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20 идей хранения книг, которыми поделились в сети

20 идей хранения книг, которыми поделились в сети

Автор:
18 января 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дом   идеи   интерьер   книги   красиво   организация пространства   подборка   фото   хранение   
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Для кого-то полки с книгами - особенное место в доме, которому нужно выделить пространство и вложить энергию. Посмотрим на несколько необычных примеров хранения книг домашней библиотеки, которыми поделились пользователи на просторах сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   идеи   интерьер   книги   красиво   организация пространства   подборка   фото   хранение   
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4  комментария
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780k
А.Берестенко 2 часа назад
Прошел в библиотеку

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2k
Александр Касаткин Час назад
я вижу, что люди заново изобрели книжный шкаф.
Но есть. как всегда дизайнеры, которые далеки от практической части.
а именно


только нормальный дизайнер, который и на практике проверяет, как будет работать то или иное дизайнерское решение - будет достоин оплаты своей работы. Тут же это просто картинка, с очень плохой придумкой
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28k
Alex Час назад
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16k
sgb66 2 часа назад
Книги должны стоять в закрытых полках, на открытых - те, которые читаешь в данное время. Иначе это будут просто пылесборники.
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