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«Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на отечественное телевидение

«Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на отечественное телевидение

Автор:
29 сентября 2023 18:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдуард Бояков   ведущий   вечерний ургант   возвращение   иван ургант   первый канал   передача   шоу-биз   шоумен   
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Шоумен уже общался с руководителем «Первого» канала.

Передачу Ивана «Вечерний Ургант» показывали в прайм-тайм на «Первом» канале. А ведущий постоянно проводил корпоративы и другие мероприятия. Он был одним из самых высокооплачиваемых шоуменов страны. Еще и снимался в кино.

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В прошлом году все развлекательные передачи временно закрыли. А Урганта сильно раскритиковали за то, что он ничего не сказал о текущих событиях, лишь поначалу уехал на три недели в отпуск и вывесил чёрный квадрат у себя в соцсетях.

Затем вернулся и стал вновь вести корпоративы. На критику особого внимания не обращал.

Недавно он вышел из тени и появился на премьере фильма «Вызов». Там его увидели, когда он общался с генеральным директором «Первого» канала Константином Эрнстом. Уже тогда кто-то посчитал это «прогревом» к будущему возвращению на ТВ.

Теперь о возвращении Ивана в публичное пространство высказался режиссёр Эдуард Бояков. Он руководил МХАТ им.Горького, сейчас возглавляет Новый театр.

Ургант вернётся. Мы - нация, которая умеет прощать. Народ готов принять Урганта, если он правильно поработает со своими мозгами и поймёт, что сейчас он в России, а не в анклаве, который является частью Куршевеля или форума в Давосе. Не надо ставить крест на людях, верить, что они не готовы покаяться. Пусть скажет - я буду первым, кто протянет ему руку.

И добавил, что лично проверит искренность извинений:

Я уже взрослый дядя, я всё пойму и услышу. Если это будет его вечная ироничная и стёбная маска, то я это увижу.

Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию. Одни с режиссёром согласились, другие задались вопросом: почему он произнёс «мы» и ответил за всю страну? Интересно, что ещё недавно Эдуард Бояков говорил совсем обратное и заявлял, что «Урганту не место на Первом канале». Впрочем, режиссёр уже может что-то знать, поэтому мнение и поменял.

Иван Ургант всё чаще появляется на светских мероприятиях. Энергичный, весёлый и, возможно, готовый вернуться к прежней работе.

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Метки: Эдуард Бояков   ведущий   вечерний ургант   возвращение   иван ургант   первый канал   передача   шоу-биз   шоумен   
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14  комментариев
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27k
Егор 11 минут назад
Через концерты на Донбассе только. Пусть в госпиталях попоет "Нам нужна одна победа" и велком.
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6k
sumrаknn Полминуты назад
нужно гнать не урганта, а гнать пинками под сраку эрнста, который хочет брать мразоту.
Если испугагнная мразь изменилась, то она должна это доказать - она дорлжна обличать фашизм и антироссию, а мы посмотрим.
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2k
Vergüenza Ajena Полминуты назад
Извините, но педерасты с первого педераста из Израиля приютят как своего.
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24k
MrGod 3 минуты назад
Терпилы, жадные до бабла, их похер кто им будет их приносить, иноагент, предатель, бабло не пахнет.
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3k
Pioner76 9 минут назад
Ну вижу скоро страна терпил и Смолянинова простит. Где гордость?
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13k
Андрей А 21 минуту назад
Шепелев вернулся, ведет передачу и пох на всех!!!
Не удивлюсь, если и этот вернется и будет вести передачи на первом канале. Да же не удивлюсь, что к нему будут приходить всякие деятели и рассуждать об патриотизме, СВО и прочем.
Мерзко все это!!!
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290
iskra 46 минут назад
Просто Урганта смотрели,а значит - он делал деньги каналу.
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27k
AzuveR 47 минут назад
В той тени в которой он находился,не такие гонорары,как на 1м. Вот и вышел.
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3k
Артур Котовой 50 минут назад
Это не прощать называется, а куколдизм. Если Бояков любит отдать свою жену в оборот, то это не значит что все любят отдать своих жён.
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527
thrashbox 53 минуты назад
Ну да, прощать умеем. И я думаю, что мало кто будет иметь что-то против его, Урганта, работы на каком-нибудь коммерческом телеканале.
Просто не надо его на госканалы больше, тем более на Первый.
От слова "совсем".
Он согрешил.
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127k
Аааа 55 минут назад
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August

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