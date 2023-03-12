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Американский телеведущий «сломал» гостей вопросом о ЛГБТ

Американский телеведущий «сломал» гостей вопросом о ЛГБТ

Автор:
12 марта 2023 19:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   бриания   ведущий   видео   вопрос   гости   передача   шоу   
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А он хотел всего лишь уточнить.

Пирс Морган - британец, живёт и работает в США. Как-то раз он пригласил пару дам и начал терзать их вопросами об однополой любви и ЛГБТ:

- Если, по-вашему, любой может считать себя  женщиной, любой ведь, да?

- Не вижу в этом проблемы

- Ну то есть буквально вот поднять руку и сказать «я женщина»

- Ну это же не так-то легко сделать, выйти и сказать это

- Да нет, легко

- Ну так говорить легко, но вот принять такое решение. Человек решает выйти и сказать: я не считаю, что у меня вот такой вот пол

- Так почему я не могу считать себя, хорошо, так почему я не могу считать себя чернокожей лесбиянкой? Нет, я  серьезно. Если я могу считать себя кем угодно, и доказывать мне это не нужно никак, то почему в Международный женский день я не могу заявить: «Я – Пирс Морган и я чернокожая лесбиянка»

- Мне кажется, вы доводите это до какого-то абсурда

- Нет-нет. Со всем уважением, я полагаю, что это вы уже распахнули ворота для абсурда, говоря о том, что нет больше преград и можно делать все, что захочется, и что любой может сказать: я – женщина. Вот я вас просто и спрашиваю: «а почему я не могу так сделать?»

- Я имею в виду, что это как-то нелепо, транс-людям нужно принятие...

- А я говорю, что ваши слова по отношению к транс-людям – это нелепость.

Никакого внятного ответа он не получил.


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Метки: США   бриания   ведущий   видео   вопрос   гости   передача   шоу   
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22  комментария
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5k
Alexander 2 часа назад
До них стало доходить?) поздно, маховик трансгендерный уже запущен, это как заявлять что на Украине фашизма нет, но все то знают))) что это не так)
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1k
Borman 12 минут назад
Чувак в баре подкатывает к девушке, можно вас угостить... то-сё...
Она ему-
-Отвали, я лесбиянка!
-Как это?!
-Видишь ту блондинку? Так вот, эту ночь я хочу провести с ней.
-Ха, тогда, я тоже лесбиянка!
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19k
alexis 14 минут назад
Идеальный вариант: Полицейским надо говорить, что они себя считают чернокожими лесбиянками, а Джордж Флойд кричал им -Чёрные свиньи.
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19k
anpetrof 20 минут назад

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1k
VSh Полчаса назад
Чем больше в европе и западе психически больных извратов, тем меньше в будущем у них будет население. Планета отдохнет
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56k
alertol 45 минут назад
Реакция той "белой мужчины гея" бесценна
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269
Purple_Bear 47 минут назад
А ведь всего лет десять назад чтобы что-то узнать о тридварасах и прочих моральных уродах - надо было прилагать усилия. Сейчас кто-то за 3,14даров, кто-то против 3,14даров. Но всем надо про это сообщить. А можно про всех этих уродов вообще не сообщить? Ни хорошего, ни плохого. Хотя чо тут хорошего можно найти? Завести бы какой-нибудь город П/и/д/o/p/с/к - и всех их туда сослать. И забором обнести.
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71k
Пётровыч 52 минуты назад
Я ощущаю себя международным банком, переведите мне денег!
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 57 минут назад
вот так вот, окно овертона работает в обе стороны. хе хе
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5k
perekrestok 59 минут назад
Когда я учился в школе то было модно носить брюки клеш. А до этого были в моде узкие брюки. А вот спроси а чем клеши лучше узких брюк и никто не ответит. Потому что мода никаким образом не может быть объяснена. Вот так и с ЛГБТ! Просто м ода такая. Вот. так скоро трансы будут проситься в обратную переделку.
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1k
Александр Зотов Час назад
думаю, что через несколько ближайших лет маховик толерастического хайпа пойдёт в обратную сторону и на этом таки тоже будут делать щикарный гешефт
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13k
Александр Час назад
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11k
Shtoppi Час назад
<<Никакого внятного ответа он не получил.>>
---------------
потому что мозги этим дебильным промыли, что кричать сказали, а вот на вопросы по существу отвечать не научили и все потому что на такие вопросы рациональных ответов не существует - это все тупо фарс для людей с низким уровнем образования и интеллекта.
таких просто натаскивают идти и навязывать "свою" точку зрения любыми силами и средствами, а а если вдруг кто-нить начинает задавать не правильные, по их мнению, вопросы, то для того чтобы отстоять свое мнение, в дело они чаще всего пускают неадекват и агрессию.
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3k
александр Час назад
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну а какой он хотел получить внятный ответ от персоны, которая доказывает очевидный бред?
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18k
Александр 2 часа назад
Логика и всякие трансы не совместимы.
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August

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