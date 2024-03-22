FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8508 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов»

«Шоу запретить, актёров посадить»: депутат Милонов призвал запретить программы «Беременна в 16» и «Шоу экстрасенсов»

Автор:
22 марта 2024 15:35
Сообщество : Жить в России
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Видео   Виталий Милонов   беременна в 16   депутат   запрет   передача   шоу   
2299
6
2

Парламентарий считает, что шоу с подростками легализует преступления. А место «экстрасенсов» - в тюрьме или в дурдоме.

Депутат Милонов побеседовал с ведущими радиостанции «Говорит Москва» и обсудил с ними две передачи: «Беременна в 16» и «Битву экстрасенсов».

Большая часть родителей и учителей уделяют внимание подросткам. Подростки не занимаются черт знает чем. Конечно, ранняя беременность - это ЧП. К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. «Беременна в 16» - есть такое шоу, то есть которое: нет-нет, да-да, вроде даже и можно. Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети, вместо того чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. (Шоу) запретить, актёров посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать, - заявил парламентарий.

Что за «Беременна в 16»?

Это копия американской 16 and Pregnant, шло на MTV с 2009 по 2014 гг. Его создателей часто критиковали в США за то, что в шоу показывают слишком много «белых» девушек. По мнению критиков, большинство подростковых беременностей в Америке приходилось на молодых афроамериканок. И не в 16-17 лет, а пораньше.

Российский аналог «Беременной» выходит на телеканале «Ю». Насколько он популярен у подростков - большой вопрос. Но там действительно бывали героини, которым не исполнилось и 16 лет.

Что касается «Битвы экстрасенсов» - передача выходит на ТНТ и вскоре стартует уже 24 сезон этого шоу. В 2023 году «Битва» стала самым рейтинговым на платформе Rutube. Хотя и остальные кандидаты из этого рейтинга тоже выглядят интересно.

Что касается экстрасенсов, нарезки из передачи уже разошлись на мемы. Хотя некоторые из них ну очень своеобразные. Это ещё мягко говоря.

Так что Виталий Милонов ополчился и на «Битву». По его словам, участники шоу «должны находиться в сумасшедшем доме или в тюремной психбольнице».

Вот комментарий депутата: в нём он упомянул сразу две передачи:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ   Видео   Виталий Милонов   беременна в 16   депутат   запрет   передача   шоу   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Харон ( Χάρων) 45 минут назад
Наверное, первый случай, когда я соглашаюсь с Милоновым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
BarOb Минуту назад
А как-же повара на льду и прочая шелуха? Чистить так чистить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Алексей 13 минут назад
сначала с проститутками общался, потом здравые мысли полезли - вот не зря они самая древняя профессия)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Иван Охолбыстин 16 минут назад
Милонов оказывается и здравые мысли высказывать может?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 23 минуты назад
Редкий случай, когда я согласен с Милоновым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил Полчаса назад
Кто б его запретил уже наконец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood 36 минут назад
Нынешний формат ТВ - отстойная яма. И способствует дебилизации неокрепших умов. И ведь кто то им "рейтинг" рисует ... Хочется так и сказать "Верните сцуко Сельский час"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Роман Спасский 52 минуты назад
К счастью зрителей телевидения с каждым годом становится все меньше и меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ser 53 минуты назад
Терпеть - ненавижу этого очкатого клоуна, по совместительству .."татупета" - как называл их классик!
Но в отношении того идиотизма что льётся и воняет с экрана в виде этих уродств.
Согласен! просто перестать выплёскивать "это" на людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Shtoppi 54 минуты назад
давно пора и не только эти две. там еще много чего на тв есть, типа шоу, которые кроме как маразмом и не назовешь и которые нужно прикрыть, а всех причастных закрыть лет на десять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
Есть тут ещё пара передачек на ТВ, а в частности на 1 канале, которые милошка обошёл стороной. Я конечно говорю о всенародно любимых "Жить здорово" и "Давай поженимся". Я тут обед бацал и телек включил, а там эта программа с женитьбой. Товарищи это просто дурдом, такое могут смотреть только люди с диагнозом это 100%. Я тут ещё вспомнил про шизоидную песенку из "Жить здорово".
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Макашев Час назад
эти [мат] ТНТ и ТНТ4 закрыть, а всех стендпердов пинками на передок в агитбригады
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Час назад
Давно пора это говно закрыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
876
Лёха Лёха Час назад
И Милонова с экстрасенсами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Любушка Час назад
И в чем он не прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
DuckTales 2 часа назад
Ну это было бы прям хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2689 постов (2643 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из виду
Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из...
Набирающие популярность в сообществах
Артур Хейли — автор капиталистического производственного романа⁠⁠
Артур Хейли — автор капиталистического производственного романа⁠⁠
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#авто аварии#кот#интересное#улыбнуло#кошка#собака
#животные#машина#ДТП#факты#забавно#люди#Россия#Разное#Китай#история
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#кино#фильм#подборка#знаменитости
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники Звезда юмористического шоу и «народный депутат» Виталий Наливкин остался без работы и переехал жить в барак Звезда юмористического шоу и «народный депутат» Виталий Наливкин остался без работы и переехал... Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта

На что жалуетесь?

Вернуться