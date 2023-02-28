«Ему не место на Первом канале»: известный театральный режиссёр жёстко прошёлся по Ивану Урганту

Он раскритиковал позицию ведущего и заявил, что на смену ему должны прийти другие люди.
Иван Ургант - до недавнего времени был шоуменом №1 на отечественном ТВ. Его передачи шли в самое рейтинговое время на «Первом», а за каждый проведённый корпоратив Иван получал от 100 тысяч евро.
Потом ситуация изменилась и работы стало меньше: из эфира убрали «Вечерний Ургант», дорогостоящих мероприятий, где Иван мог бы быть ведущим, тоже стало немного.
К этому добавилась и критика коллег и известных творческих людей. Многим не понравилась неоднозначная позиция Урганта. Он размещал в своих соцсетях чёрный квадрат, потом его удалял. Временно уезжал из России, потом возвращался.
Одним из ярых критиков Ивана Урганта стал бывший худрук МХАТ им.Горького Эдуард Бояков. Он не сдерживал эмоций и говорил, что при встрече плюнул бы Ивану в лицо. Недавно он дал интервью и подтвердил, что его мнение относительно шоумена не изменилось:
«Убираем Урганта, отличного телеведущего, но ему не место на Первом канале, потому что он против государства. Первый канал — государственный, там своя политика. У нас нет ответа на вопрос, кто может быть на его месте, ведь нынешний «Голубой огонек» — это невероятное позорище. Урганта нет, Макаревича* нет, Галкина** нет. Слава Богу, их нет, но на их место должны прийти люди более развитые, обладающие другим вкусом.
Его шоу — вторяк. Калька с известных зарубежных передач. Владимир Познер тоже мэтр вторичности. Они не создатели языка, как Станиславский и Чехов».
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Он рассказал это в передаче «Эмпатия Мануччи». Ургант её посмотрел и прокомментировал:
«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи». Суть программы не нова и по традиции мною заимствована — честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к приглашенным остается прежним — у гостя должен быть рот».
И первым гостем своего шоу он хотел бы видеть Эдуарда Боякова, который «идеально подходит под это требование».
Кроме Боякова, Урганта нещадно критикуют Ольга Будина, Мария Шукшина, Яна Поплавская и другие коллеги по творческому цеху. Поплавская вообще заявила, что если Урганта вернут на «Первый» канал, то она уедет из страны.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
**Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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1.В 2020 году Эдуард Владиславович чуть не лишился должности худрука МХАТа после инициированной Министерством культуры комплексной проверки. Были обнаружены серьезные нарушения, в том числе они касались начислений зарплат, а также производства государственных закупок.
2.В 2021 году имя художественного руководителя оказалось в центре культурного скандала. Виной тому стало его решение пригласить в спектакль «Чудесный грузин» Ольгу Бузову.
3.Общественная позиция худрука МХАТа не всегда была прямой и однозначной. В 2010-х в интервью звучали негативные отзывы о действиях Владимира Путина.
4.Далее, дискриминация старых Мхатовцев, прием на работу бывшей жены, любовницы, избиение пожилого актера.....
И этот человек ,переобувшийся мгновенно, может еще о чем-то вякать?
срочно возвращайте Урганта, пусть эта Поплавская уезжает. Ничего из себя не представляет, а везде лезет, надоела уже, скандальная, неприятная тётка
И пущай он выпив в трактире штоф вопит что "царь гнилой и бояре с воеводами скоты" - МНЕ не интересно куда он сует свой конопатый нос , а интересно когда он в ярмарку на руках ходит да ногами потешно дрыгает.
Нашли о чём переживать...
Не отличался Ванька умом и сообразительностью. Пытался что-то выдавить, но не всегда выходило складно...
А кто такой Эдуард Бояков? Почему о нём я ВПЕРВЫЕ узнаю на ФИШКАХ?!
Не дай бог с дураком ни найти, ни потерять!
В детстве, помню, ждал "А ну-ка, парни!" и "А ну-ка, девушки!" И "В гостях у сказки".
Попозже "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". Вдруг что интересное на свою Электронику-311смогу записать..
А теперь-то и нет ни чего.
Даже "Очевидное-невероятное" куда-то пропало...