«Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на отечественное телевидение

В прошлом году все развлекательные передачи временно закрыли. А Урганта сильно раскритиковали за то, что он ничего не сказал о текущих событиях, лишь поначалу уехал на три недели в отпуск и вывесил чёрный квадрат у себя в соцсетях.

Затем вернулся и стал вновь вести корпоративы. На критику особого внимания не обращал.