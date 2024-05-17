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20 интересных идей для организации на кухне

20 интересных идей для организации на кухне

Автор:
17 мая 2024 14:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   дом   идеи   квартира   креатив   кухня   организация пространства   решения   фото   хранение   
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Чаще всего многим хочется иметь больше свободного пространства на кухне для кулинарного "творчества" и эстетики. Поэтому различные идеи для хранения всегда выручают. В этой подборке — интересные решения для организации пространства и хранения на кухне, которые непременно вас вдохновят.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дом   идеи   квартира   креатив   кухня   организация пространства   решения   фото   хранение   
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3  комментария
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21k
Davy Jones 48 минут назад
Гамак для хранения овощей это случайно не авоська из СССР?
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22k
Mike Miller 5 минут назад
Мдя...6-9 кв метров. Разместите как на этой плошади кухни в е свои хотелки.

Все лайфхаки умрутся перед бытом обычного россиянина.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1713 постов (1653 в горячем)

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