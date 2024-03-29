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30 удивительных фактов о человеческом теле

30 удивительных фактов о человеческом теле

Автор:
29 марта 2024 09:41
Сообщество : Факты
Метки: Разное   здоровье   интересное   интересные факты   подборка   разные факты   тело   тело человека   факты   человек   
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Наше тело — удивительный механизм, который можно изучать бесконечно. Даже какая-то маленькая деталь в нём может играть важную роль в большой системе. Наше тело всегда заботится о нас: начиная с того, что наша печень может регенерировать сама себя, и заканчивая тем, что мы по инерции моргаем около 14 000 раз в сутки, просто потому что слизистой оболочке нужно увлажнение. Узнаем ещё несколько интересных фактов!

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Макрофаги выводятся в лимфатическую систему, потом попадают в кровь, в печень, где они разрушаются и выводятся через почки. Вот такой сложный процесс.


Эти линии отображают движения клеток с момента развития организма. Как правило, их не видно, но они проявляются лишь при определённых эндокринологических болезнях.


Иногда клетка может убить себя ради спасения организма. Это может произойти по разным причинам. Например, клетке важно закрепиться на межклеточном веществе (за исключением клеток крови). Если клетка ни к чему не прикреплена, она считает себя неработоспособной и погибает.


Пока ребенок находится в утробе, у него растут волосы и усики, но они выпадают перед родами. Ребенок успевает съесть эти волосы - а рождения они выходят у него с первым стулом.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   здоровье   интересное   интересные факты   подборка   разные факты   тело   тело человека   факты   человек   
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6  комментариев
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5k
4ijik 46 минут назад
"23. Если вы тренируетесь, жир выходит в основном за счёт дыхания. Основная часть жира преобразуется в углекислый газ, который выходит с дыханием" ЧОБЛИН??! Это конечно шедевр... Почти такой же, как и перегар из желудка...

Макаренко в гробу переворачивается от таких "умных" фактов...
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kσρβγς 24 минуты назад
Комментарий к фото
Тревога и депрессия - не заболевания.
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kσρβγς Полчаса назад
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Дофамин хорошо повышается при сексе... При чем тут кишечник?
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4k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
Человек моргает около 14 000 раз в сутки
Если это правда то за последнюю неделю я недоморгал где то 90 000 раз . Или если спишь с закрытыми глазами это считается моргнул ?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1648 постов (1591 в горячем)

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