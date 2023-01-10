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Как сложилась жизнь ведущих популярного шоу «Любовь с первого взгляда»?

Как сложилась жизнь ведущих популярного шоу «Любовь с первого взгляда»?

Автор:
10 января 2023 13:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Волкова   Борис Крюк   Жизнь   Любовь с первого взгляда   ведущий   передача   судьба   телевидение   шоу   
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Идею этой передачи, целью которой было соединение двух сердец, позаимствовали в Великобритании, где шоу в похожем формате пользовалось успехом у зрителей.

Правда, особых надежд на «Любовь с первого взгляда» на телевидении только что распавшейся страны (первый выпуск вышел 12 января 1991 года) не возлагали. Всё же у людей совершенно другие проблемы. Какая уж тут любовь…

И зря: передача продержалась в эфире рекордных 8 лет. Первыми и самыми любимыми аудиторией ведущими передачи про любовь без пошлостей стали Алла Волкова и Борис Крюк.

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Алла Волкова – москвичка, родилась 3 августа 1955 года. После окончания института довольно долго работала экономистом и даже не помышляла о карьере на ТВ.

На экран она попала в качестве участницы передачи «Что? Где? Когда?». Симпатичную, сдержанную и эрудированную женщину заметили, предложили должность администратора, потом редактора. Дальше Алла быстро поднялась по карьерной лестнице.

Когда Волковой предложили попробовать себя в качестве ведущей в новом проекте, она с удовольствием согласилась. Ни о каких романтических отношениях с коллегой речи не шло: на тот момент женщина находилась в счастливом третьем браке с музыкантом Игорем Иванниковым и воспитывала двух сыновей, родившихся во втором браке.

После закрытия шоу Волкова некоторое время преподавала английский, а потом вернулась на телевидение. Теперь уже окончательно. И хотя она остаётся за кадром, Алла Викторовна совершает немалый вклад в общее дело – занимает должность директора по выпуску программы «Что? Где? Когда?».

Её соведущий Борис Крюк попал на телевидение молодым и, что называется, по протекции. Дело в том, что мать Бори Наталья вышла замуж за создателя той самой телеигры «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова. Юноше было уже 18 лет, и отчим пристроил его к делу. Хотя изначально пару Волковой на площадке должен был составить Андрей Козлов. Но в последний момент Владимир Яковлевич передумал, направил того на «Брейн-Ринг», а на роль ведущего «Любви» выбрал своего пасынка.

И, надо сказать, мэтр не прогадал. Тем более что у Бориса был неплохой опыт. Его мать тоже работала на телевидении, и мальчик с детства был хорошо знаком с изнанкой этой области.

Он составил отличную пару Волковой на шоу. Вопреки предположениям зрителей, отношения у ведущих были сугубо деловые, никакого флирта и тем более романа. Борис Александрович – многодетный отец. У него двое детей от первого и двое детей от второго брака. Все наследники общаются и хорошо ладят друг с другом.

Сейчас Крюку 56 лет. И он продолжает дело знаменитого отчима, занимаясь выпуском передачи «Что? Где? Когда?».

А вы смотрели «Любовь с первого взгляда?» Как считаете, зашёл бы сейчас аналогичный формат шоу?

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Метки: Алла Волкова   Борис Крюк   Жизнь   Любовь с первого взгляда   ведущий   передача   судьба   телевидение   шоу   
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sedoisever 19 минут назад
Странно, что Борис Крюк позиционируется не как уже давно и постоянный ведущий одной из самых популярных передач на ТВ "Что, Где, Когда", а как ведущий проходной передачки. И нам рассказывают, как же у него "сложилось"... Это всё равно, что рассказывать, "как же сложилось жизнь" у массажистки Николь Кидман, сантехника Оззи Озборна, учителя физкультуры Хью Джекмана и т.д...
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