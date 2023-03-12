Американский телеведущий «сломал» гостей вопросом о ЛГБТ

А он хотел всего лишь уточнить.
Пирс Морган - британец, живёт и работает в США. Как-то раз он пригласил пару дам и начал терзать их вопросами об однополой любви и ЛГБТ:
- Если, по-вашему, любой может считать себя женщиной, любой ведь, да?
- Не вижу в этом проблемы
- Ну то есть буквально вот поднять руку и сказать «я женщина»
- Ну это же не так-то легко сделать, выйти и сказать это
- Да нет, легко
- Ну так говорить легко, но вот принять такое решение. Человек решает выйти и сказать: я не считаю, что у меня вот такой вот пол
- Так почему я не могу считать себя, хорошо, так почему я не могу считать себя чернокожей лесбиянкой? Нет, я серьезно. Если я могу считать себя кем угодно, и доказывать мне это не нужно никак, то почему в Международный женский день я не могу заявить: «Я – Пирс Морган и я чернокожая лесбиянка»
- Мне кажется, вы доводите это до какого-то абсурда
- Нет-нет. Со всем уважением, я полагаю, что это вы уже распахнули ворота для абсурда, говоря о том, что нет больше преград и можно делать все, что захочется, и что любой может сказать: я – женщина. Вот я вас просто и спрашиваю: «а почему я не могу так сделать?»
- Я имею в виду, что это как-то нелепо, транс-людям нужно принятие...
- А я говорю, что ваши слова по отношению к транс-людям – это нелепость.
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Никакого внятного ответа он не получил.
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Она ему-
-Отвали, я лесбиянка!
-Как это?!
-Видишь ту блондинку? Так вот, эту ночь я хочу провести с ней.
-Ха, тогда, я тоже лесбиянка!
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потому что мозги этим дебильным промыли, что кричать сказали, а вот на вопросы по существу отвечать не научили и все потому что на такие вопросы рациональных ответов не существует - это все тупо фарс для людей с низким уровнем образования и интеллекта.
таких просто натаскивают идти и навязывать "свою" точку зрения любыми силами и средствами, а а если вдруг кто-нить начинает задавать не правильные, по их мнению, вопросы, то для того чтобы отстоять свое мнение, в дело они чаще всего пускают неадекват и агрессию.