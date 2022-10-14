14 вопросов из игры "Слабое звено", которые поставили участников в тупик

Хотите проверить свои знания в игре "Слабое звено"? Тогда читайте вопросы, выдвигайте теории, а после каждой картинки вас будет ждать верный ответ. Мы собрали разные задания, от простых до сложных, на многие участники шоу ответили "Пас".
1. Как назывался первый музей России, созданный Петром Великим?
Ответ: Кунсткамера. Датой основания считается 1714 год.
2. Какой продукт в переводе с французского именуется как "кёльнская вода"?
Ответ: Одеколон. По‑французски так: eau de Cologne.
3. Кто сказал фразу "И все-таки она вертится"?
Ответ: Галилей.
4. В честь семьи, живущей в Спрингфилде, назвали мультсериал. Какая у них фамилия?
Ответ: Симпсоны.
5. На территории какого современного государства находится Трансильвания?
Ответ: Румыния.
6. В фильме про Старика Хоттабыча какой экзамен по какому предмету дедушка помогал сдать Вовке?
Ответ: По географии.
7. Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей?
Ответ: Вода.
8. Что измеряет одометр?
Ответ: Количество оборотов колеса.
9. Кто в своей работе пользуется мастихином?
Ответ: Художник.
10. Как коротким словом называть низкий табурет с мягким сиденьем?
Ответ: Пуф.
11. Челеста — это духовой или клавишный инструмент?
Ответ: Клавишный.
12. Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен?
Ответ: Бермуды.
13. Какое животное жители некоторых племен называют "лягушка с крышкой"?
Ответ: Черепаха.
На сколько вопросов ответили правильно?
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АНТИФИШКИ
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