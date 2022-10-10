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20+ примеров организации пространства, после которых сразу хочется навести порядок

20+ примеров организации пространства, после которых сразу хочется навести порядок

Автор:
10 октября 2022 19:05
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дом   идеи   красиво   организация пространства   подборка   порядок   уют   фото   фотографии   хранение   
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Всегда приятно, когда всё в доме организовано и находится под рукой - и не приходится часами искать что-то в завалах. Ведь говорят, что если порядок вокруг нас - порядок и в голове. Осень, кстати - отличное время, чтобы сделать какую-нибудь переделку дома, или организовать пространство перед зимой. Взглянем на несколько примеров организации пространства, которыми поделились простые люди с форума Reddit.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   идеи   красиво   организация пространства   подборка   порядок   уют   фото   фотографии   хранение   
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5  комментариев
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6k
КремлеКот Час назад
Впечатляет, но у них явно нет маленьких детей
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3
Надежда Сарычева 7 минут назад
Стоит прикупить пару новых вещей, и выяснится, что их некуда класть. Ну, что бы также все красиво оставалось(
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11k
Mike Час назад
Шик блеск! Скажите, если такое возможно у вас, сколько такой перфекционизм живет?
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10k
MakDag 2 часа назад
Нахуа столько перчаток, если ты не бостонский душитель?
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