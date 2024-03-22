«Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов»

Это копия американской 16 and Pregnant, шло на MTV с 2009 по 2014 гг. Его создателей часто критиковали в США за то, что в шоу показывают слишком много «белых» девушек. По мнению критиков, большинство подростковых беременностей в Америке приходилось на молодых афроамериканок. И не в 16-17 лет, а пораньше.

Российский аналог «Беременной» выходит на телеканале «Ю». Насколько он популярен у подростков - большой вопрос. Но там действительно бывали героини, которым не исполнилось и 16 лет.

Что касается «Битвы экстрасенсов» - передача выходит на ТНТ и вскоре стартует уже 24 сезон этого шоу. В 2023 году «Битва» стала самым рейтинговым на платформе Rutube. Хотя и остальные кандидаты из этого рейтинга тоже выглядят интересно.