческого организма. Она показывает, насколько он силён и слаб одновременно, и как легко обмануть наш мозг
12. Кончик языка — самая чувствительная часть нашего тела. Именно с помощью кончика языка мы можем определить, съедобная вещь или нет, вкусная или не очень
13. Всё наше тело покрыто невидимыми линиями — они есть у каждого с рождения. Их называют "Линии Блашко"
Эти линии отображают движения клеток с момента развития организма. Как правило, их не видно, но они проявляются лишь при определённых эндокринологических болезнях.
14. В очень тяжелых случаях эндометриоза (заболевание женской половой системы) ткань внутренней оболочки матки может прорастать в органы малого таза: яичники, маточные трубы, кишечник, мочевой пузырь
15. Тело взрослого человека состоит примерно из 100 триллионов клеток. Больше всего клеток находится в мозге: там их около 14 миллиардов
16. Волосы и ногти не растут после смерти. Они могут выглядеть длиннее - но это из-за того, то кожа покойного сжимается от обезвоживания
17. Мозг передаёт информацию со скоростью около 120 метров в секунду или 432 километра в час
18. Наши сны - это продукт нашего подсознания, основанный на любых воспоминаниях, особенно недавних. По статистике, человек в первые пять минут после пробуждения забывает 50% снов, а за следующие 5 минут - 90% снов
19. Аллергия на воду, известная как водяная крапивница, встречается у одного из 23 миллионов человек в мире
20. 50 000 клеток в вашем теле отмирают и заменяются на новые, пока вы читаете это предложение
Иногда клетка может убить себя ради спасения организма. Это может произойти по разным причинам. Например, клетке важно закрепиться на межклеточном веществе (за исключением клеток крови). Если клетка ни к чему не прикреплена, она считает себя неработоспособной и погибает.
22. Люди тоже обладают биолюминесценцией. Мы буквально светимся, но видимый свет, излучаемый нашими телами, в 1000 раз менее интенсивнее того, к которому чувствительны глаза
23. Если вы тренируетесь, жир выходит в основном за счёт дыхания. Основная часть жира преобразуется в углекислый газ, который выходит с дыханием
25. Новорожденные дети плачут без слёз. Они появляются у них лишь на 4-13 неделях жизни, когда начинает полноценно функционировать слёзная железа
26. У каждого человека при бинокулярном зрении один глаз функционально преобладает над другим. Это похоже на "ведущую" руку
27. Примерно 1-2 % населения планеты в течение своей жизни перенесут аневризму сосудов головного мозга. И только небольшая часть этих людей умрёт от её разрыва
28. Большую часть времени наш мозг находится в автоматическом режиме. Привычные рутинные действия переводят его на авторежим. Поэтому важно "выходить из зоны комфорта", чтобы заставить мозг работать
Пока ребенок находится в утробе, у него растут волосы и усики, но они выпадают перед родами. Ребенок успевает съесть эти волосы - а рождения они выходят у него с первым стулом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Макаренко в гробу переворачивается от таких "умных" фактов...
Если это правда то за последнюю неделю я недоморгал где то 90 000 раз . Или если спишь с закрытыми глазами это считается моргнул ?