20 исторических загадок, которые, возможно, никогда не разгадают

Некоторые исторические события, артефакты или персоны вызывают множество споров среди экспертов и любителей истории. Какие-то из них, возможно, никогда не будут разгаданы: например, от настоящей даты рождения Иисуса до местонахождения гробницы Клеопатры. Узнаем о таких исторических загадках, которые вызывают много разногласий.
Считается, что первыми в истории поднялись на Эверест Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгай 29 мая 1953 года. Но возможно, они не были первыми людьми, достигшими вершины. В 1924 году британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори погибли на Эвересте. Не утихают споры о том, что они могли достичь вершины до своей гибели. В 1999 году нашли тело Мэллори на высоте почти 8 229 м (высота горы - 8 849 м). Тело Ирвина так и не было найдено.
5 декабря 1872 года британское судно Dei Gratia обнаружило в океане брошенное судно Mary Celeste: оно находилось в 644 км к востоку от Азорских островов. На корабле не было никаких повреждений, и отсутствовала спасательная шлюпка. 10 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, исчезли, и то, что же там произошло на самом деле, до сих пор остается загадкой.
600-летний манускрипт Войнича - это загадочный кодекс, содержащий ряд иллюстраций и надписей. Он написан неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Попытки расшифровать кодекс не увенчались успехом.
Кости синантропа (подвид рода Люди, близкий к питекантропу) нашли в 1923 году в пещере у деревни Чжоукоудянь, недалеко от Пекина. После захвата Китая в 1937 году Япония пыталась переправить кости в США, перед нападением на Перл-Харбор. Попытка не удалась, и местонахождение окаменелостей до сих пор остается неизвестным. По одной из версий, они затонули на борту корабля, по другой - захоронены где-то в Китае.
Место упокоения легендарного полководца Александра Македонского остается загадкой. Он умер в Вавилоне в 323 г. до н. э., и его тело забрал один из его генералов, Птолемей, доставив его в Мемфис, Египет. Позже в Александрии построили специальную гробницу, куда затем перевезли тело Александра. По историческим записям, в конце третьего века до нашей эры в Александрии была построена еще одна гробница для Александра, куда его вновь переместили. Неясно, где именно находится эта последняя гробница: возможно, она затонула под водой, или была разрушена стихией или деятельностью человека.
Историю короля Артура рассказывали и пересказывали множество раз на протяжении более чем 1000 лет. Однако, эксперты и любители истории не перестают спорить о том, существовал ли король Артур на самом деле. Самые ранние из рассказов о нём датируются IX веком и повествуют о вожде (возможно, даже не короле), который сражался в нескольких битвах с саксами. Однако, точность этих рассказов вызывает споры. Многие считают, что он был вымышленным.
22 июля 1587 года английский мореплаватель Джон Уайт прибыл на остров Роанок в США со 120 колонистами. Через несколько месяцев он отплыл обратно в Англию, но когда вернулся через три года, все колонисты исчезли с острова. Зато на столбе было нацарапано слово "CRO" (начальные буквы Кроатоан, названия местного индейского племени). В некоторых документах говорится, что вождь племени убил часть колонистов, но подтверждений этому нет. По другим версиям, на жителей напали испанцы или они умерли от естественных причин.
Шотландский моряк Уильям Кидд бороздил моря в конце 1600-х годов. Ему поручили арестовывать пиратов, но в итоге он сам был повешен за пиратские нападения в 1701 году. До этого Кидд захватил и разграбил множество кораблей, где находились сокровища на огромные суммы, и в том числе товары, принадлежавшие знати империи Великих Моголов в Южной Азии. Он спрятал свои сокровища в самых разных местах - и ни одно из них так и не нашли.
Во второй половине 1888 года лондонский убийца под псевдонимом Джек-потрошитель убил по меньшей мере пять женщин, изуродовав их тела. Псевдоним взяли из письма, которое однажды прислали в Центральное агентство новостей: автор якобы взял на себя ответственность за убийства. Но вопрос о том, было ли письмо на самом деле написано Потрошителем, вызывает споры среди ученых. Его так и не нашли.
Американский профсоюзный лидер Джимми Хоффа неожиданно исчез в 1975 году при невыясненных обстоятельствах. В 1982 году его юридически признали мёртвым, но личность его возможного убийцы (убийц) и местонахождение его тела до сих пор остаются загадкой. Одна из популярных версий гласила, что тело Хоффы было погребено под стадионом Giants Stadium в Нью-Джерси. Однако эту теорию опровергли.
