20+ примеров организации пространства, после которых сразу хочется навести порядок

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Всегда приятно, когда всё в доме организовано и находится под рукой - и не приходится часами искать что-то в завалах. Ведь говорят, что если порядок вокруг нас - порядок и в голове. Осень, кстати - отличное время, чтобы сделать какую-нибудь переделку дома, или организовать пространство перед зимой. Взглянем на несколько примеров организации пространства, которыми поделились простые люди с форума Reddit.
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Баночки, напечатанные на 3D-принтере, и вырезки из книг по растениям. Местечко для специй готово
Отдельные контейнеры со шнурами, кабелями, картриджами, жесткими дисками, и другими штучками
Источник: — переведено специально для fishki.net
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