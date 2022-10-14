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14 вопросов из игры "Слабое звено", которые поставили участников в тупик

14 вопросов из игры "Слабое звено", которые поставили участников в тупик

Автор:
14 октября 2022 14:13
Метки: вопросы и ответы   интеллектуальное шоу   квиз   передача   слабое звено   телевизор   шоу   
2392
14

Хотите проверить свои знания в игре "Слабое звено"? Тогда читайте вопросы, выдвигайте теории, а после каждой картинки вас будет ждать верный ответ. Мы собрали разные задания, от простых до сложных, на многие участники шоу ответили "Пас".

1. Как назывался первый музей России, созданный Петром Великим?


×
×

Ответ: Кунсткамера. Датой основания считается 1714 год.



2. Какой продукт в переводе с французского именуется как "кёльнская вода"?


Ответ: Одеколон. По‑французски так: eau de Cologne.


3. Кто сказал фразу "И все-таки она вертится"?



Ответ: Галилей.


4. В честь семьи, живущей в Спрингфилде, назвали мультсериал. Какая у них фамилия?

Ответ: Симпсоны.


5. На территории какого современного государства находится Трансильвания?

Ответ: Румыния.


6. В фильме про Старика Хоттабыча какой экзамен по какому предмету дедушка помогал сдать Вовке?


Ответ: По географии.


7. Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей?

Ответ: Вода.


8. Что измеряет одометр?

Ответ: Количество оборотов колеса.


9. Кто в своей работе пользуется мастихином?

Ответ: Художник.


10. Как коротким словом называть низкий табурет с мягким сиденьем?


Ответ: Пуф.


11. Челеста — это духовой или клавишный инструмент?

Ответ: Клавишный.


12. Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен?

Ответ: Бермуды.


13. Какое животное жители некоторых племен называют "лягушка с крышкой"?

Ответ: Черепаха.


На сколько вопросов ответили правильно?


Источник:

АНТИФИШКИ
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19  комментариев
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23k
Serg2001 50 минут назад
Хороший пост. Очень поднимает самооценку!... ) Только надо учитывать, что в телике люди находятся в режиме жесточайшего стресса. Непривычная обстановка (софиты в лицо, камеры и пр.) Жесткий цейтнот. Грымза ведущая...) В такой обстановке многие даже таблицу умножения не смогут вспомнить, не то что кокой-то там мастихин...
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11k
Denissg 9 минут назад
"И все-таки она вертится" - сказал в 1757 итальянский журналист Баретти. И как с этой сучкой играть после этого?
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20k
Will2006 19 минут назад
100%, вопросы простые. Думаю, если бы участники отвечали в спокойной обстановке, то у них было бы то же самое
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620
Легендарный В-ий 22 минуты назад
а очкастая ничо так. я бы вдумался
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2k
Vovan Petroff 22 минуты назад
С одометром что то не то.
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Вопросы несложные. Просто у участников нет время на раздумье, и это психологически тяжело. Я ответила на все, но не на скорость...
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18k
сергей костюнин Полчаса назад
А где 14-й вопрос ?
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9k
Nero 36 минут назад
Фигня вопросы.
Вот меня недавно в кроссворде вопрос в тупик поставил, это да...
Вопрос: разновидность суши.
У меня чуть мозги не вскипели, пока перебирал варианты: горы, степь, остров, материк, равнина, прерия, тундра...
Оказалось это роллы! С*ка!
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1k
ChePaev 49 минут назад
Это че, тест для слабоумных?
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10k
kaboza Час назад
под63б про Галилео защитан)
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10k
kaboza Час назад
кромее "челеста", все правильно
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