Необычная звезда телеэкранов Джей Фред Маггс

В наши дни видео с разными смешными животными быстро становятся вирусными. В эпоху, когда взошла звезда этого персонажа, Интернета ещё не было. А если бы был, то мистер Маггс точно покорил бы Сеть и пользователей.
«Телевидение, которое, безусловно, сделало обезьян из некоторых известных звёзд, теперь делает известных звёзд из обезьян». Этот комментарий Хэла Бойла из Associated Press появился в 1953 году. В нём говорилось о Дж. Фреде Маггсе - шимпанзе, который вместе с Дэйвом Гарроуэем снимался в шоу Today на NBC.
Именно так, обезьяна была соведущей шоу Today. В течение четырёх лет.
Программа Today дебютировала в 1952 году с ведущим Дэйвом Гарроуэем, но рейтинги были низкими, и к началу 1953 года руководство телекомпании приняло меры по увеличению зрительской аудитории. Джей Фред Маггс, родившийся в марте 1952 года, недавно появился на шоу Перри Комо и привлек внимание телеканала Today. 3 февраля шимпанзе дебютировал в качестве соведущего.
Зрители быстро полюбили его выходки, и рейтинг шоу стал стремительно расти. Однако Гарроуэй не был в восторге от того, что его соведущей стала обезьяна. Джим Флеминг, диктор новостей, тоже был не в восторге. Он уволился. Но Дж. Фред Маггс не ушёл и стал постоянным участником шоу.
«Гарроуэй тяжело работает за свои деньги. Всё, что делает Дж. Фред, – это немного корчит рожи, хамит Гарроуэю, возится с его носками и выглядит как можно более похожим на любого другого шимпанзе», - написал Бойл.
К 1954 году обезьяна стала зарабатывать порядка двух тысяч долларов в месяц. У шимпанзе появился гардероб из более чем 300 костюмов, и каждую неделю он получал сотни писем от поклонников. Многие письма были от взрослых, в том числе от богатой женщины, которая предложила Маггсу свой лимузин - при условии, что она сможет ездить вместе с ним.
Летом 1954 года Маггс начал мировое рекламное турне для Today. Летая на самолёте, он сделал остановки в Париже, Риме, Каире, Гонконге, Токио, Мехико и других городах. Он был звездой везде, куда бы ни приезжал. В Токио, например, газеты сообщали, что «Маггс оказался почётным гостем в доме гейш. Это была первая такая красивая вечеринка, когда-либо устраивавшаяся в Японии для животных». Маггса, одетого в кимоно, деревянные сабо и с зонтиком, обмахивали веером гейши, угощали саке и расслабляли на подушках, пока девушки для него танцевали.
Маггс продолжал участвовать в шоу вплоть до 1957 года. По сообщениям, Гарроуэй так и не стал его поклонником. Он пригрозил уйти из программы, если телеканал не уберёт животное из эфира. Несмотря на его популярность, NBC уступила.
В интервью газете New York Observer в 2004 году владелец Маггса Джеральд Прейс сказал о Гарроуэе: «Ему пришлось жить с мыслью, что для спасения его шоу потребовалась обезьяна. И это очень беспокоило его на протяжении всей истории телевидения. И в каком-то смысле я его не виню, но Маггс был животным, которое спасло телешоу, существующее и по сей день».
Маггс продолжал участвовать в шоу-бизнесе до 1975 года, даже нарисовал пальцем обложку журнала и снялся в своей собственной детской передаче «Шоу Дж. Фреда Маггса».
С тех пор он так и остался на пенсии. По состоянию на начало 2012 года, Маггс всё ещё был жив и находился во Флориде со своей подругой Фиби Биби.
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