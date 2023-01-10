Как сложилась жизнь ведущих популярного шоу «Любовь с первого взгляда»?

Её соведущий Борис Крюк попал на телевидение молодым и, что называется, по протекции. Дело в том, что мать Бори Наталья вышла замуж за создателя той самой телеигры «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова. Юноше было уже 18 лет, и отчим пристроил его к делу. Хотя изначально пару Волковой на площадке должен был составить Андрей Козлов. Но в последний момент Владимир Яковлевич передумал, направил того на «Брейн-Ринг», а на роль ведущего «Любви» выбрал своего пасынка.

И, надо сказать, мэтр не прогадал. Тем более что у Бориса был неплохой опыт. Его мать тоже работала на телевидении, и мальчик с детства был хорошо знаком с изнанкой этой области.

Он составил отличную пару Волковой на шоу. Вопреки предположениям зрителей, отношения у ведущих были сугубо деловые, никакого флирта и тем более романа. Борис Александрович – многодетный отец. У него двое детей от первого и двое детей от второго брака. Все наследники общаются и хорошо ладят друг с другом.