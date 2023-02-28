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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7301 пост • 837 подписчиков подписаться
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«Ему не место на Первом канале»: известный театральный режиссёр жёстко прошёлся по Ивану Урганту

«Ему не место на Первом канале»: известный театральный режиссёр жёстко прошёлся по Ивану Урганту

Автор:
28 февраля 2023 15:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдуард Бояков   ведущий   вечерний ургант   иван ургант   интервью   критика   передача   режиссёр   шоумен   эмпатия мануччи   
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Он раскритиковал позицию ведущего и заявил, что на смену ему должны прийти другие люди.

Иван Ургант - до недавнего времени был шоуменом №1 на отечественном ТВ. Его передачи шли в самое рейтинговое время на «Первом», а за каждый проведённый корпоратив Иван получал от 100 тысяч евро.

Потом ситуация изменилась и работы стало меньше: из эфира убрали «Вечерний Ургант», дорогостоящих мероприятий, где Иван мог бы быть ведущим, тоже стало немного.

К этому добавилась и критика коллег и известных творческих людей. Многим не понравилась неоднозначная позиция Урганта. Он размещал в своих соцсетях чёрный квадрат, потом его удалял. Временно уезжал из России, потом возвращался.

Одним из ярых критиков Ивана Урганта стал бывший худрук МХАТ им.Горького Эдуард Бояков. Он не сдерживал эмоций и говорил, что при встрече плюнул бы Ивану в лицо. Недавно он дал интервью и подтвердил, что его мнение относительно шоумена не изменилось:

«Убираем Урганта, отличного телеведущего, но ему не место на Первом канале, потому что он против государства. Первый канал — государственный, там своя политика. У нас нет ответа на вопрос, кто может быть на его месте, ведь нынешний «Голубой огонек» — это невероятное позорище. Урганта нет, Макаревича* нет, Галкина** нет. Слава Богу, их нет, но на их место должны прийти люди более развитые, обладающие другим вкусом.

Его шоу — вторяк. Калька с известных зарубежных передач. Владимир Познер тоже мэтр вторичности. Они не создатели языка, как Станиславский и Чехов».

Он рассказал это в передаче «Эмпатия Мануччи». Ургант её посмотрел и прокомментировал:

«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи». Суть программы не нова и по традиции мною заимствована — честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к приглашенным остается прежним — у гостя должен быть рот».

И первым гостем своего шоу он хотел бы видеть Эдуарда Боякова, который «идеально подходит под это требование».

Кроме Боякова, Урганта нещадно критикуют Ольга Будина, Мария Шукшина, Яна Поплавская и другие коллеги по творческому цеху. Поплавская вообще заявила, что если Урганта вернут на «Первый» канал, то она уедет из страны.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

**Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Метки: Эдуард Бояков   ведущий   вечерний ургант   иван ургант   интервью   критика   передача   режиссёр   шоумен   эмпатия мануччи   
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21  комментарий
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28k
Levyathan 2 часа назад
Чем известен Эдуард Бояков?
1.В 2020 году Эдуард Владиславович чуть не лишился должности худрука МХАТа после инициированной Министерством культуры комплексной проверки. Были обнаружены серьезные нарушения, в том числе они касались начислений зарплат, а также производства государственных закупок.
2.В 2021 году имя художественного руководителя оказалось в центре культурного скандала. Виной тому стало его решение пригласить в спектакль «Чудесный грузин» Ольгу Бузову.
3.Общественная позиция худрука МХАТа не всегда была прямой и однозначной. В 2010-х в интервью звучали негативные отзывы о действиях Владимира Путина.
4.Далее, дискриминация старых Мхатовцев, прием на работу бывшей жены, любовницы, избиение пожилого актера.....

И этот человек ,переобувшийся мгновенно, может еще о чем-то вякать?
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18k
anpetrof Минуту назад
Честно говоря, не понимаю, чем этот Ургант так хорош? Его "Вечерний Ургант", на мой вкус, была совершенно кретинская передача и не много 1-й канал потерял, когда её не стало.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Эрнст своих в беде не бросает. Чтоб он был здоров, зараза.
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1k
Lenusya Полчаса назад
"Поплавская вообще заявила, что если Урганта вернут на «Первый» канал, то она уедет из страны."
срочно возвращайте Урганта, пусть эта Поплавская уезжает. Ничего из себя не представляет, а везде лезет, надоела уже, скандальная, неприятная тётка
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1k
GoInDown Полчаса назад
"Свято место пусто не бывает". На такую кормушку полно ртов.
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6k
5 копеек 43 минуты назад
" ...за каждый проведённый корпоратив Иван получал от 100 тысяч евро" А кто так легко (по "понтам", видимо) ему платил – насколько праведно и "трудно заимел это бабло"?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
все..эти предатели Родины уже замазаны в говне...даже..если попытаются извиниться перед народом России..пошли вон...в Израиль свой любимый
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768
Rom 57 минут назад
И эта рожа надоела давно. Пошел он тоже срать.
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2k
vijilante Час назад
ИМХО , плевать что там думает скоморох из балагана о царе и отечестве - он веселит почтеннейшую публику , а более от него не требуется.
И пущай он выпив в трактире штоф вопит что "царь гнилой и бояре с воеводами скоты" - МНЕ не интересно куда он сует свой конопатый нос , а интересно когда он в ярмарку на руках ходит да ногами потешно дрыгает.
Нашли о чём переживать...
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820
ProFanas Час назад
ИМХО
Не отличался Ванька умом и сообразительностью. Пытался что-то выдавить, но не всегда выходило складно...
А кто такой Эдуард Бояков? Почему о нём я ВПЕРВЫЕ узнаю на ФИШКАХ?!
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5k
просто Дмитрий Час назад
Ну зачем бередить старое и расстраиваться о том, что пропало... навсегда.
Не дай бог с дураком ни найти, ни потерять!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
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25k
Serg2001 Час назад
Я еще понимаю, можно идею позаимствовать... Если своих мозгов у телевизионщиков нет. Но зачем же практически 1 в 1 всё слизывать? Или это требование правообладателей, чтобы даже расскадка, цвет мебели соответствовал оригиналу? Неужели таким талантливым не придумать что-то своё для вечернего шоу? Что-то оригинальное, свежее... Или эти таланты сильно преувеличены...
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47k
Элек Мек 2 часа назад
Бояков тот ещё крендель,реабилитироваться за прошлые косяки хочет.
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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296
Серега 2 часа назад
На смены одним жидам,придут другие жиды.Внешне патриоты,а внутри такая же гниль.Там голову надо менять полностью.Эрнсты и прочая шваль своих будут пихать.
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August

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