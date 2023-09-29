«Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на отечественное телевидение

Шоумен уже общался с руководителем «Первого» канала.
Передачу Ивана «Вечерний Ургант» показывали в прайм-тайм на «Первом» канале. А ведущий постоянно проводил корпоративы и другие мероприятия. Он был одним из самых высокооплачиваемых шоуменов страны. Еще и снимался в кино.
В прошлом году все развлекательные передачи временно закрыли. А Урганта сильно раскритиковали за то, что он ничего не сказал о текущих событиях, лишь поначалу уехал на три недели в отпуск и вывесил чёрный квадрат у себя в соцсетях.
Затем вернулся и стал вновь вести корпоративы. На критику особого внимания не обращал.
Недавно он вышел из тени и появился на премьере фильма «Вызов». Там его увидели, когда он общался с генеральным директором «Первого» канала Константином Эрнстом. Уже тогда кто-то посчитал это «прогревом» к будущему возвращению на ТВ.
Теперь о возвращении Ивана в публичное пространство высказался режиссёр Эдуард Бояков. Он руководил МХАТ им.Горького, сейчас возглавляет Новый театр.
Ургант вернётся. Мы - нация, которая умеет прощать. Народ готов принять Урганта, если он правильно поработает со своими мозгами и поймёт, что сейчас он в России, а не в анклаве, который является частью Куршевеля или форума в Давосе. Не надо ставить крест на людях, верить, что они не готовы покаяться. Пусть скажет - я буду первым, кто протянет ему руку.
И добавил, что лично проверит искренность извинений:
Я уже взрослый дядя, я всё пойму и услышу. Если это будет его вечная ироничная и стёбная маска, то я это увижу.
Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию. Одни с режиссёром согласились, другие задались вопросом: почему он произнёс «мы» и ответил за всю страну? Интересно, что ещё недавно Эдуард Бояков говорил совсем обратное и заявлял, что «Урганту не место на Первом канале». Впрочем, режиссёр уже может что-то знать, поэтому мнение и поменял.
Иван Ургант всё чаще появляется на светских мероприятиях. Энергичный, весёлый и, возможно, готовый вернуться к прежней работе.
Источник:
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Если испугагнная мразь изменилась, то она должна это доказать - она дорлжна обличать фашизм и антироссию, а мы посмотрим.
Не удивлюсь, если и этот вернется и будет вести передачи на первом канале. Да же не удивлюсь, что к нему будут приходить всякие деятели и рассуждать об патриотизме, СВО и прочем.
Мерзко все это!!!
Просто не надо его на госканалы больше, тем более на Первый.
От слова "совсем".
Он согрешил.