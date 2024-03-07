Необычная звезда телеэкранов Джей Фред Маггс

Именно так, обезьяна была соведущей шоу Today. В течение четырёх лет.

Программа Today дебютировала в 1952 году с ведущим Дэйвом Гарроуэем, но рейтинги были низкими, и к началу 1953 года руководство телекомпании приняло меры по увеличению зрительской аудитории. Джей Фред Маггс, родившийся в марте 1952 года, недавно появился на шоу Перри Комо и привлек внимание телеканала Today. 3 февраля шимпанзе дебютировал в качестве соведущего.

Зрители быстро полюбили его выходки, и рейтинг шоу стал стремительно расти. Однако Гарроуэй не был в восторге от того, что его соведущей стала обезьяна. Джим Флеминг, диктор новостей, тоже был не в восторге. Он уволился. Но Дж. Фред Маггс не ушёл и стал постоянным участником шоу.