20 идей хранения книг, которыми поделились в сети

Для кого-то полки с книгами - особенное место в доме, которому нужно выделить пространство и вложить энергию. Посмотрим на несколько необычных примеров хранения книг домашней библиотеки, которыми поделились пользователи на просторах сети.

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Книжные полки в узком коридоре 0 Источник:

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Креативчик 0 Источник:

Кофе & книги 0 Источник:

Всё на своих местах 0 Источник:

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Кот тоже любит исследовать книги 0 Источник:

Отдельный уголок для книг 0 Источник:

Книги с мягкими игрушками 0 Источник:

Кресло с полками для книг 0 Источник:

Организация детских книжек 0 Источник:

Прекрасно вписались в интерьер 0 Источник:

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А здесь для хранения книг использовали лестницу 0 Источник:

Книги в ящике 0 Источник:

Тумбочка с книгами 0 Источник:

Ещё немного полок 0 Источник:

Место для хранения книг под кроватью 0 Источник:

Тут целая библиотека 0 Источник:

Хранение детских книг 0 Источник: