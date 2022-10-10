20+ примеров организации пространства, после которых сразу хочется навести порядок

Всегда приятно, когда всё в доме организовано и находится под рукой - и не приходится часами искать что-то в завалах. Ведь говорят, что если порядок вокруг нас - порядок и в голове. Осень, кстати - отличное время, чтобы сделать какую-нибудь переделку дома, или организовать пространство перед зимой. Взглянем на несколько примеров организации пространства, которыми поделились простые люди с форума Reddit.

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Кабинет художника 0 Источник:

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Гараж перфекциониста 0 Источник:

"Мне понадобилось 6 часов, и куча кусков картона, чтобы организовать свои ткани" 0 Источник:

Овощи в магазине 0 Источник:

Это расставляли перфекционисты 0 Источник:

Баночки, напечатанные на 3D-принтере, и вырезки из книг по растениям. Местечко для специй готово 0 Источник:

"Ничто не идеально, но мне нравится, как мы организовали наше хранение" 0 Источник:

Вроде мелочь, а уже другое дело 0 Источник:

Подставка для кастрюлек и сковородок 0 Источник:

Шкаф с паззлами 0 Источник:

Пряжа 0 Источник:

Художественный уголок 0 Источник:

Хранение на кухне 0 Источник:

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Нотная библиотека 0 Источник:

Хранение дерева 0 Источник:

Книжный стеллаж 0 Источник:

До и после 0 Источник:

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Сотрудник аптеки-перфекционист 0 Источник:

Все инструменты на своих местах 0 Источник:

Отдельные контейнеры со шнурами, кабелями, картриджами, жесткими дисками, и другими штучками 0 Источник:

Рабочее место художницы 0 Источник:

Ящик под специи 0 Источник:

Зона для канцелярии 0 Источник:

Бижутерия 0 Источник:

Организация пространства под раковиной 0 Источник:

Перчатки 0 Источник:

Гардероб 0 Источник:

Организация деталек Лего 0 Источник:

Детский шкаф для одежды 0 Источник:

Заменили старые папки на новые, цветные 0 Источник:

Хранение на кухне: до и после 0 Источник: