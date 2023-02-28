«Ему не место на Первом канале»: известный театральный режиссёр жёстко прошёлся по Ивану Урганту

Иван Ургант - до недавнего времени был шоуменом №1 на отечественном ТВ. Его передачи шли в самое рейтинговое время на «Первом», а за каждый проведённый корпоратив Иван получал от 100 тысяч евро.

Потом ситуация изменилась и работы стало меньше: из эфира убрали «Вечерний Ургант», дорогостоящих мероприятий, где Иван мог бы быть ведущим, тоже стало немного.

К этому добавилась и критика коллег и известных творческих людей. Многим не понравилась неоднозначная позиция Урганта. Он размещал в своих соцсетях чёрный квадрат, потом его удалял. Временно уезжал из России, потом возвращался.