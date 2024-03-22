«Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов»

Парламентарий считает, что шоу с подростками легализует преступления. А место «экстрасенсов» - в тюрьме или в дурдоме.
Депутат Милонов побеседовал с ведущими радиостанции «Говорит Москва» и обсудил с ними две передачи: «Беременна в 16» и «Битву экстрасенсов».
Большая часть родителей и учителей уделяют внимание подросткам. Подростки не занимаются черт знает чем. Конечно, ранняя беременность - это ЧП. К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. «Беременна в 16» - есть такое шоу, то есть которое: нет-нет, да-да, вроде даже и можно. Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети, вместо того чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. (Шоу) запретить, актёров посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать, - заявил парламентарий.
Что за «Беременна в 16»?
Это копия американской 16 and Pregnant, шло на MTV с 2009 по 2014 гг. Его создателей часто критиковали в США за то, что в шоу показывают слишком много «белых» девушек. По мнению критиков, большинство подростковых беременностей в Америке приходилось на молодых афроамериканок. И не в 16-17 лет, а пораньше.
Российский аналог «Беременной» выходит на телеканале «Ю». Насколько он популярен у подростков - большой вопрос. Но там действительно бывали героини, которым не исполнилось и 16 лет.
Что касается «Битвы экстрасенсов» - передача выходит на ТНТ и вскоре стартует уже 24 сезон этого шоу. В 2023 году «Битва» стала самым рейтинговым на платформе Rutube. Хотя и остальные кандидаты из этого рейтинга тоже выглядят интересно.
Что касается экстрасенсов, нарезки из передачи уже разошлись на мемы. Хотя некоторые из них ну очень своеобразные. Это ещё мягко говоря.
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Так что Виталий Милонов ополчился и на «Битву». По его словам, участники шоу «должны находиться в сумасшедшем доме или в тюремной психбольнице».
Вот комментарий депутата: в нём он упомянул сразу две передачи:
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Но в отношении того идиотизма что льётся и воняет с экрана в виде этих уродств.
Согласен! просто перестать выплёскивать "это" на людей.