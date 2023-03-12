Американский телеведущий «сломал» гостей вопросом о ЛГБТ

- Если, по-вашему, любой может считать себя женщиной, любой ведь, да?

- Не вижу в этом проблемы

- Ну то есть буквально вот поднять руку и сказать «я женщина»

- Ну это же не так-то легко сделать, выйти и сказать это

- Да нет, легко

- Ну так говорить легко, но вот принять такое решение. Человек решает выйти и сказать: я не считаю, что у меня вот такой вот пол

- Так почему я не могу считать себя, хорошо, так почему я не могу считать себя чернокожей лесбиянкой? Нет, я серьезно. Если я могу считать себя кем угодно, и доказывать мне это не нужно никак, то почему в Международный женский день я не могу заявить: «Я – Пирс Морган и я чернокожая лесбиянка»

- Мне кажется, вы доводите это до какого-то абсурда

- Нет-нет. Со всем уважением, я полагаю, что это вы уже распахнули ворота для абсурда, говоря о том, что нет больше преград и можно делать все, что захочется, и что любой может сказать: я – женщина. Вот я вас просто и спрашиваю: «а почему я не могу так сделать?»

- Я имею в виду, что это как-то нелепо, транс-людям нужно принятие...

- А я говорю, что ваши слова по отношению к транс-людям – это нелепость.