Египетская правительница Клеопатра умерла в 30 году до нашей эры, но местонахождение её гробницы остается загадкой. Известно только, что её похоронили вместе с любовником Марком Антонием. В 2010 году Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, в поисках гробницы проводил раскопки недалеко от Александрии - в месте Тапосирис Магна. Там находится ряд гробниц эпохи правления царицы. Хотя ученые сделали там много интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры среди них не было.
22 ноября 1963 года американского президента Джона Кеннеди застрелили. Считается, что убийца - Ли Харви Освальд, но некоторые историки полагают, что стрелков было несколько. 24 ноября 1963 года, перед тем, как Освальд должен был предстать перед судом, его застрелил владелец ночного клуба в Далласе, Джек Руби. Он якобы хотел избавить первую леди Жаклин Кеннеди "от неудобств, связанных с судом", поэтому решил убить Освальда. Однако, на счёт этой версии до сих пор спорят.
В 47 году до н. э. Клеопатра VII родила сына по имени Цезарион, который исторически считается сыном Юлия Цезаря. Но некоторые историки спорят о том, был ли он действительно его сыном. Во-первых, Цезарь никогда не признавал ребёнка своим. А ещё, один из друзей Цезаря, Гай Оппий, в одном из своих текстов отрицал, что Цезарион был сыном Цезаря.
В 1952 году в третьей пещере Кумрана у Мёртвого моря археологи обнаружили два медных свитка, которым более 1 900 лет. В одном из них упоминалось огромное количество спрятанных золотых и серебряных сокровищ, которые никто до сих пор не нашёл. Во то время, когда появился свиток, в Кумране произошло несколько восстаний против римского владычества - поэтому ученые предположили, что сокровища спрятали, чтобы их не нашли римские войска.
В 587 году до н. э. вавилонская армия захватила Иерусалим, а также разграбила и разрушила местный Первый храм. Там находился Ковчег Завета, в котором хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями. Судьба этого ковчега неясна. По разным версиям, ковчег либо переместили в Вавилон, либо спрятали до захвата города, или уничтожили во время разграбления города.
Древние записи показывают, что ранние христиане так и не смогли прийти к единому мнению относительно даты рождения Иисуса. Даже точный год не определён, хотя учёные согласны, что это произошло около 4 года до нашей эры.
Висячие сады Семирамиды - огромное сооружение в Вавилоне с многоуровневыми садами и разными видами деревьев, кустарников и виноградных лоз. Хотя они считаются одним из Семи чудес античного мира, археологи, проводившие раскопки в Вавилоне, не смогли найти остатки похожего сада. В 2013 году Стефани Далли, исследовательница из Оксфордского университета, предположила, что на самом деле сады находились в ассирийском городе Ниневия. В своё время и Вавилон, и Ниневия пострадали от войн и грабежей - поэтому даже если сады существовали, они, возможно, были разрушены.
В IV веке до нашей эры греческий философ Платон рассказал историю об Атлантиде, мифическом острове-государстве и сказочно богатой и развитой цивилизации, которую однажды поглотил океан. В основном учёные не верят в правдивость этой истории, но некоторые предполагают, что легенда могла быть вдохновлена реальными событиями из греческой истории — например, минойской цивилизацией. Она процветала на острове Крит примерно до 1400 года до нашей эры. Минойские поселения сильно пострадали во время извержения вулкана Тера в Греции, и были буквально стёрты с лица Земли. Некоторые эксперты считают, что эти истории могли послужить вдохновением для рассказов об Атлантиде.
Облик Иисуса тоже до сих пор вызывает много споров. Самые ранние из сохранившихся Евангелий датируются II веком, почти через 100 лет после Иисуса. Текстов первого века не нашли, поэтому у библейских исследователей появился целый ряд вопросов: в том числе, как на самом деле выглядел Иисус. В 2018 году один из учёных опубликовал иллюстрацию с Иисусом, основанную на археологических данных и древних текстах. Исследователь опирался на изображения на древних монетах и рисунки, и пришёл к выводу, что у Иисуса были карие глаза, чёрные волосы и кожа оливкового цвета. Его рост мог составлять 1,65 м.
Святой Грааль - чаша, из которой Иисус пил на Тайной вечере и в которую собрали кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Интерес к чаше возник только в Средние века, когда в текстах писали, что поисками Грааля занимался король Артур. Серьёзных научных попыток найти Святой Грааль не было, хотя его часто упоминают в художественной литературе и фильмах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
Дык расшифровали.
ВИКИ: "С тех пор был сделан ряд заявлений о возможной расшифровке и выдвинут ряд гипотез, ни одна из которых, однако, не получила однозначного подтверждения и признания в научном сообществе".