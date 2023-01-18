20 идей хранения книг, которыми поделились в сети

1114
21
Для кого-то полки с книгами - особенное место в доме, которому нужно выделить пространство и вложить энергию. Посмотрим на несколько необычных примеров хранения книг домашней библиотеки, которыми поделились пользователи на просторах сети.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди
- 19 идей использования лотков и органайзеров для бумаг
- 20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками
- 20+ примеров организации пространства, после которых сразу хочется навести порядок
- 20+ примеров необычного дизайна разных вещей и объектов
Новости партнёров
Но есть. как всегда дизайнеры, которые далеки от практической части.
а именно
только нормальный дизайнер, который и на практике проверяет, как будет работать то или иное дизайнерское решение - будет достоин оплаты своей работы. Тут же это просто картинка, с очень плохой придумкой