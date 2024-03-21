20 исторических загадок, которые, возможно, никогда не разгадают

Облик Иисуса тоже до сих пор вызывает много споров. Самые ранние из сохранившихся Евангелий датируются II веком, почти через 100 лет после Иисуса. Текстов первого века не нашли, поэтому у библейских исследователей появился целый ряд вопросов: в том числе, как на самом деле выглядел Иисус. В 2018 году один из учёных опубликовал иллюстрацию с Иисусом, основанную на археологических данных и древних текстах. Исследователь опирался на изображения на древних монетах и рисунки, и пришёл к выводу, что у Иисуса были карие глаза, чёрные волосы и кожа оливкового цвета. Его рост мог составлять 1,65 м.